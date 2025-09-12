Bayern Monachium – HSV Hamburg: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2025)

Bayern – HSV, typy bukmacherskie
W sobotnie popołudnie zobaczymy w akcji Bayern Monachium. Tego dnia zespół prowadzony przez Vincenta Kompany’ego zmierzy się przed własną publicznością z HSV Hamburg w ramach 3. kolejki rozgrywek Bundesligi. Faworyta tego starcia nie trzeba nikomu przedstawiać. Beniaminek jednak jasno podkreślił, że nie wybiera się na Allianz Arenę, żeby ustawić autobus. Nadchodzące spotkanie zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że nadchodzącą rywalizację obaj golkiperzy zakończą bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
Bayern – HSV, ostatnie wyniki
Bayern Monachium perfekcyjnie rozpoczął sezon, jeśli chodzi o wyniki. Bawarczycy jednak mają mnóstwo elementów, które trzeba poprawić. W czterech meczach tej kampanii mistrzowie Niemiec odnieśli cztery zwycięstwa (2:1 z VfB Stuttgart w Superpucharze Niemiec, 6:0 z RB Lipskiem, 3:2 z Wehen Wiessbaden w Pucharze Niemiec i 3:2 z Augsburgiem).
HSV Hamburg natomiast nie pokazał jeszcze swojego najlepszego futbolu. Beniaminek Bundesligi w trwającej kampanii rozegrał trzy spotkania. Jeden mecz zakończył się zwycięstwem (2:1 z Pirmasens po dogrywce w Pucharze Niemiec), zaliczyli jeden remis (0:0 z Borussią Monchengladbach), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z FC St. Pauli).
Bayern – HSV, historia rywalizacji
Rywalizacja Bayernu Monachium z HSV Hamburg należała do klasyków Bundesligi, szczególnie w latach 70. i 80., gdy oba kluby walczyły o najważniejsze trofea. Z czasem Bawarczycy zdominowali tę konfrontację, a Rothosen coraz częściej przegrywał, nierzadko bardzo wysoko. Ostatnie ligowe mecze obu drużyn odbyły się w sezonie 2017/18 – jesienią Bayern wygrał 1:0, a wiosną rozgromił HSV 6:0. Wkrótce potem Hamburg po raz pierwszy w historii spadł z Bundesligi, co symbolicznie zamknęło epokę tej rywalizacji.
Bayern – HSV, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.07. W przypadku zwycięstwa HSV Hamburg natomiast sięga nawet 31.0.
Bayern – HSV, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Bayernu
- remisem
- wygraną HSV
0 Votes
Bayern – HSV, przewidywane składy
|3Min-Jae Kim
|11Nicolas Jackson
|22Raphael Guerreiro
|23Sacha Boey
|36Wisdom Mike
|40Jonas Urbig
|42Lennart Karl
|45Aleksandar Pavlovic
|13Guilherme Ramos
|14Rayan Philippe
|15Yussuf Poulsen
|23Jonas Meffert
|26Daniel Peretz
|29Emir Sahiti
|38Alexander Røssing-Lelesiit
|44Luka Vuskovic
|45Fabio Balde
Bayern – HSV, transmisja meczu
Spotkanie Bayern Monachium – HSV Hamburg obejrzysz w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację można śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.