Bayern Monachium – FSV Mainz: typy, kursy, zapowiedź (14.12.2025)

Bayern Monachium podejmie FSV Mainz na Allianz Arenie w ramach 14. kolejki 1. Bundesligi. Mecz w stolicy Bawarii rozpocznie się w niedzielę, 14 grudnia, o godz. 17:30. Na obiekt obecnych mistrzów Niemiec przyjeżdża ostatnia drużyna w tabeli.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – Mainz: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium podejmie FSV Mainz na Allianz Arenie w ramach 14. kolejki 1. Bundesligi. Mistrzowie Niemiec znakomicie spisują się we wszystkich rozgrywkach. W lidze pozostają niepokonani, a jedyną porażkę w ostatnim czasie ponieśli w Lidze Mistrzów, gdzie musieli uznać wyższość Arsenalu.

Już w najbliższym spotkaniu Bayern może przekroczyć barierę 50 zdobytych bramek w lidze, choć do półmetka sezonu wciąż daleko. Sam Harry Kane ma na koncie aż 17. ligowych trafień. Tymczasem piłkarze z Moguncji wrócili do Niemiec po wyjeździe do Poznania, gdzie zremisowali z Lechem (1:)1 w rozgrywkach Ligi Konferencji. Kolejorz napsuł sporo krwi niemieckiej drużynie, która obecnie zamyka tabelę Bundesligi. Starcia lidera z outsiderem często przynoszą niespodziewane rozstrzygnięcia, jednak wszystko wskazuje na ofensywne widowisko. Typ: liczba goli – powyżej 3.5.

Paweł STS 1.62 Liczba goli – powyżej 3.5 Zagraj w STS!

Bayern – Mainz: ostatnie wyniki

Bawarczycy w tym tygodniu odnieśli zwycięstwo nad Sportingiem Lizbona (3:1) w Lidze Mistrzów, choć musieli odrabiać straty po samobójczym trafieniu Joshuy Kimmicha. Jedną z bramek zdobył rewelacyjny 17-letni Lennart Karl. Wcześniej piłkarze prowadzeni przez Vincenta Kompany’ego rozgromili na wyjeździe VfB Stuttgart (5:0), pokonali Union Berlin (3:2) w Pucharze Niemiec, ograli St. Pauli (3:1) w Bundeslidze oraz ulegli Arsenalowi (1:3) na Emirates Stadium.

Mainz bardzo słabo spisuje się w trwającym sezonie i kilka dni temu zdecydowało się na zmianę szkoleniowca. Nowym trenerem został Urs Fischer. W debiucie na ławce trenerskiej Szwajcar zremisował z Lechem Poznań (1:1). Wcześniej drużyna z Moguncji przegrała z Borussią Monchengladbach (0:1), Freiburgiem (0:4), Universitateą Craiova (0:1) oraz zremisowała z TSG Hoffenheim (1:1).

Bayern – Mainz: historia

Mainz w poprzednim sezonie sprawiło ogromną niespodziankę, pokonując u siebie Bayern (2:1). Bohaterem gospodarzy został Jae-Sung Lee, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. 33-letni pomocnik jest nadal ważnym ogniwem zespołu. W Monachium zrewanżował się rywalom i pewnie wygrał (3:0). W pięciu ostatnich potyczkach Bawarczycy odnieśli cztery zwycięstwa.

Bayern – Mainz: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie jasno pokazują, że faworytami są zawodnicy ze stolicy Bawarii. Jeśli rozważasz typ na wygraną Bayernu Monachium, to takie kursy są w granicach 1.09-1.11. Z kolei zwycięstwo Mainz zostało wycenione na poziomie około 21.00. Remis można obstawić przy kursie mniej więcej 11.00.

Bayern – Mainz: przewidywane składy

Bayern – Mainz: sonda

Kto wygra mecz na Allianz Arenie? Bayern Monachium

Będzie remis

FSV Mainz Bayern Monachium

Będzie remis

FSV Mainz 0 Votes

Bayern – Mainz: transmisja meczu

Spotkanie Bayernu Monachium z FSV Mainz w 14. kolejce 1. Bundesligi rozpocznie się w niedzielę (14 grudnia) o godzinie 17:30. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.