FC Barcelona – Real Madryt, typy i przewidywania
Przed nami wielki finał Superpucharu Hiszpanii, w którym FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. W półfinale katalońska ekipa zdeklasowała Athletic Bilbao, wygrywając aż 5:0, natomiast stołeczna drużyna po niezwykle emocjonującym meczu derbowym nieznacznie pokonała Atletico Madryt 3:2.
Jutrzejsze El Clasico, które zostanie rozegrane w Arabii Saudyjskiej, zapowiada się jako prawdziwy piłkarski spektakl. Jak zawsze w starciu tych gigantów nie powinno zabraknąć emocji. Początek rywalizacji na King Abdullah Sports City Stadium już w nadchodzącą niedzielę, czyli 11 stycznia, o godzinie 20:00.
W tej potyczce stawiam na Real Madryt, mimo iż to FC Barcelona jest w lepszej formie. Xabi Alonso kilka miesięcy temu przechytrzył Hansiego Flicka w ligowym Klasyku (2:1) i sądzę, że możemy być świadkami podobnego scenariusza. Mój typ: zwycięstwo Realu Madryt.
FC Barcelona – Real Madryt, sytuacja kadrowa
Przed El Clasico większe problemy kadrowe ma FC Barcelona, która będzie musiała radzić sobie bez trzech zawodników – Ronalda Araujo, Andreasa Christensena oraz Gaviego. Real Madryt na pewno nie skorzysta z jednego piłkarza – Edera Militao – choć wciąż niepewne pozostają występy Antonio Rudigera i Kyliana Mbappe. Mimo wszystko zespół Królewskich wydaje się być w dużo lepszej sytuacji personalnej od swojego odwiecznego rywala.
FC Barcelona – Real Madryt, ostatnie wyniki
FC Barcelona przed wyjazdem do Arabii Saudyjskiej zanotowała dwa pewne ligowe zwycięstwa, pokonując Espanyol 2:0 oraz Villarreal 2:0. Real Madryt również skupiał się na La Lidze i zaprezentował bardzo wysoką formę, wygrywając przekonująco z Realem Betis 5:1 oraz z Sevillą 2:0. Obie drużyny przystępują więc do Klasyku w dobrych nastrojach.
FC Barcelona – Real Madryt, historia
Bezpośrednia rywalizacja Barcelony z Realem Madryt w poprzednich pięciu meczach wyraźnie przemawia na korzyść ekipy Blaugrany, która odniosła aż cztery zwycięstwa. Jedyną wygraną zespołu Los Blancos było jednak ostatnie starcie obu klubów, co pokazuje, że drużyna ze stolicy Hiszpanii potrafi przełamywać niekorzystną serię w El Clasico.
FC Barcelona – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania jest kataloński zespół, który w ostatnich tygodniach pokazuje się z lepszej strony od stołecznej drużyny. Kurs na wygraną Barcelony wynosi mniej więcej 2.00, typ na zwycięstwo Realu Madryt to około 3.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.00. Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL i odbierz zakład bez ryzyka do 100 złotych.
Superpuchar Hiszpanii |
11 stycznia 2026
20:00
FC Barcelona – Real Madryt, przewidywane składy
Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – Pedri, De Jong – Yamal, Raphinha, Fermin – Torres
Real: Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Camavinga, Tchouameni, Bellingham – Rodrygo, Mbappe, Vinicius
FC Barcelona – Real Madryt, kto wygra?
Który zespół wygra Superpuchar Hiszpanii?
- Barcelona 46%
- Real 54%
FC Barcelona – Real Madryt, transmisja meczu
Pojedynek między Barceloną a Realem Madryt będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem na kanale Eleven Sports 1. Starcie w ramach finału Superpucharu Hiszpanii można obejrzeć również za pośrednictwem internetu – w usłudze STS TV oraz na platformie streamingowej ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na King Abdullah Sports City Stadium już w najbliższą niedzielę, czyli 11 stycznia, o godzinie 20:00.
