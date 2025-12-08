FC Barcelona – Eintracht Frankfurt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Czy zespół Dumy Katalonii po raz pierwszy w historii pokona drużynę Orłów? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Camp Nou już w nadchodzący wtorek, czyli 9 grudnia, o godzinie 21:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong i Ferran Torres

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, typy i przewidywania

FC Barcelona i Eintracht Frankfurt przystępują do 6. kolejki Ligi Mistrzów po porażkach 0:3 – odpowiednio z Chelsea oraz Atalantą Bergamo. Obie drużyny szukają przełamania, a ich sytuacja w tabeli nie napawa optymizmem. Duma Katalonii zajmuje 18. miejsce, a Orły plasują się na 28. pozycji, co nadaje temu starciu sporego ciężaru. Teraz każda zdobycz punktowa może bowiem okazać się kluczowa w walce o awans do fazy pucharowej. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższy wtorek, 9 grudnia o godzinie 21:00.

Liczę na otwarte widowisko, w którym obie ekipy postawią na ofensywę. Typuję, że zarówno Barcelona, jak i Eintracht trafią do siatki. Mój typ: oba zespoły zdobędą bramkę – tak.

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, sytuacja kadrowa

Przed spotkaniem FC Barcelona – Eintracht Frankfurt obie drużyny mają istotne osłabienia. W ekipie gospodarzy zabraknie Gaviego, Daniego Olmo oraz Ronalda Araujo, co ogranicza rotację dla Hansiego Flicka w środku pola i formacji defensywnej. Zespół gości również będzie musiał radzić sobie bez trzech zawodników – Jessika Ngankama, Michy’ego Batshuayia oraz Jonathana Burkardta – którzy wypadają z powodu różnych kontuzji.

Kontuzje FC Barcelona Zawodnik Powrót Dani Rodriguez Zwichnięte ramię Nieznany Marc-Andre ter Stegen Kontuzja pleców Powrót do treningów Gavi Uraz łąkotki Połowa lutego 2026 Landry Farré Kontuzja kolana Początek marca 2026 Ronald Araujo Powody osobiste Nieznany Dani Olmo Uraz ramienia Początek stycznia 2026

Kontuzje i zawieszenia Eintracht Frankfurt Zawodnik Powrót Jonathan Burkardt Kontuzja łydki Koniec stycznia 2026 Michy Batshuayi Złamana kostka Początek kwietnia 2026

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, ostatnie wyniki

Obie drużyny mają za sobą ligowe występy, w których dużo lepiej spisała się FC Barcelona. W ostatnich dwóch meczach Duma Katalonii wygrała 5:3 z Realem Betis oraz 3:1 z Atletico Madryt, potwierdzając wysoką formę. Z kolei Eintracht Frankfurt poniósł dotkliwą porażkę 0:6 z Lipskiem i zremisował 1:1 z Wolfsburgiem, co pokazuje wyraźny spadek dyspozycji.

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, historia

FC Barcelona i Eintracht Frankfurt mierzyły się ze sobą tylko dwa razy w całej historii – miało to miejsce w ćwierćfinale Ligi Europy 2021/2022. Bilans tych spotkań jest zaskakująco korzystny dla niemieckiego klubu, który wówczas odniósł jedno zwycięstwo (3:2), a raz padł remis (1:1). Zatem katalońska ekipa dotychczas ani razu nie potrafiła sięgnąć po wygraną.

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów wtorkowego pojedynku uważają gospodarzy, którzy w ostatnim czasie są w zdecydowanie lepszej formie od gości. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.15, typ na zwycięstwo Eintrachtu Frankfurt to mniej więcej 14.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 8.25. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od pierwszych wpłat do 600 zł.

FC Barcelona Eintracht Frankfurt Odds are subject to change. Last updated 8 grudnia 2025 21:24

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, przewidywane składy

FC Barcelona Hans-Dieter Flick Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller FC Barcelona Hans-Dieter Flick 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 13 Garcia 23 Kounde 5 Cubarsi 24 Garcia 3 Balde 21 Jong 8 Pedri 16 Lopez 10 Yamal 9 Lewandowski 11 Raphinha 32 Ngankam 7 Knauff 27 Götze 20 Doan 15 Skhiri 8 Chaïbi 21 Brown 3 Theate 4 Koch 34 Collins 23 Zetterer 13 Garcia 23 Kounde 5 Cubarsi 24 Garcia 3 Balde 21 Jong 8 Pedri 16 Lopez 10 Yamal 9 Lewandowski 11 Raphinha 32 Ngankam 7 Knauff 27 Götze 20 Doan 15 Skhiri 8 Chaïbi 21 Brown 3 Theate 4 Koch 34 Collins 23 Zetterer 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller Rezerwowi 7 Ferran Torres 14 Marcus Rashford 15 Andreas Christensen 17 Marc Casado 18 Gerard Martin 22 Marc Bernal 25 Wojciech Szczęsny 26 Jofre Torrents 27 Dro Fernández 28 Roony Bardghji 31 Diego Kochen 2 Elias Baum 5 Aurèle Amenda 6 Oscar Höjlund 13 Rasmus Kristensen 16 Hugo Larsson 17 Elye Wahi 18 Mahmoud Dahoud 19 Jean Bahoya 24 Aurélio Buta 33 Jens Grahl 40 Kaua Santos 42 Can Uzun

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Barcelony

remisem

zwycięstwem Eintrachtu zwycięstwem Barcelony 150%

remisem -100%

zwycięstwem Eintrachtu 50% 2+ Votes

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, transmisja meczu

Interesujące spotkanie pomiędzy Barceloną a Eintrachtem Frankfurt w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Camp Nou już w nadchodzący wtorek, czyli 9 grudnia, o godzinie 21:00.

