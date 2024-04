Już za niecałą godzinę dojdzie do spotkania Bayernu Monachium z Realem Madryt w ramach półfinału Ligi Mistrzów. Poznaliśmy właśnie jedenastki, które desygnowali do gry Carlo Ancelotti oraz Thomas Tuchel.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Tuchel i Ancelotti posłali do boju najmocniejsze składy

We wtorkowy wieczór odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach półfinału Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a Realem Madryt. Podopieczni Thomasa Tuchela we wcześniej fazie rozgrywek wyeliminowali Arsenal. Natomiast popularni „Królewscy” okazali się lepsi po serii rzutów karnych od Manchesteru City.

Obaj szkoleniowcy desygnowali do gry najmocniejsze możliwe składy. W Bayernie Monachium zabraknie kontuzjowanego Matthijsa de Ligta. Holenderskiego stopera zastąpi Kim Min-jae. Natomiast w ofensywie „Bawarczyków” obejrzymy Leroya Sane, Thomasa Mullera, Jamala Musialę oraz Harry’ego Kane’a. Carlo Ancelotti również posłał do boju swoich najlepszych zawodników. Real Madryt we wtorkowy wieczór będzie straszył rywali duetem napastników Rodrygo – Vinicius Junior.

Wyjściowe składy na mecz Bayern – Real

Real Madryt: Łunin, Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho Fernandez, Mendy, Valverde, Tchouameni, Kroos, Belingham, Rodrygo, Vinicius

Bayern Monachium: Neuer, Kimmich, Kim, Dier, Mazraoui, Laimer, Goretzka, Sane, Muller, Musiala, Kane

Początek rywalizacji na Allianz Arena już o godzinie 21:00. Rewanżowe spotkanie na Estadio Santiago Bernabeu natomiast odbędzie się w kolejną środę również o tej samej porze.

Sprawdź także: Znamy składy na hit LM! Mecz Bayern – Real Madryt na żywo