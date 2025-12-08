FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, typy i przewidywania
FC Barcelona i Eintracht Frankfurt przystępują do 6. kolejki Ligi Mistrzów po porażkach 0:3 – odpowiednio z Chelsea oraz Atalantą Bergamo. Obie drużyny szukają przełamania, a ich sytuacja w tabeli nie napawa optymizmem. Duma Katalonii zajmuje 18. miejsce, a Orły plasują się na 28. pozycji, co nadaje temu starciu sporego ciężaru. Teraz każda zdobycz punktowa może bowiem okazać się kluczowa w walce o awans do fazy pucharowej. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższy wtorek, 9 grudnia o godzinie 21:00.
Liczę na otwarte widowisko, w którym obie ekipy postawią na ofensywę. Typuję, że zarówno Barcelona, jak i Eintracht trafią do siatki. Mój typ: oba zespoły zdobędą bramkę – tak.
FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, sytuacja kadrowa
Przed spotkaniem FC Barcelona – Eintracht Frankfurt obie drużyny mają istotne osłabienia. W ekipie gospodarzy zabraknie Gaviego, Daniego Olmo oraz Ronalda Araujo, co ogranicza rotację dla Hansiego Flicka w środku pola i formacji defensywnej. Zespół gości również będzie musiał radzić sobie bez trzech zawodników – Jessika Ngankama, Michy’ego Batshuayia oraz Jonathana Burkardta – którzy wypadają z powodu różnych kontuzji.
Dani Rodriguez
Zwichnięte ramię
Nieznany
Marc-Andre ter Stegen
Kontuzja pleców
Powrót do treningów
Gavi
Uraz łąkotki
Połowa lutego 2026
Landry Farré
Kontuzja kolana
Początek marca 2026
Ronald Araujo
Powody osobiste
Nieznany
Dani Olmo
Uraz ramienia
Początek stycznia 2026
Jonathan Burkardt
Kontuzja łydki
Koniec stycznia 2026
Michy Batshuayi
Złamana kostka
Początek kwietnia 2026
FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, ostatnie wyniki
Obie drużyny mają za sobą ligowe występy, w których dużo lepiej spisała się FC Barcelona. W ostatnich dwóch meczach Duma Katalonii wygrała 5:3 z Realem Betis oraz 3:1 z Atletico Madryt, potwierdzając wysoką formę. Z kolei Eintracht Frankfurt poniósł dotkliwą porażkę 0:6 z Lipskiem i zremisował 1:1 z Wolfsburgiem, co pokazuje wyraźny spadek dyspozycji.
FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, historia
FC Barcelona i Eintracht Frankfurt mierzyły się ze sobą tylko dwa razy w całej historii – miało to miejsce w ćwierćfinale Ligi Europy 2021/2022. Bilans tych spotkań jest zaskakująco korzystny dla niemieckiego klubu, który wówczas odniósł jedno zwycięstwo (3:2), a raz padł remis (1:1). Zatem katalońska ekipa dotychczas ani razu nie potrafiła sięgnąć po wygraną.
FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów wtorkowego pojedynku uważają gospodarzy, którzy w ostatnim czasie są w zdecydowanie lepszej formie od gości. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.15, typ na zwycięstwo Eintrachtu Frankfurt to mniej więcej 14.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 8.25. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od pierwszych wpłat do 600 zł.
FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, przewidywane składy
FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, transmisja meczu
Interesujące spotkanie pomiędzy Barceloną a Eintrachtem Frankfurt w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Camp Nou już w nadchodzący wtorek, czyli 9 grudnia, o godzinie 21:00.
