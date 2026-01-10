Bayern Monachium – Vfl Wolfsburg: typy, kursy, zapowiedź (11.01.2026)

Bayern Monachium zagra z Vfl Wolfsburg na Allianz Arenie na zakończenie 16. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie w stolicy Bawarii odbędzie się w niedzielę (11 stycznia) o godz. 17:30. Kamil Grabara chce zatrzymać aktualnych mistrzów Niemiec.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – Wolfsburg: typy bukmacherskie

Bayern Monachium podejmie na własnym stadionie z VfL Wolfsburg w meczu kończącym 16. kolejkę 1. Bundesligi. Bawarczycy kroczą przez obecne rozgrywki od wygranej do wygranej. Ekipa Vincenta Kompany’ego pozostaje niepokonana w lidze i po przerwie zimowej zamierza kontynuować marsz po kolejne mistrzostwo Niemiec.

Tuż przed przerwą świąteczno-noworoczną giganci z Monachium sensacyjnie stracili punkty na Allianz Arenie, remisując z FSV Mainz (2:2). Bramkę dla gości zdobył wówczas 18-letni Kacper Potulski. W Wolfsburgu w grudniu zdecydowano się zaufać Danielowi Bauerowi, który dobrze spisał się w roli tymczasowego trenera. Klub nagrodził go kontraktem obowiązującym do czerwca 2027 roku.

W niedzielnym spotkaniu gospodarzy postara się zatrzymać Kamil Grabara. Dotychczas 27-letni bramkarz stracił 28 goli w 15 ligowych występach. Biorąc pod uwagę ofensywny potencjał obu zespołów, warto rozważyć zakład, że obie drużyny wpiszą się na listę strzelców. Mój typ: Obie drużyny strzelą gola – tak.

Paweł STS 1.82 Obie drużyny strzelą gola – Tak Zagraj w STS!

Bayern – Wolfsburg: ostatnie wyniki

Mistrzowie Niemiec w minionym miesiącu rozbili na wyjeździe Heidenheim (4:0). Na listę strzelców wpisał się m.in. Harry Kane, który w obecnym sezonie ma już na koncie 19 bramek w Bundeslidze. Wcześniej Bayern tylko zremisował z Mainz (2:2), a do wyrównania w końcówce spotkania doprowadził reprezentant Anglii, skutecznie egzekwując rzut karny. Monachijczycy prezentują wysoką formę także na innych frontach. W Lidze Mistrzów pokonali Sporting Lizbona (3:1), w Bundeslidze rozgromili VfB Stuttgart (5:0), a w Pucharze Niemiec wyeliminowali Union Berlin, wygrywając (3:2).

Wolfsburg zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli Bundesligi. W czterech ostatnich ligowych spotkaniach Wilki zdobyły siedem punktów. Tuż przed przerwą zimową piłkarze Daniela Bauera przegrali jednak na własnym stadionie z Freiburgiem (3:4). Wcześniej ograli Borussię Monchengladbach (3:1), pokonali Union Berlin (3:1), zremisowali z Eintrachtem Frankfurt (1:1) oraz ulegli Bayerowi Leverkusen (1:3).

Bayern – Wolfsburg: historia

Starcia Bayernu z Wolfsburgiem w ostatnich latach układają się wyraźnie pod dyktando Bawarczyków. Pięć ostatnich bezpośrednich pojedynków to komplet zwycięstw monachijczyków. Najświeższy rozdział rywalizacji został napisany w stycznia ubiegłego roku, kiedy Bayern wygrał na Allianz Arenie (3:2). Kilka miesięcy wcześniej Wilki były blisko sprawienia niespodzianki u siebie, ale znów musiały uznać wyższość mistrzów Niemiec, przegrywając (2:3).

Bayern – Wolfsburg: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów faworytami są zawodnicy Bayernu Monachium, na których kursy oscylują wokół 1.14. Natomiast wygrana Vfl Wolfsburg został wyceniony na około 16.00. Remis można obstawić przy kursie mniej więcej 10.00.

Bayern – Wolfsburg: przewidywane składy

Bayern Monachium: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisić – Pavlović, Goretzka – Olise, Gnabry, Diaz – Kane

Vfl Wolfsburg: Grabara – Kumbedi, Seelt, Koulierakis, Zehnter – Gerhardt, Arnold – Eriksen, Majer, Wimmer; Pejcinović

Bayern – Wolfsburg: sonda

Kto wygra spotkanie na Allianz Arenie? Bayern Monachium

Remis

Vfl Wolfsburg Bayern Monachium

Remis

Vfl Wolfsburg 0 Votes

Bayern – Wolfsburg: transmisja meczu

Mecz Bayern Monachium – Vfl Wolfsburg w ramach 16. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w niedzielę (11 stycznia) o godzinie 17:30. Spotkanie Bawarczyków będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 oraz w serwisie elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.