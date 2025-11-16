Azerbejdżan – Francja: typy, kursy, zapowiedź (16.11.2025)

Azerbejdżan – Francja, typy bukmacherskie
W niedzielę zobaczymy w akcji reprezentację Francji, która zagra kolejne spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Tego dnia wicemistrzowie świata zagrają na wyjeździe z Azerbejdżanem. Przed pierwszym gwizdkiem doskonale znany jest faworyt meczu. Nie można jednak skreślać drużyny gospodarzy, która potrafi sprawić sporą niespodziankę. Niewątpliwie jednak rywalizacja w Baku zapowiada się niezwykle interesująco.
Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden bramkarz zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
Azrebejdżan – Francja, ostatnie wyniki
Azerbejdżan nie może się pochwalić pięcioma ostatnimi wynikami. Gospodarze niedzielnego pojedynku zaliczyli bowiem jeden remis (1:1 z Ukrainą), a także ponieśli aż cztery porażki (0:5 z Islandią, 0:3 z Francją, 1:2 z Ukrainą oraz 0:2 z Islandią).
Francja natomiast ma odmienne wyniki pięciu ostatnich spotkań. Trójkolorowi odnieśli bowiem cztery zwycięstwa (2:0 z Ukrainą, 2:1 z Islandią, 3:0 z Azerbejdżanem oraz 4:0 z Ukrainą), a także zaliczyli jeden niespodziewany remis (2:2 z Islandią).
Azerbejdżan – Francja, historia
Niedzielne spotkanie będzie meczem numer cztery w historii pomiędzy Azerbejdżanem oraz Francją. Ostatnia rywalizacja miała miejsce podczas październikowej przerwy reprezentacyjnej. Trójkolorowi odnieśli okazałe zwycięstwo rezultatem 3:0.
Azerbejdżan – Francja, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest reprezentacja Francji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Trójkolorowych, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.11. W przypadku zwycięstwa Azerbejdżanu sięga natomiast aż 30.0.
Azerbejdżan – Francja, kto wygra?
Azerbejdżan – Francja, przewidywane składy
|1Shakhruddin Makhammadaliev
|2Rahman Dashdamirov
|6Sabuhi Abdullazada
|7Anatoliy Nuriyev
|15Badavi Guseynov
|16Ceyhun Nuriyev
|17Rüfat Abdullazada
|18Calal Hüseynov
|19Mustafa Ahmadzada
|21Qismat Aliyev
|23Salahat Agaev
|1Brice Samba
|2Malo Gusto
|7Christopher Nkunku
|8Florian Thauvin
|12Maghnes Akliouche
|15Ibrahima Konate
|18Warren Zaire-Emery
|19Jean-Philippe Mateta
|21Lucas Hernandez
|22Theo Hernandez
|23Lucas Chevalier
Azerbejdżan – Francja, transmisja meczu
Spotkanie Azerbejdżan – Francja będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Polsat Sport Premium 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić online w usłudze Polsat Box Go.
