Bodo/Glimt – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (25.11.2025)

Bodo/Glimt - Juventus: typy i kursy na mecz 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (25 listopada) o godzinie 21:00.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Michele Di Gregorio

Bodo/Glimt – Juventus, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór dojdzie do interesującej rywalizacji w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w niej Juventus zmierzy się na wyjeździe z Bodo/Glimt. Norwegia to niezwykle trudny teren i wielu faworytów miało tam olbrzymie problemy. Stara Dama zatem nie może lekceważyć swojego najbliższego rywala, zwłaszcza że ich dyspozycja pozostawia wiele do życzenia. Turyńczycy jednak rozpoczęli nowy etap, zatrudniając na stanowisku trenera Luciano Spallettiego. Nadchodzący mecz zapowiada się zatem niezwykle ciekawie.

Ja uważam, że ostatecznie rywalizacja zakończy się triumfem włoskiego zespołu. Mój typ: wygrana Juventusu

Bodo/Glimt – Juventus, ostatnie wyniki

Bodo/Glimt ma problem z ustabilizowaniem formy. Norwedzy w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po trzy zwycięstwa (2:1 z Brann, 5:0 z Bryne oraz 2:1 z KFUM Oslo), a także ponieśli dwie porażki (1:3 z Valerangą i 0:1 z Monaco w Lidze Mistrzów).

Juventus również ma problem z dyspozycją. Podopieczni Luciano Spallettiego w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po dwa zwycięstwa (3:1 z Udinese oraz 2:1 z Cremonese), a także zaliczyli trzy remisy (1:1 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów, 0:0 z Torino i 1:1 z Fiorentiną).

Bodo/Glimt – Juventus, historia

Wtorkowe spotkanie będzie pierwszym meczem między tymi zespołami. Dotychczas Bodo/Glimt i Juventus nie mieli okazji skrzyżować ze sobą rękawic.

Bodo/Glimt – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Bodo/Glimt natomiast sięga nawet 3.15.

Bodo/Glimt Juventus FC 3.15 3.60 2.12 Odds are subject to change. Last updated 24 listopada 2025 19:03

Bodo/Glimt – Juventus, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

wygraną Juventusu wygraną Bodo/Glimt 0%

remisem 0%

wygraną Juventusu 100% 1+ Votes

Bodo/Glimt – Juventus, przewidywane składy

Bodo/Glimt – Juventus, przewidywane składy

Bodo/Glimt (Kjetil Knutsen) - formacja 4-3-3:
Khaikin, Sjøvold, Björtuft, Moe, Bjørkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Högh, Hauge

Juventus FC (Luciano Spalletti) - formacja 3-4-2-1:
Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceição, Yildiz, David

Bodo/Glimt – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie Bodo/Glimt – Juventus będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 6. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

