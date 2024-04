Bayer Leverkusen – West Ham United: typy, kursy, zapowiedź (11.04.2024)

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bayer Leverkusen West Ham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2024 22:40 .

Bayer Leverkusen – West Ham United: przewidywania

Ćwierćfinał Ligi Europy oznacza, że rozgrywki te wkraczają w ostatnią, decydującą fazę. W tym momencie każdy z zespołów może wierzyć, że to właśnie on znajdzie się w finale. A taki trochę przedwczesny finał, a już z pewnością hit rozgrywek będzie miał miejsce w czwartkowy wieczór. Bayer Leverkusen, który jest sensacją europejskiej piłki zmierzy się z mocnym West Hamem, który z kolei w zeszłym sezonie wygrał Ligę Konferencji Europy. De facto obie ekipy można byłoby typować do faworytów do gry w finale LE. Niemniej w tym meczu spodziewam się sporej liczby goli, mój typ na to spotkanie: BTTS.

Jakub Superbet 1.85 Oba zespoły zdobędą bramkę Zagraj!

Bayer Leverkusen – West Ham United: ostatnie mecze

Bayer jest oczywiście cały czas niepokonany. Seria ekipy Xabiego Alonso trwa zarówno w Bundeslidze, gdzie “Aptekarze” pewnie zmierzają po mistrzostwo, którego przypieczętowanie jest tylko kwestią czasu, ale i w europejskich pucharach. Warto bowiem odnotować, to co ten zespół zrobił w potyczce z Karabachem Agdam. Niemiecka drużyna dwukrotnie odrabiała straty, a w starciu u siebie dokonała tego w samej końcówce. Z kolei West Ham w Premier League gra ze zmiennym szczęściem. Ekipa Łukasza Fabiańskiego lokuje się na 7. miejscu i traci sporo punktów do pierwszej piątki.

Bayer Leverkusen – West Ham United: historia

Będzie to pierwsze spotkania tych ekip w historii.

Bayer Leverkusen – West Ham United: kursy bukmacherów

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Bayer Leverkusen – West Ham United: kto wygra?

Kto wygra? Bayer 100% Remis 0% West Ham 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Bayer

Remis

West Ham

Bayer Leverkusen – West Ham United: przewidywane składy

Bayer Leverkusen Xabi Alonso 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Bayer Leverkusen Xabi Alonso 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Rezerwowi ▼ 1 Lukas Hradecky 2 Josip Stanisic 6 Odilon Kossounou 7 Jonas Hofmann 9 Borja Iglesias 18 Noah Mbamba 22 Victor Boniface 25 Exequiel Palacios 32 Gustavo Puerta 36 Niklas Lomb 2 Benjamin Johnson 3 Aaron Cresswell 11 Kalvin Phillips 17 Maxwel Cornet 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 40 George Earthy 45 Divin Mubama 49 Joseph Anang

Bayer Leverkusen – West Ham United: transmisja

Początek tego meczu już w czwartek 11 kwietnia 2024 roku o godzinie 21:00. Transmisja meczu Ligi Europy dostępna będzie na platformie Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.