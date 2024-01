Barbastro - Barcelona: typy i kursy na mecz Pucharu Króla. Duma Katalonii o awans do 1/8 finału krajowego pucharu zagra z czwartoligowcem.

IMAGO/Urbanandsport/NurPhoto Na zdjęciu: Vitor Roque

Barbastro FC Barcelona 21.5 9.00 1.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 stycznia 2024 17:58 .

Barbastro – Barcelona, typy bukmacherskie

FC Barcelona ma obowiązek awansu do kolejnej rundy. Niedzielne spotkanie będzie dla sztabu szkoleniowego, ale także dla kibiców katalońskiego klubu, dobrą okazją do zobaczenia w akcji zawodników, którzy nie pojawiają się regularnie na boisku. Nie powinni mieć jednak najmniejszych problemów z wywalczeniem awansu. Moim zdaniem goście odniosą przekonujące zwycięstwo. Tymczasem w Superbet można otrzymać freebet o wartości 200 zł za trafiony typ na wygraną Dumy Katalonii różnicą przynajmniej dwóch goli. Mój typ: wygrana Barcelony co najmniej dwoma golami

Barbastro – Barcelona, ostatnie wyniki

UD Barbastro na co dzień występuje w roli beniaminka w drugiej grupie Segunda Federacion – czyli czwartym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Na chwilę obecną plasuje się w połowie ligowej tabeli. W ostatnich tygodniach prezentowało również wysoką formę, wygrywając cztery z pięciu ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. W poprzedniej rundzie Pucharu Króla sprawiło jedną z większych sensacji, wygrywając 1:0 z Almerią.

FC Barcelona ma już w tym roku za sobą jedno oficjalne spotkanie. W czwartek rywalizowało na wyjeździe z Las Palmas, szczęśliwie zdobywając trzy punkty. Po pierwszej połowie na prowadzeniu byli rywale, ale w drugiej połowie Dumie Katalonii udało się odwrócić losy rywalizacji. Zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry z rzutu karnego zdobył Ilkay Gundogan. Mimo wygranej, to kolejny rozczarowujący występ Barcelony w ostatnich tygodniach.

Barbastro – Barcelona, historia

Niedzielne spotkanie będzie wielkim wydarzeniem dla całej społeczności związanej z UD Barbastro. Przed własną publicznością drużyna po raz pierwszy w historii podejmie słynną Barcelonę. Gospodarzom z pewnością nie zabraknie chęci do gry i możemy spodziewać się z ich strony bardzo ambitnej postawy.

Barbastro – Barcelona, kursy bukmacherskie

Barbastro – Barcelona, typ kibiców

Barbastro – Barcelona, przewidywane składy

W składzie Barcelony na niedzielne spotkanie można spodziewać się dużych zmian w składzie. Na pewno w nim nie zobaczymy kilku kontuzjowanych piłkarzy – Pedriego, Marcosa Alonso, Gaviego, Marca-Andre ter Stegena i Inigo Martineza. W wyjściowej jedenastce nie należy spodziewać się również Roberta Lewandowskiego. Niewykluczone natomiast, że od pierwszej minuty wystąpią tacy piłkarze jak Hector Font i Vitor Roque.

Barbastro: Fabrega – Val, Mingotes, Jaime, Carbonell – Javito, Rausell, I. Garcia – Bautista, De Mesa, Gonpi

Barcelona: Pena – Fort, Christensen, Kounde, Balde – F. Lopez, Romeu, Roberto – Yamal, Roque, Felix

Barbastro – Barcelona, transmisja meczu

Mecz 1/16 finału Copa del Rey Barbastro – Barcelona rozegrany zostanie w niedzielę (6 stycznia) o godzinie 21:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale TVP Sport.

