FC Barcelona – Athletic Bilbao: typy i kursy na mecz La Ligi. Zespół Dumy Katalonii po długim czasie wraca na swój stadion, więc ten pojedynek będzie sporym wydarzeniem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek starcia na Camp Nou już w najbliższą sobotę, 22 listopada o godzinie 16:15.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

FC Barcelona – Athletic Bilbao, typy i przewidywania

W ramach 13. kolejki La Ligi dojdzie do wyjątkowego spotkania – FC Barcelona zmierzy się z Athletikiem Bilbao na Camp Nou. To szczególny moment dla ekipy Dumy Katalonii, która po wielu miesiącach wraca na swój stadion, licząc na wsparcie kibiców. W ligowej tabeli zespół z Barcelony zajmuje 2. miejsce, podczas gdy drużyna z Kraju Basków plasuje się na 7. pozycji i będzie chciała sprawić niespodziankę. Zatem jutrzejsza rywalizacja zapowiada się emocjonująco. Początek opisywanego starcia już w sobotę, 22 listopada o godzinie 16:15.

Moim zdaniem w tym meczu Robert Lewandowski ma duże szanse na zdobycie bramki. Kapitan reprezentacji Polski podczas ostatniego zgrupowania pokazał, że jest w dobrej formie i potrafi wykorzystać każdą okazję. Mój typ: Robert Lewandowski strzeli gola.

FC Barcelona – Athletic Bilbao, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed meczem nie sprzyja ani Barcelonie, ani Athletikowi Bilbao. W drużynie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Marka-Andre ter Stegena, Pedriego oraz Gaviego, a występ Marcusa Rashforda wciąż stoi pod znakiem zapytania. Po stronie gości również nie obyło się bez strat – z powodu urazów niedostępni są Unai Egiluz, Benat Prados i Maroan Sannadi. Obydwa zespoły będą więc musiały radzić sobie w osłabionych składach.

Kontuzje FC Barcelona Zawodnik Powrót Dani Rodriguez Zwichnięte ramię Nieznany Marc-Andre ter Stegen Kontuzja pleców Powrót do treningów Gavi Uraz łąkotki Koniec lutego 2026 Pedri Uraz mięśnia Początek grudnia 2025 Landry Farré Kontuzja kolana Początek marca 2026 Marcus Rashford Wirus Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Athletic Club Zawodnik Powrót Unai Egiluz Uraz więzadła krzyżowego Połowa lutego 2026 Benat Prados Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Inaki Williams Uraz mięśnia Niepewny Maroan Sannadi Uraz łąkotki Koniec stycznia 2026 Oihan Sancet Uraz uda Niepewny

FC Barcelona – Athletic Bilbao, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach zarówno FC Barcelona, jak i Athletic Bilbao rywalizowali w La Lidze oraz Lidze Mistrzów. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali 4:2 z Celtą Vigo i zremisowali 3:3 z Club Brugge. Z kolei ekipa Ernesto Valverde pokonała Real Oviedo 1:0, lecz w starciu z Newcastle United musiała uznać wyższość angielskiego przeciwnika, przegrywając 0:2.

FC Barcelona – Athletic Bilbao, historia

W bezpośredniej rywalizacji Barcelony z Athletikiem Bilbao to potentat ze stolicy Katalonii zdecydowanie dominuje. W pięciu poprzednich starciach ekipa Blaugrany zanotowała trzy zwycięstwa i dwa remisy, nie dając Baskom żadnej okazji do triumfu. Zespół z Bilbao mimo ambitnej gry nie był w stanie przełamać tej serii i wciąż czeka na wygraną nad rywalem.

FC Barcelona – Athletic Bilbao, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów sobotniego pojedynku uważają gospodarzy, którzy wracają na Camp Nou po długiej przerwie i na pewno będą chcieli zadowolić swoich kibiców. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.45, typ na zwycięstwo Athletiku Bilbao to mniej więcej 6.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.90. Załóż konto u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

FC Barcelona – Athletic Bilbao, przewidywane składy

FC Barcelona Hans-Dieter Flick Athletic Club Ernesto Valverde FC Barcelona Hans-Dieter Flick 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 13 Garcia 23 Kounde 24 Garcia 5 Cubarsi 3 Balde 17 Casado 16 Lopez 20 Olmo 10 Yamal 9 Lewandowski 11 Raphinha 11 Guruzeta 10 Williams 44 Sánchez 7 Remiro 18 Jauregizar 16 Galarreta 17 Berchiche 14 Laporte 3 Vivian 2 Gorosabel 1 Simon 13 Garcia 23 Kounde 24 Garcia 5 Cubarsi 3 Balde 17 Casado 16 Lopez 20 Olmo 10 Yamal 9 Lewandowski 11 Raphinha 11 Guruzeta 10 Williams 44 Sánchez 7 Remiro 18 Jauregizar 16 Galarreta 17 Berchiche 14 Laporte 3 Vivian 2 Gorosabel 1 Simon 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Athletic Club Ernesto Valverde Rezerwowi 4 Ronald Araujo 7 Ferran Torres 15 Andreas Christensen 18 Gerard Martin 22 Marc Bernal 27 Dro Fernández 28 Roony Bardghji 29 Toni Fernandez 31 Diego Kochen 42 Xavi Espart 25 Wojciech Szczęsny 4 Aitor Paredes 12 Jesus Areso 15 Inigo Lekue 19 Adama Boiro 20 Unai Gomez 22 Nico Serrano 23 Robert Navarro 25 Urko Izeta 26 Mikel Santos 27 Alex Padilla 30 Alejandro Rego 31 Asier Hierro 6 Mikel Vesga

FC Barcelona – Athletic Bilbao, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Barcelony

remisem

zwycięstwem Athletiku zwycięstwem Barcelony 75%

remisem 25%

zwycięstwem Athletiku 0% 4+ Votes

FC Barcelona – Athletic Bilbao, transmisja meczu

Starcie między Barceloną a Athletikiem Bilbao w ramach 13. kolejki La Ligi będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, a także w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Mateusz Święcicki i Marcin Gazda. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą sobotę, 22 listopada o godzinie 16:15.

