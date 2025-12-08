FC Barcelona – Eintracht Frankfurt: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2025)

21:24, 8. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Czy zespół Dumy Katalonii po raz pierwszy w historii pokona drużynę Orłów? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Camp Nou już w nadchodzący wtorek, czyli 9 grudnia, o godzinie 21:00.

Frenkie de Jong i Ferran Torres
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong i Ferran Torres

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, typy i przewidywania

FC Barcelona i Eintracht Frankfurt przystępują do 6. kolejki Ligi Mistrzów po porażkach 0:3 – odpowiednio z Chelsea oraz Atalantą Bergamo. Obie drużyny szukają przełamania, a ich sytuacja w tabeli nie napawa optymizmem. Duma Katalonii zajmuje 18. miejsce, a Orły plasują się na 28. pozycji, co nadaje temu starciu sporego ciężaru. Teraz każda zdobycz punktowa może bowiem okazać się kluczowa w walce o awans do fazy pucharowej. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższy wtorek, 9 grudnia o godzinie 21:00.

Liczę na otwarte widowisko, w którym obie ekipy postawią na ofensywę. Typuję, że zarówno Barcelona, jak i Eintracht trafią do siatki. Mój typ: oba zespoły zdobędą bramkę – tak.

STS
1.72
BTTS – tak
*Kursy z 08.12.2025 21⁚11 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, sytuacja kadrowa

Przed spotkaniem FC Barcelona – Eintracht Frankfurt obie drużyny mają istotne osłabienia. W ekipie gospodarzy zabraknie Gaviego, Daniego Olmo oraz Ronalda Araujo, co ogranicza rotację dla Hansiego Flicka w środku pola i formacji defensywnej. Zespół gości również będzie musiał radzić sobie bez trzech zawodników – Jessika Ngankama, Michy’ego Batshuayia oraz Jonathana Burkardta – którzy wypadają z powodu różnych kontuzji.

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, ostatnie wyniki

Obie drużyny mają za sobą ligowe występy, w których dużo lepiej spisała się FC Barcelona. W ostatnich dwóch meczach Duma Katalonii wygrała 5:3 z Realem Betis oraz 3:1 z Atletico Madryt, potwierdzając wysoką formę. Z kolei Eintracht Frankfurt poniósł dotkliwą porażkę 0:6 z Lipskiem i zremisował 1:1 z Wolfsburgiem, co pokazuje wyraźny spadek dyspozycji.

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, historia

FC Barcelona i Eintracht Frankfurt mierzyły się ze sobą tylko dwa razy w całej historii – miało to miejsce w ćwierćfinale Ligi Europy 2021/2022. Bilans tych spotkań jest zaskakująco korzystny dla niemieckiego klubu, który wówczas odniósł jedno zwycięstwo (3:2), a raz padł remis (1:1). Zatem katalońska ekipa dotychczas ani razu nie potrafiła sięgnąć po wygraną.

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów wtorkowego pojedynku uważają gospodarzy, którzy w ostatnim czasie są w zdecydowanie lepszej formie od gości. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.15, typ na zwycięstwo Eintrachtu Frankfurt to mniej więcej 14.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 8.25. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od pierwszych wpłat do 600 zł.

FC Barcelona

Liga Mistrzów |

9 grudnia 2025

21:00

1.16
9.00
15.0
Eintracht Frankfurt
FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, przewidywane składy

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, kto wygra?

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt, transmisja meczu

Interesujące spotkanie pomiędzy Barceloną a Eintrachtem Frankfurt w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Camp Nou już w nadchodzący wtorek, czyli 9 grudnia, o godzinie 21:00.

