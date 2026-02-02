Bologna FC – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (03.02.2026)

Bologna FC - AC Milan: typy i kursy na mecz 23. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Renato Dall'Ara już we wtorek (3 lutego) o godzinie 20:45.

Bologna – Milan, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór odbędzie się niezwykle interesujące spotkanie w rozgrywkach Serie A, w którym Bologna FC przed własną publicznością podejmie AC Milan. Mecz ten zapowiada się jako ważne wydarzenie w kontekście walki o ligowe punkty, zwłaszcza że oba zespoły mają jasno określone cele na obecny sezon. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego stadionu i sprawić niespodziankę faworyzowanemu rywalowi. Rossoneri natomiast przyjedą do Bolonii z zamiarem potwierdzenia swojej jakości i wywiezienia cennego zwycięstwa.

Ja uważam, że nadchodząca rywalizacja zakończy się triumfem podopiecznych Massimiliano Allegriego. Mój typ: wygrana Milanu

Bologna – Milan, ostatnie wyniki

Bologna notuje delikatną obniżkę formy. Drużyna Vincenzo Italiano w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa (3:2 z Hellasem Verona oraz 3:0 z Maccabi Tel Aviv w Lidze Europy), zaliczyli jeden remis (2:2 z Celtikiem Glasgow w Lidze Europy), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Fiorentiną i 2:3 z Genoą).

AC Milan natomiast notuje serię meczu bez porażki. W pięciu ostatnich spotkaniach Rossoneri odnieśli dwa zwycięstwa (3:1 z Como oraz 1:0 z Lecce), a także zaliczyli aż trzy remisy (1:1 z Genoą, 1:1 z Fiorentiną i 1:1 z AS Romą).

Bologna – Milan, historia

Rywalizacja Bologni z AC Milanem należy do jednych z najstarszych w historii włoskiej piłki nożnej i sięga początków Serie A. Oba kluby w pierwszych dekadach rozgrywek należały do ligowej czołówki, regularnie walcząc o mistrzostwo kraju. Z biegiem lat większe sukcesy odnosił Milan, który częściej wychodził zwycięsko z bezpośrednich pojedynków. Mimo to mecze z Bologną, zwłaszcza na Stadio Renato Dall’Ara, wielokrotnie dostarczały kibicom sporych emocji.

Bologna – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.15. W przypadku zwycięstwa Bologni natomiast sięga nawet 3.40.

Bologna – Milan, kto wygra?

Bologna – Milan, przewidywane składy

Bologna – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Bologna FC – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

