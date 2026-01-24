FC Barcelona – Real Oviedo: typy i kursy na mecz La Ligi. Drużyna Dumy Katalonii walczy o obronę tytułu mistrzowskiego, a w ten weekend zagra z ekipą beniaminka. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Camp Nou już w tę niedzielę, 25 stycznia o godzinie 16:15.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona – Real Oviedo, typy i przewidywania

FC Barcelona zmierzy się na własnym stadionie z Realem Oviedo w ciekawym meczu w ramach 21. kolejki La Ligi. Przed tą serią gier drużyna Blaugrany z dorobkiem 49 punktów przewodzi ligowej tabeli, natomiast zespół beniaminka z 13 oczkami zamyka stawkę. To starcie ekip znajdujących się na dwóch różnych biegunach. Dlatego zdecydowanym faworytem jutrzejszego pojedynku są prowadzeni przez Hansiego Flicka gospodarze. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą niedzielę, 25 stycznia o godzinie 16:15.

Uważam, że w tym meczu na listę strzelców wpisze się Marcus Rashford, który powinien wyjść w podstawowym składzie. Jeśli dostanie szansę od pierwszej minuty, jego szybkość może sprawić problemy defensywie rywala. Mój typ: Marcus Rashford zdobędzie bramkę.

Ernest STS 1.75 Rashford strzeli gola Odwiedź STS

FC Barcelona – Real Oviedo, sytuacja kadrowa

Zarówno FC Barcelona, jak i Real Oviedo przystąpią do najbliższego meczu osłabione kadrowo. W ekipie gospodarzy najpewniej zabraknie Andreasa Christensena, Dro Fernandeza, Gaviego, Pedriego oraz Ferrana Torresa. Z kolei w zespole gości nie zagrają Eric Bailly i Ovie Ejaria. Zatem w trochę lepszej sytuacji jest beniaminek, któremu mimo wszystko nie daje się większych szans na sprawienie niespodzianki w jutrzejszej potyczce.

*Reklama Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Real Oviedo, ostatnie wyniki

FC Barcelona w ostatnim czasie zanotowała mieszane wyniki – efektownie pokonała Slavię Praga 4:2 w Lidze Mistrzów, ale zaliczyła wpadkę w La Lidze, przegrywając 1:2 z Realem Sociedad. Real Oviedo w tym okresie rywalizował wyłącznie na ligowym podwórku, gdzie uległ Osasunie Pampeluna 2:3 i zremisował 1:1 z Realem Betis. Przytoczone rezultaty pokazują wyraźnie trudniejszy moment beniaminka z Asturii.

FC Barcelona – Real Oviedo, historia

Bezpośrednia rywalizacja Barcelony z Realem Oviedo jest – co ciekawe – dość wyrównana. W pięciu poprzednich spotkaniach między tymi zespołami byliśmy świadkami trzech zwycięstw Katalończyków oraz dwóch wygranych Asturyjczyków, bez ani jednego remisu. Warto jednak podkreślić, że większość tych pojedynków odbyła się ponad 20 lat temu i obecnie oba kluby są w zupełnie innych realiach sportowych.

FC Barcelona – Real Oviedo, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.10, typ na zwycięstwo Realu Oviedo to mniej więcej 21.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 9.90. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

FC Barcelona Real Oviedo Odds are subject to change. Last updated 23 stycznia 2026 12:22

FC Barcelona – Real Oviedo, przewidywane składy

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – Casado, De Jong – Yamal, Fermin, Olmo – Rashford

Real Oviedo: Escandell – Ahijado, Costas, Luengo, Alhassane – Hassan, Sibo, Colombatto, Chaira – Reina, Vinas

FC Barcelona – Real Oviedo, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Barcelony

remisem

zwycięstwem Realu Oviedo zwycięstwem Barcelony 100%

remisem 0%

zwycięstwem Realu Oviedo 0% 1+ Votes

FC Barcelona – Real Oviedo, transmisja meczu

Ciekawie zapowiadające się spotkanie pomiędzy Barceloną a Realem Oviedo w ramach 21. kolejki La Ligi będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2 i w dwóch serwisach streamingowych – ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Początek rywalizacji na Camp Nou już w nadchodzącą niedzielę, czyli 25 stycznia, o godzinie 16:15.

*Reklama Ten mecz obejrzysz ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.