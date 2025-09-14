FC Barcelona – Valencia: typy, kursy, zapowiedź (14.09.2025)

FC Barcelona zmierzy się z Valencią w spotkaniu 4. kolejki LaLiga. Starcie wyjątkowo odbędzie się na Estadi Johan Cruyff. Sprawdź typy na mecz Barcelona - Valencia.

Barcelona – Valencia: typy bukmacherskie

Lamine Yamal nie zagra w meczu z Valencią ze względu na kontuzję. Mimo to FC Barcelona wciąż będzie zdecydowanym faworytem w starciu 4. kolejki La Liga. Biorąc pod uwagę ostatnie niepowodzenie, uważa, że zespół Hansiego Flicka będzie nastawiony na zmazanie tej plamy na honorze. Historia meczów bezpośrednich pokazuje, że możemy spodziewać się wielu goli. Mój typ: powyżej 3.5 goli.

Barcelona – Valencia: ostatnie wyniki

FC Barcelona przed przerwą reprezentacyjną rozegrała trzy mecze. Podopieczni Hansiego Flicka ani razu nie schodzili z boiska pokonani, ale dwukrotnie byli tego bardzo blisko. Poza zwycięstwem z Realem Mallorca (3:2) dwa pozostałe spotkania pozostawiały wiele do życzenia. Najpierw musieli gonić wynik w starciu z Levante, gdzie przegrywali różnicą dwóch goli. Ostatecznie odnieśli zwycięstwo po golu samobójczym w doliczonym czasie gry (3:2). Tydzień później sensacyjnie zremisowali z Rayo Vallecano (1:1).

Valencia początek sezonu ma w kratkę. Wyniki nie są ustabilizowane, a forma zespołu nie zachwyca. Po 3. kolejkach mają na swoim koncie 4 punkty, na co złożyło się jedno zwycięstwo i remis. Na start podzielili się punktami z Realem Sociedad (1:1), lecz później przegrali na wyjeździe z Osasuną (0:1). Bezpośrednio przed przerwą na kadrę odnieśli pierwszy triumf w nowym sezonie, wygrywając z Getafe (3:0).

Barcelona – Valencia: historia

Valencia to rywal, z którym FC Barcelona lubi grać niezależnie od tego, czy mecz jest na wyjeździe, czy przed własną publicznością. Katalończycy wygrali ostatnie cztery spotkania, za każdym razem podkreślając wyższość nad rywalem. W poprzednim sezonie pokonali Nietoperzy na wyjeździe (5:0), a u siebie aż (7:1). Z kolei w kampanii 2024/2025 na Mestalla wygrali (2:1), a Montjuc (4:2).

Barcelona – Valencia: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu nawet w przypadku nieobecności Lamine Yamala będzie FC Barcelona. Bukmacherzy przewidują, że Duma Katalonii zgarnie komplet punktów bez większych problemów. Kurs na ich wygraną wynosi ok. 1.26, zaś triumf Valencii można zagrać po kursie ok. 10.5. To spotkanie możesz postawić w STS, zakładając konto z kodem GOALPROMO odbierzesz bonusy na start do 660 zł.

Barcelona – Valencia: kto wygra?

Barcelona – Valencia: przewidywane składy

FC Barcelona: Garcia – Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin – Casado, Pedri, Torres, Olmo, Raphinha – Lewandowski

Valencia: Agirrezabala – Foulquier, Diakhaby, Tarrega, Vazquez – Rioa, Guerra, Santamaria, Lopez – Duro, Danjuma

Barcelona – Valencia: transmisja meczu

Mecz FC Barcelona – Valencia zostanie rozegrany w niedzielę (14 września) o godzinie 21:00 na Estadi Johan Cruyff. Spotkanie można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Sport oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Wystarczy kupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Dodatkowo w ofercie znajdą się także mecze Premier League i Ligi Mistrzów.

