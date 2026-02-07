Bayern Monachium – TSG Hoffenheim: typy, kursy, zapowiedź (08.02.2026)

Bayern Monachium zagra na Allianz Arenie z TSG Hoffenheim w hicie 21. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie w stolicy Bawarii odbędzie się w niedzielę (8 lutego) o godz. 17:30.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – Hoffenheim: typy bukmacherskie

Bayern Monachium zagra przed własną publicznością z TSG Hoffenheim w hitowym spotkaniu 21. kolejki 1. Bundesligi. Będzie to starcie lidera z trzecią drużyną bieżącego sezonu niemieckich rozgrywek. Choć aktualni mistrzowie Niemiec nie wygrali dwóch ostatnich ligowych meczów, teraz spróbują się przełamać na Allianz Arenie.

Zadanie nie będzie jednak łatwe. Podopieczni Christiana Ilzera prezentują znakomitą formę i z pewnością będą chcieli napsuć krwi faworytom. Hoffenheim po przerwie zimowej wygrało pięć spotkań z rzędu i konsekwentnie goni w tabeli Borussię Dortmund oraz Bawarczyków. Niebiesko-Biali, obok Bayernu, są najlepiej punktującym zespołem w meczach wyjazdowych w obecnym sezonie. Wszystko wskazuje na to, że możemy być świadkami kolejnego potknięcia gospodarzy. Mój typ: wygrana TSG Hoffenheim.

Bayern – Hoffenheim: ostatnie wyniki

Hamburger SV w poprzedni weekend zdołał urwać punkty Bayernowi Monachium, remisując u siebie (2:2). Wcześniej jednak podopieczni Vincenta Kompany’ego pokonali PSV Eindhoven (2:1) i zameldowali się w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W 1. Bundeslidze doznali porażki z Augsburgiem (1:2), co było ich pierwszym niepowodzeniem w ligowych rozgrywkach. Na koncie Bayernu znajdują się również zwycięstwa nad Royale Union SG (2:0) w Champions League oraz efektowna wygrana z RB Lipsk (5:1).

Jeszcze lepiej w 2026 roku prezentuje się Hoffenheim. Zespół Christiana Ilzera wygrał wszystkie pięć ligowych spotkań po zimowej przerwie i awansował na trzecie miejsce w tabeli. Na ich rozkładzie znalazły się zwycięstwa nad Unionem Berlin (3:1), Werderem Brema (2:0), Eintrachtem Frankfurt (3:1), Bayerem Leverkusen (1:0) oraz Borussią Monchengladbach (5:1).

Bayern – Hoffenheim: historia

Rywalizacja Bayernu z TSG Hoffenheim w ostatnich latach dostarczała wielu emocji, choć bilans bezpośrednich spotkań wyraźnie przemawia na korzyść Bawarczyków. Pięć ostatnich ligowych pojedynków tych drużyn to prawdziwa huśtawka nastrojów, w której Bayern aż czterokrotnie wychodził zwycięsko, często w bardzo przekonującym stylu. W najbardziej aktualnym starciu, rozegranym we września, Bayern ponownie potwierdził swoją dominację, wygrywając na wyjeździe z Hoffenheim (4:1). Hoffenheim zdołało jednak udowodnić, że potrafi być dla bawarskiego klubu bardzo niewygodnym przeciwnikiem, wygrywając (4:2) w maju 2024 roku.

Bayern – Hoffenheim: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich faworytami niedzielnego hitu 1. Bundesligi są piłkarze Bayernu Monachium. Kurs na zwycięstwo Bawarczyków wynosi około 1.28. Triumf TSG Hoffenheim wyceniono na mniej więcej 8.60, natomiast remis szacowany jest na około 6.70.

Bayern Monachium Remis Hoffenheim 1.28 6.40 8.60 1.28 6.70 8.10 1.28 6.70 8.60 Odds are subject to change. Last updated 7 lutego 2026 07:00

Bayern – Hoffenheim: przewidywane składy

Bayern Monachium: Neuer – Stanisić, Tah, Upamecano, Davies – Pavlović – Kimmich – Olise, Musiala, Diaz – Kane

TSG Hoffenheim: Baumann – Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo – Toure, Promel, Avdullahu, Prass – Asllani, Kramarić

Bayern – Hoffenheim: sonda

Kto wygra spotkanie na Allianz Arenie? Bayern Monachium

Remis

TSG Hoffenheim Bayern Monachium

Remis

TSG Hoffenheim 0 Votes

Bayern – Hoffenheim: transmisja meczu

Mecz Bayern Monachium – TSG Hoffenheim na Allianz Arenie w ramach 21. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się niedzielę (8 lutego) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.