Bayern Monachium – HSV Hamburg: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2025)

13:18, 12. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Bayern Monachium - HSV Hamburg: typy i kursy na mecz 3. kolejki rozgrywek Bundesligi. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w sobotę (13 września) o godzinie 18:30.

Luis Diaz
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Bayern – HSV, typy bukmacherskie

W sobotnie popołudnie zobaczymy w akcji Bayern Monachium. Tego dnia zespół prowadzony przez Vincenta Kompany’ego zmierzy się przed własną publicznością z HSV Hamburg w ramach 3. kolejki rozgrywek Bundesligi. Faworyta tego starcia nie trzeba nikomu przedstawiać. Beniaminek jednak jasno podkreślił, że nie wybiera się na Allianz Arenę, żeby ustawić autobus. Nadchodzące spotkanie zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że nadchodzącą rywalizację obaj golkiperzy zakończą bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

STS
2.25
obie drużyny strzelą gola – tak
*Kursy z 12.09.2025 13:04 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Bayern – HSV, ostatnie wyniki

Bayern Monachium perfekcyjnie rozpoczął sezon, jeśli chodzi o wyniki. Bawarczycy jednak mają mnóstwo elementów, które trzeba poprawić. W czterech meczach tej kampanii mistrzowie Niemiec odnieśli cztery zwycięstwa (2:1 z VfB Stuttgart w Superpucharze Niemiec, 6:0 z RB Lipskiem, 3:2 z Wehen Wiessbaden w Pucharze Niemiec i 3:2 z Augsburgiem).

HSV Hamburg natomiast nie pokazał jeszcze swojego najlepszego futbolu. Beniaminek Bundesligi w trwającej kampanii rozegrał trzy spotkania. Jeden mecz zakończył się zwycięstwem (2:1 z Pirmasens po dogrywce w Pucharze Niemiec), zaliczyli jeden remis (0:0 z Borussią Monchengladbach), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z FC St. Pauli).

Bayern – HSV, historia rywalizacji

Rywalizacja Bayernu Monachium z HSV Hamburg należała do klasyków Bundesligi, szczególnie w latach 70. i 80., gdy oba kluby walczyły o najważniejsze trofea. Z czasem Bawarczycy zdominowali tę konfrontację, a Rothosen coraz częściej przegrywał, nierzadko bardzo wysoko. Ostatnie ligowe mecze obu drużyn odbyły się w sezonie 2017/18 – jesienią Bayern wygrał 1:0, a wiosną rozgromił HSV 6:0. Wkrótce potem Hamburg po raz pierwszy w historii spadł z Bundesligi, co symbolicznie zamknęło epokę tej rywalizacji.

Bayern – HSV, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.07. W przypadku zwycięstwa HSV Hamburg natomiast sięga nawet 31.0.

Bayern Monachium
Hamburger SV
1.07
13.0
31.0
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2025 13:12.

Bayern – HSV, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Bayernu
  • remisem
  • wygraną HSV
  • wygraną Bayernu
  • remisem
  • wygraną HSV

0 Votes

Bayern – HSV, przewidywane składy

Bayern – HSV, transmisja meczu

Spotkanie Bayern Monachium – HSV Hamburg obejrzysz w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację można śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.

