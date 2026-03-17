FC Barcelona – Newcastle United: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Sprawa awansu do ćwierćfinału jest otwarta, dlatego spodziewamy się emocjonującego widowiska. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą środę, 18 marca o godzinie 18:45.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

FC Barcelona Newcastle Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 marca 2026 07:07

FC Barcelona – Newcastle United, typy i przewidywania

Przed nami rewanżowe starcie Barcelony z Newcastle United w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu na St James’ Park padł remis 1:1 po bramkach Harveya Barnesa dla Anglików oraz Lamine’a Yamala dla Hiszpanów. Wynik ten sprawia, że rywalizacja pozostaje całkowicie otwarta i wszystko może się wydarzyć w drugim pojedynku. Obie drużyny będą więc walczyć o awans do ćwierćfinału do samego końca. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą środę, 18 marca o godzinie 18:45.

W tym meczu stawiam na zwycięstwo Newcastle United, które przed tygodniem zaprezentowało się z bardzo dobrej strony. Uważam, że w tej parze może dojść do sensacji, jaką byłby awans zespołu Srok kosztem Barcelony. Mój typ: wygrana Newcastle United.

FC Barcelona – Newcastle United, sytuacja kadrowa

W Barcelonie nie zagrają Alejandro Balde, Andreas Christensen, Frenkie de Jong oraz Jules Kounde. W Newcastle United zabraknie natomiast Bruno Guimaraesa, Marka Gillespiego, Emila Krafta, Lewisa Mileya i Fabiana Schara, a występy Sandro Tonaliego oraz Joe Willocka stoją pod znakiem zapytania. Obie drużyny będą więc musiały radzić sobie z kilkoma istotnymi brakami kadrowymi.

FC Barcelona – Newcastle United, ostatnie wyniki

W dwóch poprzednich meczach ligowych FC Barcelona odniosła dwa zwycięstwa, wygrywając 5:2 z Sevillą oraz 1:0 z Athletikiem Bilbao. Newcastle United w tym samym czasie również zgarnęło komplet punktów, pokonując Chelsea 1:0 oraz Manchester United 2:1 na boiskach Premier League. Obie drużyny podejdą więc do nadchodzącej konfrontacji w bardzo dobrej formie.

FC Barcelona – Newcastle United, historia

Historia ostatnich bezpośrednich spotkań Barcelony z Newcastle United wyraźnie przemawia na korzyść hiszpańskiego zespołu. W pięciu poprzednich meczach ekipa Dumy Katalonii odniosła bowiem aż cztery zwycięstwa, a oprócz tego padł jeden remis. Zatem w tym okresie angielski klub nie wygrał ani jednego spotkania. To pokazuje dużą przewagę Hiszpanów nad Anglikami.

FC Barcelona – Newcastle United, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem środowego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.60, typ na zwycięstwo Newcastle United to mniej więcej 4.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.40.

FC Barcelona Newcastle 1.57 4.65 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 marca 2026 07:07

FC Barcelona – Newcastle United, przewidywane składy

Barcelona: Joan Garcia – Cancelo, Araujo, Cubarsi, Martin – Bernal, Pedri – Yamal, Fermin, Raphinha – Lewandowski

Newcastle: Ramsdale – Livramento, Thiaw, Burn, Hall – Murphy, Ramsey, Joelinton – Anthony Elanga, Gordon, Barnes

FC Barcelona – Newcastle United, transmisja meczu

Rewanżowe spotkanie pomiędzy Barceloną a Newcastle United w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 2 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą środę, 18 marca o godzinie 18:45.

