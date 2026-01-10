FC Barcelona – Real Madryt: typy i kursy na finałowy mecz Superpucharu Hiszpanii. El Clasico zawsze przynosi mnóstwo piłkarskich emocji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na King Abdullah Sports City Stadium już w nadchodzącą niedzielę, czyli 11 stycznia, o godzinie 20:00.

flo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Arda Guler

FC Barcelona – Real Madryt, typy i przewidywania

Przed nami wielki finał Superpucharu Hiszpanii, w którym FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. W półfinale katalońska ekipa zdeklasowała Athletic Bilbao, wygrywając aż 5:0, natomiast stołeczna drużyna po niezwykle emocjonującym meczu derbowym nieznacznie pokonała Atletico Madryt 3:2.

Jutrzejsze El Clasico, które zostanie rozegrane w Arabii Saudyjskiej, zapowiada się jako prawdziwy piłkarski spektakl. Jak zawsze w starciu tych gigantów nie powinno zabraknąć emocji. Początek rywalizacji na King Abdullah Sports City Stadium już w nadchodzącą niedzielę, czyli 11 stycznia, o godzinie 20:00.

W tej potyczce stawiam na Real Madryt, mimo iż to FC Barcelona jest w lepszej formie. Xabi Alonso kilka miesięcy temu przechytrzył Hansiego Flicka w ligowym Klasyku (2:1) i sądzę, że możemy być świadkami podobnego scenariusza. Mój typ: zwycięstwo Realu Madryt.

Ernest STS 3.60 Wygrana Realu Odwiedź STS

FC Barcelona – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Przed El Clasico większe problemy kadrowe ma FC Barcelona, która będzie musiała radzić sobie bez trzech zawodników – Ronalda Araujo, Andreasa Christensena oraz Gaviego. Real Madryt na pewno nie skorzysta z jednego piłkarza – Edera Militao – choć wciąż niepewne pozostają występy Antonio Rudigera i Kyliana Mbappe. Mimo wszystko zespół Królewskich wydaje się być w dużo lepszej sytuacji personalnej od swojego odwiecznego rywala.

*Reklama Ten mecz obejrzysz ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Real Madryt, ostatnie wyniki

FC Barcelona przed wyjazdem do Arabii Saudyjskiej zanotowała dwa pewne ligowe zwycięstwa, pokonując Espanyol 2:0 oraz Villarreal 2:0. Real Madryt również skupiał się na La Lidze i zaprezentował bardzo wysoką formę, wygrywając przekonująco z Realem Betis 5:1 oraz z Sevillą 2:0. Obie drużyny przystępują więc do Klasyku w dobrych nastrojach.

FC Barcelona – Real Madryt, historia

Bezpośrednia rywalizacja Barcelony z Realem Madryt w poprzednich pięciu meczach wyraźnie przemawia na korzyść ekipy Blaugrany, która odniosła aż cztery zwycięstwa. Jedyną wygraną zespołu Los Blancos było jednak ostatnie starcie obu klubów, co pokazuje, że drużyna ze stolicy Hiszpanii potrafi przełamywać niekorzystną serię w El Clasico.

FC Barcelona – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania jest kataloński zespół, który w ostatnich tygodniach pokazuje się z lepszej strony od stołecznej drużyny. Kurs na wygraną Barcelony wynosi mniej więcej 2.00, typ na zwycięstwo Realu Madryt to około 3.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.00. Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL i odbierz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

FC Barcelona Real Madryt Odds are subject to change. Last updated 10 stycznia 2026 21:45

FC Barcelona – Real Madryt, przewidywane składy

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – Pedri, De Jong – Yamal, Raphinha, Fermin – Torres

Real: Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Camavinga, Tchouameni, Bellingham – Rodrygo, Mbappe, Vinicius

FC Barcelona – Real Madryt, kto wygra?

Który zespół wygra Superpuchar Hiszpanii? Barcelona

Real Barcelona 46%

Real 54% 13+ Votes

FC Barcelona – Real Madryt, transmisja meczu

Pojedynek między Barceloną a Realem Madryt będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem na kanale Eleven Sports 1. Starcie w ramach finału Superpucharu Hiszpanii można obejrzeć również za pośrednictwem internetu – w usłudze STS TV oraz na platformie streamingowej ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na King Abdullah Sports City Stadium już w najbliższą niedzielę, czyli 11 stycznia, o godzinie 20:00.

*Reklama Ten mecz obejrzysz ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.