Bodo/Glimt – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (25.11.2025)

Bodo/Glimt – Juventus, typy bukmacherskie
We wtorkowy wieczór dojdzie do interesującej rywalizacji w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w niej Juventus zmierzy się na wyjeździe z Bodo/Glimt. Norwegia to niezwykle trudny teren i wielu faworytów miało tam olbrzymie problemy. Stara Dama zatem nie może lekceważyć swojego najbliższego rywala, zwłaszcza że ich dyspozycja pozostawia wiele do życzenia. Turyńczycy jednak rozpoczęli nowy etap, zatrudniając na stanowisku trenera Luciano Spallettiego. Nadchodzący mecz zapowiada się zatem niezwykle ciekawie.
Ja uważam, że ostatecznie rywalizacja zakończy się triumfem włoskiego zespołu. Mój typ: wygrana Juventusu
Bodo/Glimt – Juventus, ostatnie wyniki
Bodo/Glimt ma problem z ustabilizowaniem formy. Norwedzy w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po trzy zwycięstwa (2:1 z Brann, 5:0 z Bryne oraz 2:1 z KFUM Oslo), a także ponieśli dwie porażki (1:3 z Valerangą i 0:1 z Monaco w Lidze Mistrzów).
Juventus również ma problem z dyspozycją. Podopieczni Luciano Spallettiego w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po dwa zwycięstwa (3:1 z Udinese oraz 2:1 z Cremonese), a także zaliczyli trzy remisy (1:1 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów, 0:0 z Torino i 1:1 z Fiorentiną).
Bodo/Glimt – Juventus, historia
Wtorkowe spotkanie będzie pierwszym meczem między tymi zespołami. Dotychczas Bodo/Glimt i Juventus nie mieli okazji skrzyżować ze sobą rękawic.
Bodo/Glimt – Juventus, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Bodo/Glimt natomiast sięga nawet 3.15.
Bodo/Glimt – Juventus, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Bodo/Glimt 0%
- remisem 0%
- wygraną Juventusu 100%
1+ Votes
Bodo/Glimt – Juventus, przewidywane składy
|1Julian Faye Lund
|2Villads Nielsen
|5Haitam Aleesami
|11Ole Didrik Blomberg
|21Andreas Helmersen
|23Magnus Riisnaes
|24Daniel Bassi
|25Isak Dybvik Määttä
|30Mathias Jorgensen
|44Magnus Brøndbo
|77Mikkel Bro Hansen
|1Matia Perin
|9Dusan Vlahović
|11Edon Zhegrova
|17Vasilije Adzic
|18Filip Kostić
|20Loïs Openda
|21Fabio Miretti
|25João Mário
|32Juan Cabal
|40Jonas Rouhi
|43Matteo Fuscaldo
Bodo/Glimt – Juventus, transmisja meczu
Spotkanie Bodo/Glimt – Juventus będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 6. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.
