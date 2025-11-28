Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

Bayer – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie
Bayer Leverkusen zmierzy się z Borussią Dortmund w hicie 12. kolejki 1. Bundesligi na BayArenie. To starcie trzeciej i czwartej drużyny obecnego sezonu. Choć obu klubom będzie niezwykle trudno włączyć się do walki o mistrzostwo Niemiec, to rywalizacja o miejsca gwarantujące awans do Ligi Mistrzów pozostaje kluczowa.
Kasper Hjulmand, który przejął zespół we wrześniu, znacząco odmienił oblicze Bayeru. Zespół imponuje formą u siebie. W trzech ostatnich domowych meczach odniósł komplet zwycięstw, notując imponujący bilans bramkowy 10:0. Niko Kovac ma swoje dylematy, ponieważ Borussia zremisowała dwa poprzednie mecze ligowe, choć wciąż utrzymuje kontakt z ligową czołówką. Moim zdaniem to spotkanie może okazać się przełomowe dla BVB. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund.
Bayer – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki
Piłkarze z Leverkusen mają za sobą imponujący tydzień. W Lidze Mistrzów pokonali na wyjeździe Manchester City (2:0), a na listę strzelców wpisali się Alejandro Grimaldo oraz Patrik Schick. Wcześniej wygrali z VfL Wolfsburg (3:1), rozbili Heidenheim (6:0), pokonali Benfikę (1:0) i dopiero Bayern Monachium (0:3) zdołał ich zatrzymać.
Z kolei Borussia również błysnęła w Champions League, pewnie wygrywając z Villarrealem (4:0). Bohaterem spotkania był Serhou Guirassy, który ustrzelił dublet. W Bundeslidze BVB zremisowało wcześniej z VfB Stuttgart (3:3) oraz HSV Hamburg (1:1), przegrało z Manchesterem City (1:4) w europejskich pucharach, a także pokonało FC Augsburg (1:0).
Bayer – Borussia Dortmund: historia
W poprzednich rozgrywkach Borussia Dortmund dwukrotnie zmierzyła się z Bayerem Leverkusen, triumfując (4:2) na wyjeździe, a na Signal Iduna Park ulegając rywalowi (2:3). W obu spotkaniach bramki zdobył Serhou Guirassy. Dwa wcześniejsze mecze kończyły się natomiast remisem (1:1).
Bayer – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie
W ofercie bukmacherów nie ma wyraźnego faworyta. Jeśli myślisz, że komplet punktów na BayArenie zgarnie Bayer, to kurs wynosi około 2.50. Triumf Borussii Dortmund został ustalony na mniej więcej 2.67.
Bayer – Borussia Dortmund: przewidywane składy
Bayer – Borussia Dortmund: sonda
Kto wygra mecz na BayArenie?
- Bayer Leverkusen
- Remis
- Borussia Dortmund
Bayer – Borussia Dortmund: transmisja meczu
Mecz Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund w 12. kolejce 1. Bundesligi zostanie rozegrany na BayArenie w sobotę, 29 listopada, o godzinie 18:30. Transmisja spotkanie będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2 i serwisie elevensports.pl.
