Bayern Monachium – Borussia Monchengladbach: typy, kursy, zapowiedź (06.03.2026)

Bayern Monachium zagra na Allianz Arenie z Borussią Monchengladbach na inaugurację 25. kolejki 1. Bundesligi. Mecz w stolicy Bawarii odbędzie się w piątek (6 marca) o godz. 20:30. W zespole gospodarzy zabraknie kontuzjowanego Harry'ego Kane'a.

Bayern – Borussia Monchengladbach: typy bukmacherskie

Bayern Monachium podejmie Borussię Monchengladbach w meczu 25. kolejki 1. Bundesligi. Po wygranym przed tygodniem Der Klassikerze Bawarczycy wyraźnie przybliżyli się do obrony tytułu mistrza Niemiec. Zespół prowadzony przez Vincenta Kompany’ego jest liderem tabeli i ma już 11 punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund. Monachijczykom brakuje zaledwie dwunastu trafień do osiągnięcia imponującej bariery 100 goli w lidze. Harry Kane doznał kontuzji łydki i nie znajdzie się w kadrze meczowej.

We wrześniu zespół Źrebaków objął Eugen Polanski, a rola tymczasowego strażaka szybko przerodziła się w dłuższą współpracę – szkoleniowiec podpisał kontrakt do 2028 roku. Runda wiosenna nie układa się jednak po myśli ekipy z Monchengladbach. Seria siedmiu meczów bez zwycięstwa wpędziła zespół w kryzys, który udało się przełamać dopiero w ubiegły weekend wygraną z Unionem Berlin (1:0). Wszystko wskazuje na to, że czeka nas otwarte spotkanie. Mój typ: obie drużyny strzelą przynajmniej jednego gola.

Bayern – Borussia Monchengladbach: ostatnie wyniki

Zwycięstwo Bayernu nad drużyną z Dortmundu (3:2) na Signal Iduna Park może okazać się momentem przełomowym w walce o mistrzostwo Niemiec. Bohaterem Der Klassiker został Joshua Kimmich, który w 87. minucie zapewnił Bawarczykom wygraną. Forma monachijczyków nie jest przypadkiem. Wcześniej pokonali Eintracht Frankfurt (3:2) i Werder Brema (3:0), a także rozbili TSG Hoffenheim (5:1). Do tego dorzucili awans do półfinału Pucharu Niemiec po zwycięstwie nad Lipskiem (2:0). Bayern znów wygląda jak maszyna – rozpędzona, konsekwentna i bezlitosna dla rywali.

W zupełnie innych nastrojach przez ostatnie tygodnie żyła Borussia Monchengladbach. Seria siedmiu meczów bez zwycięstwa wyraźnie zachwiała pewnością siebie Źrebaków. Dopiero dramatyczne spotkanie z Unionem Berlin przyniosło przełamanie. W 94. minucie rzut karny na wagę zwycięstwa wykorzystał Kevin Diks. Wcześniej podopieczni Polanskiego przegrali z Freiburgiem (1:2) i Eintrachtem Frankfurt (0:3), a także remisowali z Bayerem Leverkusen (1:1) oraz Werderem Brema.

Bayern – Borussia Monchengladbach: historia

Bezpośrednie pojedynki w ostatnich latach wyraźnie przechyliły szalę na stronę Bayernu. Bawarczycy nie tylko regularnie wygrywają ze Źrebakami, ale robią to w przekonującym stylu. Ostatnie starcie zakończyło się efektownym zwycięstwem (3:0) monachijczyków. W zeszłej kampanii Bayern ograł rywali (2:0), a na listę strzelców wpisali się Harry Kane i Michael Olise.

Bayern – Borussia Monchengladbach: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że faworytami piątkowego meczu na Allianz Arenie są gracze Bayernu. Kurs na wygraną monachijczyków w ofertach bukmacherów oscyluje wokół 1.14. Natomiast zwycięstwo Borussii Monchengladbach zostało wycenione na poziomie 16.00. Remis w tym meczu wynosi około 9.30.

Bayern Monachium Remis Borussia M’gladbach 1.14 9.10 16.0 1.14 9.30 14.0 1.14 9.30 16.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 marca 2026 07:06

Bayern – Borussia Monchengladbach: przewidywane składy

Bayern Monachium: Urbig – Stanisić, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Goretzka – Olise, Musiala, Diaz – Jackson

Borussia Monchengladbach: Nicolas – Sander, Elvedi, Diks – Scally, Reitz, Stoger, Ullrich, Bolin – Honorat, Tabaković

Bayern – Borussia Monchengladbach: transmisja meczu

Mecz Bayern Monachium – Borussia Monchengladbach w ramach 25. kolejki 1. Bundesligi rozpocznie się na Allianz Arenie w piątek (6 marca) o godzinie 20:30. Starcie aktualnych mistrzów Niemiec z ekipą Polanskiego będzie transmitowana na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

