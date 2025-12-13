Bayern Monachium – FSV Mainz: typy, kursy, zapowiedź (14.12.2025)

12:04, 13. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Bayern Monachium podejmie FSV Mainz na Allianz Arenie w ramach 14. kolejki 1. Bundesligi. Mecz w stolicy Bawarii rozpocznie się w niedzielę, 14 grudnia, o godz. 17:30. Na obiekt obecnych mistrzów Niemiec przyjeżdża ostatnia drużyna w tabeli.

Harry Kane
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – Mainz: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium podejmie FSV Mainz na Allianz Arenie w ramach 14. kolejki 1. Bundesligi. Mistrzowie Niemiec znakomicie spisują się we wszystkich rozgrywkach. W lidze pozostają niepokonani, a jedyną porażkę w ostatnim czasie ponieśli w Lidze Mistrzów, gdzie musieli uznać wyższość Arsenalu.

Już w najbliższym spotkaniu Bayern może przekroczyć barierę 50 zdobytych bramek w lidze, choć do półmetka sezonu wciąż daleko. Sam Harry Kane ma na koncie aż 17. ligowych trafień. Tymczasem piłkarze z Moguncji wrócili do Niemiec po wyjeździe do Poznania, gdzie zremisowali z Lechem (1:)1 w rozgrywkach Ligi Konferencji. Kolejorz napsuł sporo krwi niemieckiej drużynie, która obecnie zamyka tabelę Bundesligi. Starcia lidera z outsiderem często przynoszą niespodziewane rozstrzygnięcia, jednak wszystko wskazuje na ofensywne widowisko. Typ: liczba goli – powyżej 3.5.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
1.62
Liczba goli – powyżej 3.5
*Kursy z 13.12.2025 10⁚35 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Bayern – Mainz: ostatnie wyniki

Bawarczycy w tym tygodniu odnieśli zwycięstwo nad Sportingiem Lizbona (3:1) w Lidze Mistrzów, choć musieli odrabiać straty po samobójczym trafieniu Joshuy Kimmicha. Jedną z bramek zdobył rewelacyjny 17-letni Lennart Karl. Wcześniej piłkarze prowadzeni przez Vincenta Kompany’ego rozgromili na wyjeździe VfB Stuttgart (5:0), pokonali Union Berlin (3:2) w Pucharze Niemiec, ograli St. Pauli (3:1) w Bundeslidze oraz ulegli Arsenalowi (1:3) na Emirates Stadium.

Mainz bardzo słabo spisuje się w trwającym sezonie i kilka dni temu zdecydowało się na zmianę szkoleniowca. Nowym trenerem został Urs Fischer. W debiucie na ławce trenerskiej Szwajcar zremisował z Lechem Poznań (1:1). Wcześniej drużyna z Moguncji przegrała z Borussią Monchengladbach (0:1), Freiburgiem (0:4), Universitateą Craiova (0:1) oraz zremisowała z TSG Hoffenheim (1:1).

Bayern – Mainz: historia

Mainz w poprzednim sezonie sprawiło ogromną niespodziankę, pokonując u siebie Bayern (2:1). Bohaterem gospodarzy został Jae-Sung Lee, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. 33-letni pomocnik jest nadal ważnym ogniwem zespołu. W Monachium zrewanżował się rywalom i pewnie wygrał (3:0). W pięciu ostatnich potyczkach Bawarczycy odnieśli cztery zwycięstwa.

Kursy bukmacherskie jasno pokazują, że faworytami są zawodnicy ze stolicy Bawarii. Jeśli rozważasz typ na wygraną Bayernu Monachium, to takie kursy są w granicach 1.09-1.11. Z kolei zwycięstwo Mainz zostało wycenione na poziomie około 21.00. Remis można obstawić przy kursie mniej więcej 11.00.

Bayern Monachium
Remis
FSV Mainz 05
1.11
10.5
21.0
1.10
11.0
18.0
1.09
9.70
19.5
1.11
11.0
21.0
Odds are subject to change. Last updated 12 grudnia 2025 21:26

Bayern – Mainz: przewidywane składy

Bayern – Mainz: sonda

Kto wygra mecz na Allianz Arenie?

  • Bayern Monachium
  • Będzie remis
  • FSV Mainz
0 Votes

Bayern – Mainz: transmisja meczu

Spotkanie Bayernu Monachium z FSV Mainz w 14. kolejce 1. Bundesligi rozpocznie się w niedzielę (14 grudnia) o godzinie 17:30. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

