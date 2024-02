PressFocus Na zdjęciu: Leroy Sane

Bayern Monachium – Borussia Moenchengladbach, typy i przewidywania

Bayern Monachium w 20. kolejce Bundesligi stanie przed bardzo trudnym zadaniem. Drużyna Thomasa Tuchela na własnym obiekcie podejmie bowiem Borussię Moenchengladbach. Źrebaki rozgrywają słaby sezon, ale zawsze są niewygodnym rywalem. Celem Bawarczyków będzie zgarnięcie kolejnych trzech punktów i zbliżenie się w tabeli do zasiadającego na fotelu lidera Bayeru Leverkusen.

Mecze pomiędzy Bawarczykami a Źrebakami z reguły obfitują w dużą liczbę goli. Czy podobnie będzie i tym razem? Mój typ: powyżej 3.5 bramki.

Bayern Monachium – Borussia Moenchengladbach, sytuacja kadrowa

Bayern Monachium Zawodnik Powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Połowa lutego 2024 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024 Bouna Sarr Uraz więzadła krzyżowego Początek sierpnia 2024 Serge Gnabry Uraz ścięgna Początek marca 2024 Daniel Peretz Kontuzja kolana Koniec lutego 2024 Dayot Upamecano Uraz ścięgna udowego Koniec lutego 2024 Joshua Kimmich Uraz ramienia Początek marca 2024 Konrad Laimer Kontuzja łydki Połowa marca 2024 Noel Aseko-Nkili Uraz kostki Koniec lutego 2024 Aleksandar Pavlovic Skurcze mięśni Kilka dni Kingsley Coman Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Początek kwietnia 2024 Min-Jae Kim Powołanie do reprezentacji Po 4 meczach Noussair Mazraoui Powołanie do reprezentacji Po 4 meczach

Borussia M'gladbach Zawodnik Powrót Jonas Omlin Uraz ramienia Początek marca 2024 Hannes Wolf Uraz łąkotki Połowa lutego 2024 Lukas Ullrich Uraz ramienia Połowa lutego 2024 Maximilian Wöber Choroba Kilka dni Tomas Cvancara Uraz kostki Połowa lutego 2024 Robin Hack Uraz biodra Koniec lutego 2024 Patrick Herrmann Kontuzja kolana Połowa marca 2024 Ko Itakura Kontuzja łydki Niepewny Ko Itakura Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

Bayern Monachium – Borussia Moenchengladbach, ostatnie wyniki

Podopieczni Thomasa Tuchela nie grają najlepiej, ale mogą pochwalić się serią dwóch zwycięstw z rzędu w Bundeslidze. Najpierw pokonali Union Berlin 1:0, a później rozprawili się z Augsburgiem 3:2. Zespół prowadzony przez Gerardo Seoane w tym czasie bezbramkowo zremisował z Bayerem Leverkusen oraz przegrał 1:2 ze wspomnianym już Augsburgiem.

Bayern Monachium – Borussia Moenchengladbach, historia

Starcia ze Źrebakami nigdy nie są łatwe dla Bawarczyków, co pokazują statystyki. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań między tymi zespołami, to odnotujemy aż trzy zwycięstwa Borussii Moenchengladbach, jedną wygraną Bayernu Monachium i jeden remis.

Bayern Monachium – Borussia Moenchengladbach, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Bayernu Monachium wynosi około 1.15, a typ na zwycięstwo Borussii Moenchengladbach to mniej więcej 15.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 8.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać Superbet kod bonusowy: GOAL.

Bayern Monachium – Borussia Moenchengladbach, przewidywane składy

Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Borussia M'gladbach Gerardo Seoane Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Borussia M'gladbach Gerardo Seoane Rezerwowi ▼ 13 Eric Choupo-Moting 17 Bryan Zaragoza 26 Sven Ulreich 34 Lovro Zvonarek 39 Mathys Tel 40 Noussair Mazraoui 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic 2 Fabio Chiarodia 10 Florian Neuhaus 18 Stefan Lainer 19 Nathan N'Goumou 23 Christoph Kramer 24 Tony Jantschke 28 Grant-Leon Ranos 41 Jan Olschowsky 49 Shio Fukuda

Bayern Monachium – Borussia Moenchengladbach, kto wygra?

Bayern Monachium – Borussia Moenchengladbach, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Allianz Arenie już w najbliższą sobotę, 3 lutego o godzinie 15:30.

