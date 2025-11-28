Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

16:39, 28. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund to mecz 12. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie na BayArenie odbędzie się w sobotę (29 listopada) o godz. 18:30.

Karim Adeyemi
kolvenbach / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Bayer – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie

Bayer Leverkusen zmierzy się z Borussią Dortmund w hicie 12. kolejki 1. Bundesligi na BayArenie. To starcie trzeciej i czwartej drużyny obecnego sezonu. Choć obu klubom będzie niezwykle trudno włączyć się do walki o mistrzostwo Niemiec, to rywalizacja o miejsca gwarantujące awans do Ligi Mistrzów pozostaje kluczowa.

Kasper Hjulmand, który przejął zespół we wrześniu, znacząco odmienił oblicze Bayeru. Zespół imponuje formą u siebie. W trzech ostatnich domowych meczach odniósł komplet zwycięstw, notując imponujący bilans bramkowy 10:0. Niko Kovac ma swoje dylematy, ponieważ Borussia zremisowała dwa poprzednie mecze ligowe, choć wciąż utrzymuje kontakt z ligową czołówką. Moim zdaniem to spotkanie może okazać się przełomowe dla BVB. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund.



STS
2.60
Wygrana Borussii Dortmund
*Kursy z 28.11.2025 9⁚39 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Bayer – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki

Piłkarze z Leverkusen mają za sobą imponujący tydzień. W Lidze Mistrzów pokonali na wyjeździe Manchester City (2:0), a na listę strzelców wpisali się Alejandro Grimaldo oraz Patrik Schick. Wcześniej wygrali z VfL Wolfsburg (3:1), rozbili Heidenheim (6:0), pokonali Benfikę (1:0) i dopiero Bayern Monachium (0:3) zdołał ich zatrzymać.

Z kolei Borussia również błysnęła w Champions League, pewnie wygrywając z Villarrealem (4:0). Bohaterem spotkania był Serhou Guirassy, który ustrzelił dublet. W Bundeslidze BVB zremisowało wcześniej z VfB Stuttgart (3:3) oraz HSV Hamburg (1:1), przegrało z Manchesterem City (1:4) w europejskich pucharach, a także pokonało FC Augsburg (1:0).

Bayer – Borussia Dortmund: historia

W poprzednich rozgrywkach Borussia Dortmund dwukrotnie zmierzyła się z Bayerem Leverkusen, triumfując (4:2) na wyjeździe, a na Signal Iduna Park ulegając rywalowi (2:3). W obu spotkaniach bramki zdobył Serhou Guirassy. Dwa wcześniejsze mecze kończyły się natomiast remisem (1:1).

Bayer – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów nie ma wyraźnego faworyta. Jeśli myślisz, że komplet punktów na BayArenie zgarnie Bayer, to kurs wynosi około 2.50. Triumf Borussii Dortmund został ustalony na mniej więcej 2.67.

Bayer Leverkusen
Remis
Borussia Dortmund
2.50
3.50
2.60
2.47
3.65
2.67
2.47
3.60
2.57
2.50
3.65
2.67
Odds are subject to change. Last updated 27 listopada 2025 17:27

Bayer – Borussia Dortmund: przewidywane składy

Bayer – Borussia Dortmund: sonda

Kto wygra mecz na BayArenie?

  • Bayer Leverkusen
  • Remis
  • Borussia Dortmund
  
  • Remis
  • Borussia Dortmund

0 Votes

Bayer – Borussia Dortmund: transmisja meczu

Mecz Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund w 12. kolejce 1. Bundesligi zostanie rozegrany na BayArenie w sobotę, 29 listopada, o godzinie 18:30. Transmisja spotkanie będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2 i serwisie elevensports.pl.

