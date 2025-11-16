Azerbejdżan – Francja: typy, kursy, zapowiedź (16.11.2025)

11:21, 16. listopada 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Azerbejdżan - Francja: typy i kursy na mecz eliminacji do mistrzostw świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji w niedzielę (16 listopada) o godzinie 18:00.

Manu Kone
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Manu Kone

Azerbejdżan – Francja, typy bukmacherskie

W niedzielę zobaczymy w akcji reprezentację Francji, która zagra kolejne spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Tego dnia wicemistrzowie świata zagrają na wyjeździe z Azerbejdżanem. Przed pierwszym gwizdkiem doskonale znany jest faworyt meczu. Nie można jednak skreślać drużyny gospodarzy, która potrafi sprawić sporą niespodziankę. Niewątpliwie jednak rywalizacja w Baku zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden bramkarz zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper Karpowicz
Kacper
STS
1.47
obie drużyny strzelą gola – nie
*Kursy z 16.11.2025 10⁚40 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Azrebejdżan – Francja, ostatnie wyniki

Azerbejdżan nie może się pochwalić pięcioma ostatnimi wynikami. Gospodarze niedzielnego pojedynku zaliczyli bowiem jeden remis (1:1 z Ukrainą), a także ponieśli aż cztery porażki (0:5 z Islandią, 0:3 z Francją, 1:2 z Ukrainą oraz 0:2 z Islandią).

Francja natomiast ma odmienne wyniki pięciu ostatnich spotkań. Trójkolorowi odnieśli bowiem cztery zwycięstwa (2:0 z Ukrainą, 2:1 z Islandią, 3:0 z Azerbejdżanem oraz 4:0 z Ukrainą), a także zaliczyli jeden niespodziewany remis (2:2 z Islandią).

Azerbejdżan – Francja, historia

Niedzielne spotkanie będzie meczem numer cztery w historii pomiędzy Azerbejdżanem oraz Francją. Ostatnia rywalizacja miała miejsce podczas październikowej przerwy reprezentacyjnej. Trójkolorowi odnieśli okazałe zwycięstwo rezultatem 3:0.

Azerbejdżan – Francja, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest reprezentacja Francji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Trójkolorowych, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.11. W przypadku zwycięstwa Azerbejdżanu sięga natomiast aż 30.0.

Azerbejdżan
Francja
30.0
9.50
1.11
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2025 11:11.

Azerbejdżan – Francja, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Azerbejdżanu
  • remisem
  • wygraną Francji
  • wygraną Azerbejdżanu 0%
  • remisem 0%
  • wygraną Francji 100%

1+ Votes

Azerbejdżan – Francja, przewidywane składy

Azerbejdżan – Francja, transmisja meczu

Spotkanie Azerbejdżan – Francja będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Polsat Sport Premium 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić online w usłudze Polsat Box Go.

