Bayern Monachium – Union Berlin: typy, kursy, zapowiedź (21.03.2026)

Bayern Monachium podejmie Union Berlin na Allianz Arenie w meczu 27. kolejki 1. Bundesligi. Starcie zaplanowano na sobotę (21 marca) o godz. 15:30. Mistrzowie Niemiec liczą na kolejne trafienia Harry'ego Kane, który wyleczył kontuzję łydki.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium Union Berlin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2026 06:55

Bayern – Union: typy bukmacherskie

Bayern Monachium zmierzy się na Allianz Arenie z Unionem Berlin w ramach 27. kolejki 1. Bundesligi. Sezon w Niemczech wchodzi w decydującą fazę, a układ sił na szczycie zaczyna się krystalizować. Aktualni mistrzowie kraju utrzymują bezpieczny dystans nad Borussią Dortmund. Oba zespoły dzieli dziewięć punktów.

Drużyna Vincenta Kompany’ego nie tylko kontroluje sytuację w lidze, ale także z powodzeniem rywalizuje w Lidze Mistrzów. W ćwierćfinale zmierzy się z Realem Madryt. Union plasuje się obecnie na 9. miejscu w tabeli. Jest z dala zarówno od walki o europejskie puchary, jak i zagrożenia spadkiem. Początek rundy wiosennej w ich wykonaniu był jednak trudny, gdyż zanotowali serię siedmiu spotkań bez zwycięstwa. Choć Bayern pozostaje zdecydowanym faworytem, Union pokazał, że potrafi być niewygodnym rywalem. Zamiast szukać oczywistego rozstrzygnięcia, warto moim zdaniem spojrzeć w stronę typu bramkowego. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – TAK.

Paweł STS 1.90 Obie drużyny strzelą gola – TAK Zagraj teraz w STS!

Bayern – Union: ostatnie wyniki

Bawarczycy w środku tygodnia potwierdzili wysoką formę w tym sezonie, rozbijając Atalantę Bergamo (4:1) i pewnie meldując się w kolejnej rundzie Ligi Mistrzów. Bohaterem spotkania był Harry Kane, który ustrzelił dublet, a świetny występ zanotował także Lennart Karl, który zdobył bramkę i dorzucił asystę. W ubiegły weekend Bayern zremisował na wyjeździe z Bayerem Leverkusen (1:1). Mistrzowie Niemiec odnieśli także triumfy nad Atalantą (6:1), Borussią Monchengladbach (4:1) i Borussią Dortmund (3:2).

W ostatniej kolejce bohaterem Unionu został Jeong Woo-yeong, który w 92. minucie zapewnił zwycięstwo nad Freiburgiem. Wcześniej jednak berlińczycy dotkliwie przegrali z Werderem Brema (1:4) oraz z Borussią Monchengladbach (0:1). W lutym Union potrafił jednak sprawić niespodziankę, pokonując Bayerem Leverkusen (1:0), choć chwilę później uległ Hamburgerowi SV (2:3).

Bayern – Union: historia

W tym sezonie Bayern pokonał graczy Unionu w 1/8 finału Pucharu Niemiec (3:2). Z kolei w listopadowym spotkaniu padł remis (2:2). Przed porażką Bawarczyków uratował Kane w 93. minucie. W zeszłej kampanii berlińczycy także zdołali u siebie urwać punkty Bayernowi (1:1). Bawarczycy zaś ograli na Allianz Arenie rywali (3:0).

Bayern – Union: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem spotkania jest Bayern. Zwycięstwo gospodarzy oscyluje w granicach 1.17-1.18. Ewentualna wygrana Unionu Berlin została wyceniona n około 14.00. Remis jest wyceniany jest na mniej więcej 8.50.

Bayern Monachium Remis Union Berlin 1.18 7.50 14.0 1.17 8.50 12.0 1.18 8.50 14.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2026 06:55

Bayern – Union: przewidywane składy

Bayern Monachium: Urbig – Stanisić, Upamecano, Kim, Laimer – Kimmich, Goretzka – Olise, Karl, Gnabry – Kane

Union Berlin: Ronnow – Doekhi, Querfeld, Nsoki – Trimmel, Kemlein, Khedira, Kohn – Woo-yeong, Ilić, Haberer

Bayern – Union: transmisja meczu

Spotkanie Bayernu Monachium z Unionem Berlin w 27. kolejce 1. Bundesligi zostanie rozegrane w sobotę (21 marca) o godzinie 15:30. Mecz będzie dostępny na antenie Eleven Sports 1 oraz na postralu elevensports.pl.

