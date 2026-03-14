FC Barcelona – Sevilla FC: typy i kursy na mecz La Ligi. Przed nami niezwykle ciekawy pojedynek, dlatego liczymy na ogromne emocje. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego bardzo interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą niedzielę, czyli 15 marca, o godzinie 16:15.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

FC Barcelona – Sevilla FC, typy i przewidywania

FC Barcelona zmierzy się na własnym stadionie z Sevillą w meczu 28. kolejki La Ligi. Przypomnijmy, że w rundzie jesiennej drużyna z Andaluzji niespodziewanie pokonała zespół z Katalonii 4:1. Przed tą serią gier Barcelona prowadzi w tabeli z dorobkiem 67 punktów, natomiast Sevilla z 31 oczkami zajmuje 14. miejsce. Hansi Flick prawdopodobnie dokona kilku rotacji w składzie, co może wpłynąć na przebieg jutrzejszego spotkania. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą niedzielę, 15 marca o godzinie 16:15.

W tym starciu stawiam na remis. Uważam, że to bardzo prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę rezultat poprzedniego bezpośredniego spotkania tych drużyn. Mój typ: remis.

Ernest STS 6.10 Remis

FC Barcelona – Sevilla FC, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Barcelony przed tym spotkaniem nie jest idealna. W zespole gospodarzy zabraknie czterech zawodników – Alejandro Balde, Andreasa Christensena, Frenkiego de Jonga oraz Julesa Kounde, a występ Marca Bernala stoi pod znakiem zapytania. W Sevilli nie należy natomiast spodziewać się trzech piłkarzy – Marcao, Neala Maupaya i Peque.

FC Barcelona – Sevilla FC, ostatnie wyniki

FC Barcelona w ostatnim czasie rywalizowała na dwóch frontach. Drużyna Hansiego Flicka zremisowała 1:1 z Newcastle United w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, a w La Lidze pokonała Athletic Bilbao 1:0. Sevilla koncentrowała się wyłącznie na ligowym podwórku, gdzie zanotowała dwa remisy – 1:1 z Rayo Vallecano oraz 2:2 z Realem Betis.

FC Barcelona – Sevilla FC, historia

Ostatnie bezpośrednie spotkania Barcelony z Sevillą częściej kończyły się zwycięstwami zespołu Blaugrany. W pięciu poprzednich meczach aż cztery razy wygrywała ekipa z Katalonii, natomiast drużyna z Andaluzji odniosła tylko jedno zwycięstwo. W tym okresie nie padł ani jeden remis, co pokazuje bezkompromisowy charakter tych pojedynków.

FC Barcelona – Sevilla FC, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem tego spotkania są gospodarze, którzy oczywiście chcą obronić tytuł mistrzowski. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.30, typ na zwycięstwo Sevilli to mniej więcej 9.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.25.

FC Barcelona Sevilla FC 1.28 6.10 9.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2026 02:10

FC Barcelona – Sevilla FC, przewidywane składy

Barcelona: Joan Garcia – Xavi Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo – Casado, Fermin – Yamal, Olmo, Bardghji – Ferran Torres

Sevilla: Vlachodimos – Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Salas – Juanlu Sanchez, Agoume, Sow, Oso – Adams, Alexis Sanchez

FC Barcelona – Sevilla FC, kto wygra?

FC Barcelona – Sevilla FC, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Barceloną a Sevillą w ramach 28. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport i w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą niedzielę, czyli 15 marca, o godzinie 16:15.

