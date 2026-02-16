Benfica Lizbona – Real Madryt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Czy drużyna Alvaro Arbeloi tym razem pokona ekipę Jose Mourinho? Emocji nie powinno zabraknąć. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio da Luz już w ten wtorek, 17 lutego o godzinie 21:00.

Benfica Lizbona – Real Madryt, typy i przewidywania

Przed nami starcie Benfiki Lizbona z Realem Madryt w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów. To pierwsze spotkanie dwumeczu play-off, do którego Orły przystępują z 24. miejsca, a Królewscy z 9. pozycji w tabeli, przez co obie drużyny muszą walczyć o awans tą ścieżką.

Przypomnijmy, że Portugalczycy zmierzyli się z Hiszpanami trzy tygodnie temu – w ostatniej kolejce fazy ligowej – gdzie górą była ekipa Jose Mourinho, niespodziewanie wygrywając 4:2 z zespołem prowadzonym przez Alvaro Arbeloę. Teraz madrytczycy będą chcieli zrewanżować się za tamtą porażkę i zrobić krok w stronę promocji do 1/8 finału.

Początek rywalizacji na Estadio da Luz już w najbliższy wtorek, 17 lutego o godzinie 21:00.

Real Madryt będzie chciał zrewanżować się Benfice Lizbona za ostatnią wpadkę oraz udowodnić swoją wyższość. Dlatego stawiam na zwycięstwo ekipy ze stolicy Hiszpanii, która dysponuje lepszym składem od swojego rywala. Mój typ: wygrana Realu Madryt.

Benfica Lizbona – Real Madryt, sytuacja kadrowa

W meczu Benfica Lizbona – Real Madryt drużyna gospodarzy najpewniej będzie musiała radzić sobie bez Alexandra Baha, Nuno Felixa, Samuela Soaresa, Joao Veloso oraz Richarda Riosa. Z kolei w zespole gości zabraknie Jude’a Bellinghama, Raula Asencio, Rodrygo Goesa oraz Edera Militao. Tak liczne absencje mogą mieć istotny wpływ na przebieg tej rywalizacji.

Benfica Lizbona – Real Madryt, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie zarówno Benfica Lizbona, jak i Real Madryt rywalizowały na ligowym podwórku, notując na swoich kontach po dwa zwycięstwa. Ekipa Orłów pokonała Santa Clarę 2:1 oraz Alverkę 2:1. Z kolei drużyna Królewskich wygrała 4:1 z Realem Sociedad i 2:0 z Valencią. Oba zespoły są więc w bardzo dobrej dyspozycji przed nadchodzącą potyczką.

Benfica Lizbona – Real Madryt, historia

W krótkiej historii rywalizacji Benfiki Lizbona z Realem Madryt odbyło się dotąd tylko pięć spotkań. Aż cztery z nich wygrali Portugalczycy, natomiast Hiszpanie odnieśli tylko jedno zwycięstwo, co może być sporym zaskoczeniem. Co istotne, w pojedynkach między tymi utytułowanymi ekipami ani razu nie padł remis, bo zawsze dochodziło do rozstrzygnięcia.

Benfica Lizbona – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów wtorkowego pojedynku uważają gości, którzy są piętnastokrotnymi triumfatorami Ligi Mistrzów. Kurs na wygraną Benfiki Lizbona wynosi około 4.20, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.10. Załóż nowe konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci m.in. zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od wpłat do 600 złotych.

SL Benfica Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2026 20:51

Benfica Lizbona – Real Madryt, przewidywane składy

Benfica: Trubin – Dedić, Araujo, Otamendi, Dahl – Barreiro, Barrenechea – Prestianni, Sudakov, Schjelderup – Pavlidis

Real: Courtois – Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold – Camavinga, Tchouameni, Valverde – Vinicius, Mbappe, Guler

Benfica Lizbona – Real Madryt, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Benfiką Lizbona a Realem Madryt w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Portugalsko-hiszpańskie starcie możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio da Luz już w najbliższy wtorek, 17 lutego o godzinie 21:00.

