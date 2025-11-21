FC Barcelona – Athletic Bilbao, typy i przewidywania
W ramach 13. kolejki La Ligi dojdzie do wyjątkowego spotkania – FC Barcelona zmierzy się z Athletikiem Bilbao na Camp Nou. To szczególny moment dla ekipy Dumy Katalonii, która po wielu miesiącach wraca na swój stadion, licząc na wsparcie kibiców. W ligowej tabeli zespół z Barcelony zajmuje 2. miejsce, podczas gdy drużyna z Kraju Basków plasuje się na 7. pozycji i będzie chciała sprawić niespodziankę. Zatem jutrzejsza rywalizacja zapowiada się emocjonująco. Początek opisywanego starcia już w sobotę, 22 listopada o godzinie 16:15.
- Zobacz: tabela La Ligi
Moim zdaniem w tym meczu Robert Lewandowski ma duże szanse na zdobycie bramki. Kapitan reprezentacji Polski podczas ostatniego zgrupowania pokazał, że jest w dobrej formie i potrafi wykorzystać każdą okazję. Mój typ: Robert Lewandowski strzeli gola.
FC Barcelona – Athletic Bilbao, sytuacja kadrowa
Sytuacja kadrowa przed meczem nie sprzyja ani Barcelonie, ani Athletikowi Bilbao. W drużynie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Marka-Andre ter Stegena, Pedriego oraz Gaviego, a występ Marcusa Rashforda wciąż stoi pod znakiem zapytania. Po stronie gości również nie obyło się bez strat – z powodu urazów niedostępni są Unai Egiluz, Benat Prados i Maroan Sannadi. Obydwa zespoły będą więc musiały radzić sobie w osłabionych składach.
Dani Rodriguez
Zwichnięte ramię
Nieznany
Marc-Andre ter Stegen
Kontuzja pleców
Powrót do treningów
Gavi
Uraz łąkotki
Koniec lutego 2026
Pedri
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
Landry Farré
Kontuzja kolana
Początek marca 2026
Marcus Rashford
Wirus
Niepewny
Unai Egiluz
Uraz więzadła krzyżowego
Połowa lutego 2026
Benat Prados
Uraz więzadła krzyżowego
Do końca sezonu
Inaki Williams
Uraz mięśnia
Niepewny
Maroan Sannadi
Uraz łąkotki
Koniec stycznia 2026
Oihan Sancet
Uraz uda
Niepewny
FC Barcelona – Athletic Bilbao, ostatnie wyniki
W ostatnich tygodniach zarówno FC Barcelona, jak i Athletic Bilbao rywalizowali w La Lidze oraz Lidze Mistrzów. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali 4:2 z Celtą Vigo i zremisowali 3:3 z Club Brugge. Z kolei ekipa Ernesto Valverde pokonała Real Oviedo 1:0, lecz w starciu z Newcastle United musiała uznać wyższość angielskiego przeciwnika, przegrywając 0:2.
FC Barcelona – Athletic Bilbao, historia
W bezpośredniej rywalizacji Barcelony z Athletikiem Bilbao to potentat ze stolicy Katalonii zdecydowanie dominuje. W pięciu poprzednich starciach ekipa Blaugrany zanotowała trzy zwycięstwa i dwa remisy, nie dając Baskom żadnej okazji do triumfu. Zespół z Bilbao mimo ambitnej gry nie był w stanie przełamać tej serii i wciąż czeka na wygraną nad rywalem.
FC Barcelona – Athletic Bilbao, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów sobotniego pojedynku uważają gospodarzy, którzy wracają na Camp Nou po długiej przerwie i na pewno będą chcieli zadowolić swoich kibiców. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.45, typ na zwycięstwo Athletiku Bilbao to mniej więcej 6.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.90. Załóż konto u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
FC Barcelona – Athletic Bilbao, przewidywane składy
|4Ronald Araujo
|7Ferran Torres
|15Andreas Christensen
|18Gerard Martin
|22Marc Bernal
|27Dro Fernández
|28Roony Bardghji
|29Toni Fernandez
|31Diego Kochen
|42Xavi Espart
|25Wojciech Szczęsny
|4Aitor Paredes
|12Jesus Areso
|15Inigo Lekue
|19Adama Boiro
|20Unai Gomez
|22Nico Serrano
|23Robert Navarro
|25Urko Izeta
|26Mikel Santos
|27Alex Padilla
|30Alejandro Rego
|31Asier Hierro
|6Mikel Vesga
FC Barcelona – Athletic Bilbao, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Barcelony 75%
- remisem 25%
- zwycięstwem Athletiku 0%
4+ Votes
FC Barcelona – Athletic Bilbao, transmisja meczu
Starcie między Barceloną a Athletikiem Bilbao w ramach 13. kolejki La Ligi będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, a także w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Mateusz Święcicki i Marcin Gazda. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą sobotę, 22 listopada o godzinie 16:15.
