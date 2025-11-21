FC Barcelona – Athletic Bilbao: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

FC Barcelona – Athletic Bilbao: typy i kursy na mecz La Ligi. Zespół Dumy Katalonii po długim czasie wraca na swój stadion, więc ten pojedynek będzie sporym wydarzeniem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek starcia na Camp Nou już w najbliższą sobotę, 22 listopada o godzinie 16:15.

Piłkarze Barcelony
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

FC Barcelona – Athletic Bilbao, typy i przewidywania

W ramach 13. kolejki La Ligi dojdzie do wyjątkowego spotkania – FC Barcelona zmierzy się z Athletikiem Bilbao na Camp Nou. To szczególny moment dla ekipy Dumy Katalonii, która po wielu miesiącach wraca na swój stadion, licząc na wsparcie kibiców. W ligowej tabeli zespół z Barcelony zajmuje 2. miejsce, podczas gdy drużyna z Kraju Basków plasuje się na 7. pozycji i będzie chciała sprawić niespodziankę. Zatem jutrzejsza rywalizacja zapowiada się emocjonująco. Początek opisywanego starcia już w sobotę, 22 listopada o godzinie 16:15.

Moim zdaniem w tym meczu Robert Lewandowski ma duże szanse na zdobycie bramki. Kapitan reprezentacji Polski podczas ostatniego zgrupowania pokazał, że jest w dobrej formie i potrafi wykorzystać każdą okazję. Mój typ: Robert Lewandowski strzeli gola.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
FC Barcelona – Athletic Bilbao, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed meczem nie sprzyja ani Barcelonie, ani Athletikowi Bilbao. W drużynie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Marka-Andre ter Stegena, Pedriego oraz Gaviego, a występ Marcusa Rashforda wciąż stoi pod znakiem zapytania. Po stronie gości również nie obyło się bez strat – z powodu urazów niedostępni są Unai Egiluz, Benat Prados i Maroan Sannadi. Obydwa zespoły będą więc musiały radzić sobie w osłabionych składach.

FC Barcelona – Athletic Bilbao, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach zarówno FC Barcelona, jak i Athletic Bilbao rywalizowali w La Lidze oraz Lidze Mistrzów. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali 4:2 z Celtą Vigo i zremisowali 3:3 z Club Brugge. Z kolei ekipa Ernesto Valverde pokonała Real Oviedo 1:0, lecz w starciu z Newcastle United musiała uznać wyższość angielskiego przeciwnika, przegrywając 0:2.

FC Barcelona – Athletic Bilbao, historia

W bezpośredniej rywalizacji Barcelony z Athletikiem Bilbao to potentat ze stolicy Katalonii zdecydowanie dominuje. W pięciu poprzednich starciach ekipa Blaugrany zanotowała trzy zwycięstwa i dwa remisy, nie dając Baskom żadnej okazji do triumfu. Zespół z Bilbao mimo ambitnej gry nie był w stanie przełamać tej serii i wciąż czeka na wygraną nad rywalem.

FC Barcelona – Athletic Bilbao, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów sobotniego pojedynku uważają gospodarzy, którzy wracają na Camp Nou po długiej przerwie i na pewno będą chcieli zadowolić swoich kibiców. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.45, typ na zwycięstwo Athletiku Bilbao to mniej więcej 6.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.90. Załóż konto u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

FC Barcelona – Athletic Bilbao, przewidywane składy

FC Barcelona – Athletic Bilbao, kto wygra?

FC Barcelona – Athletic Bilbao, transmisja meczu

Starcie między Barceloną a Athletikiem Bilbao w ramach 13. kolejki La Ligi będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, a także w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Mateusz Święcicki i Marcin Gazda. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą sobotę, 22 listopada o godzinie 16:15.

