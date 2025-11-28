Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund to mecz 12. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie na BayArenie odbędzie się w sobotę (29 listopada) o godz. 18:30.

kolvenbach / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Bayer – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie

Bayer Leverkusen zmierzy się z Borussią Dortmund w hicie 12. kolejki 1. Bundesligi na BayArenie. To starcie trzeciej i czwartej drużyny obecnego sezonu. Choć obu klubom będzie niezwykle trudno włączyć się do walki o mistrzostwo Niemiec, to rywalizacja o miejsca gwarantujące awans do Ligi Mistrzów pozostaje kluczowa.

Kasper Hjulmand, który przejął zespół we wrześniu, znacząco odmienił oblicze Bayeru. Zespół imponuje formą u siebie. W trzech ostatnich domowych meczach odniósł komplet zwycięstw, notując imponujący bilans bramkowy 10:0. Niko Kovac ma swoje dylematy, ponieważ Borussia zremisowała dwa poprzednie mecze ligowe, choć wciąż utrzymuje kontakt z ligową czołówką. Moim zdaniem to spotkanie może okazać się przełomowe dla BVB. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund.

Bayer – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki

Piłkarze z Leverkusen mają za sobą imponujący tydzień. W Lidze Mistrzów pokonali na wyjeździe Manchester City (2:0), a na listę strzelców wpisali się Alejandro Grimaldo oraz Patrik Schick. Wcześniej wygrali z VfL Wolfsburg (3:1), rozbili Heidenheim (6:0), pokonali Benfikę (1:0) i dopiero Bayern Monachium (0:3) zdołał ich zatrzymać.

Z kolei Borussia również błysnęła w Champions League, pewnie wygrywając z Villarrealem (4:0). Bohaterem spotkania był Serhou Guirassy, który ustrzelił dublet. W Bundeslidze BVB zremisowało wcześniej z VfB Stuttgart (3:3) oraz HSV Hamburg (1:1), przegrało z Manchesterem City (1:4) w europejskich pucharach, a także pokonało FC Augsburg (1:0).

Bayer – Borussia Dortmund: historia

W poprzednich rozgrywkach Borussia Dortmund dwukrotnie zmierzyła się z Bayerem Leverkusen, triumfując (4:2) na wyjeździe, a na Signal Iduna Park ulegając rywalowi (2:3). W obu spotkaniach bramki zdobył Serhou Guirassy. Dwa wcześniejsze mecze kończyły się natomiast remisem (1:1).

Bayer – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów nie ma wyraźnego faworyta. Jeśli myślisz, że komplet punktów na BayArenie zgarnie Bayer, to kurs wynosi około 2.50. Triumf Borussii Dortmund został ustalony na mniej więcej 2.67.

Bayer – Borussia Dortmund: przewidywane składy

Bayer Leverkusen Kasper Hjulmand Borussia Dortmund Niko Kovač Bayer Leverkusen Kasper Hjulmand 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Flekken 8 Andrich 5 Bade 12 Tapsoba 19 Poku 30 Maza 24 Garcia 20 Grimaldo 7 Hofmann 10 Tillman 14 Schick 9 Guirassy 10 Brandt 17 Chukwuemeka 24 Svensson 8 Nmecha 13 Groß 26 Ryerson 4 Schlotterbeck 23 Can 3 Anton 1 Kobel 1 Flekken 8 Andrich 5 Bade 12 Tapsoba 19 Poku 30 Maza 24 Garcia 20 Grimaldo 7 Hofmann 10 Tillman 14 Schick 9 Guirassy 10 Brandt 17 Chukwuemeka 24 Svensson 8 Nmecha 13 Groß 26 Ryerson 4 Schlotterbeck 23 Can 3 Anton 1 Kobel 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Niko Kovač Rezerwowi 4 Jarell Quansah 9 Claudio Echeverri 11 Martin Terrier 17 Eliesse Ben Seghir 18 Alejo Sarco 23 Nathan Tella 35 Christian Kofane 36 Niklas Lomb 44 Jeanuel Belocian 2 Yan Couto 5 Ramy Bensebaini 7 Jobe Bellingham 14 Maximilian Beier 20 Marcel Sabitzer 21 Fábio Silva 27 Karim Adeyemi 28 Aaron Anselmino 33 Alexander Meyer

Bayer – Borussia Dortmund: sonda

Bayer – Borussia Dortmund: transmisja meczu

Mecz Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund w 12. kolejce 1. Bundesligi zostanie rozegrany na BayArenie w sobotę, 29 listopada, o godzinie 18:30. Transmisja spotkanie będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2 i serwisie elevensports.pl.

