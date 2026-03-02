FC Barcelona – Atletico Madryt: typy i kursy na mecz Pucharu Króla. Czy katalońska ekipa dokona cudu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Sprawdź zapowiedź tego interesującego starcia na naszym portalu. Początek rywalizacji na Camp Nou we wtorek, 3 marca o godzinie 21:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alexander Sorloth

FC Barcelona – Atletico Madryt, typy i przewidywania

Przed nami rewanżowe starcie Barcelony z Atletico Madryt w ramach półfinału Pucharu Króla, które zapowiada się niezwykle emocjonująco. Przypomnijmy, że trzy tygodnie temu na Estadio Metropolitano padł wynik 4:0 dla stołecznego klubu po bramkach Erica Garcii (trafienie samobójcze), Antoine’a Griezmanna, Ademoli Lookmana oraz Juliana Alvareza.

Zatem sytuacja drużyny z Katalonii jest bardzo trudna, gdyż przed własną publicznością musiałaby dokonać niemal cudu, aby odrobić ogromne straty i awansować do finału, gdzie zwycięzca pary zmierzy się z jedną z baskijskich ekip – Realem Sociedad lub Athletikiem Bilbao. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższy wtorek, 3 marca o godzinie 21:00.

W tym starciu stawiam na to, że oba zespoły zdobędą bramkę. FC Barcelona na pewno zagra ofensywnie i powinna przynajmniej raz trafić do siatki swojego rywala, natomiast Atletico Madryt może wykorzystać jedną z kontr. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Ernest STS 1.40 BTTS – tak Odwiedź STS

FC Barcelona – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Barcelony jest mocno skomplikowana, ponieważ w jutrzejszym meczu nie zagrają Robert Lewandowski, Gavi, Eric Garcia, Frenkie de Jong i Andreas Christensen, co znacząco ogranicza pole manewru dla Hansiego Flicka. W zdecydowanie lepszym położeniu znajduje się Atletico Madryt, gdzie zabraknie jedynie kontuzjowanego Pablo Barriosa. Trener ekipy gości – Diego Simeone – ma więc do dyspozycji niemal pełną kadrę.

*Reklama Ten mecz obejrzysz ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

FC Barcelona w ostatnim czasie imponuje wysoką formą, odnosząc dwie pewne ligowe wygrane – 4:1 z Villarrealem i 3:0 z Levante. Atletico Madryt również pokazuje się z bardzo dobrej strony, bo w tym czasie także dwukrotnie cieszyło się ze zwycięstw – ograło Real Oviedo 1:0 w La Lidze oraz pokonało Club Brugge 4:1 w Lidze Mistrzów. Obie drużyny są więc w znakomitej dyspozycji, co zapowiada świetne widowisko we wtorkowej potyczce.

FC Barcelona – Atletico Madryt, historia

Ostatnia bezpośrednia rywalizacja Barcelony z Atletico Madryt wyraźnie przemawia na korzyść katalońskiego zespołu – w pięciu poprzednich meczach ekipa Blaugrany wygrała trzy razy, byliśmy świadkami jednego zwycięstwa drużyny Los Rojiblancos i raz padł remis. Historyczne wyniki mogą psychologicznie faworyzować Barcelonę przed nadchodzącym spotkaniem, choć trzy tygodnie temu to Atletico Madryt okazało się zdecydowanie lepsze.

FC Barcelona – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów za faworytów wtorkowego spotkania uchodzą gospodarze, którzy spróbują odrobić straty z pierwszego meczu. Kurs na wygraną Barcelony wynosi mniej więcej 1.50, typ na zwycięstwo Atletico Madryt to około 5.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.90. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat w wysokości 600 zł.

FC Barcelona Atletico Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2026 18:31

FC Barcelona – Atletico Madryt, przewidywane składy

Barcelona: Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Balde – Pedri, Olmo – Yamal, Fermin, Raphinha – Torres

Atletico: Musso – Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina – Simeone, Koke, Llorente, Lookman – Alvarez, Sorloth

FC Barcelona – Atletico Madryt, transmisja meczu

Interesująco zapowiadający się pojedynek między Barceloną a Atletico Madryt będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem na kanale Eleven Sports 1. Rewanżowy mecz półfinałowy Pucharu Króla można obejrzeć także za pośrednictwem internetu – w usłudze STS TV oraz na platformie streamingowej ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Spotify Camp Nou już w najbliższy wtorek, czyli 3 marca, o godzinie 21:00.

*Reklama Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.