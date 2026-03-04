Avia Świdnik – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (05.03.2026)

Avia Świdnik - Raków Częstochowa: typy i kursy na mecz ćwierćfinału Pucharu Polski. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w czwartek (5 marca) o godzinie 13:30.

PressFocus Na zdjęciu: Stratos Svarnas

Avia – Raków, typy bukmacherskie

W czwartkowe popołudnie dojdzie do starcia w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski. A w nim Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z Avią Świdnik. Na tym etapie rozgrywek stawka jest już niezwykle wysoka, ponieważ o awansie do półfinału decyduje jedno spotkanie. Dla gospodarzy to ogromna szansa na sprawienie sensacji i zapisanie jednej z najpiękniejszych kart w historii klubu. Z kolei podopieczni Łukasza Tomczyka, jako jedni z faworytów do końcowego triumfu, muszą udźwignąć presję i potwierdzić swoją wyższość, jeśli chce realnie myśleć o sięgnięciu po trofeum.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Avia – Raków, ostatnie wyniki

Avia Świdnik prezentuje wysoką formę. Drużyna z województwa lubelskiego w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa (4:1 z Naprzód Jędrzejów, 4:2 z Polonią Bytom w Pucharze Polski oraz 2:0 ze Stalą Kraśnik), a także zanotowała dwa remisy (2:2 z Pogonią-Sokół Lubaczów i 1:1 z Górnikiem Łęczna w meczu towarzyskim).

Raków Częstochowa natomiast jest daleko od idealnej dyspozycji. W pięciu ostatnich spotkaniach Medaliki odniosły jedno zwycięstwo (1:0 z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza), zanotowały dwa remisy (0:0 z Radomiakiem Radom i 0:0 z Zagłębiem Lubin), a także poniosły dwie porażki (1:2 z Wisłą Płock oraz 3:4 z Lechem Poznań).

Avia – Raków, historia

Historia rywalizacji Avii Świdnik z Rakowem Częstochowa nie jest rozbudowana, ponieważ oba kluby przez lata występowały na różnych poziomach rozgrywkowych. Jeśli już dochodziło do ich spotkań, miały one głównie miejsce w niższych ligach lub krajowym pucharze. Zdecydowanie większe doświadczenie na szczeblu centralnym posiada Raków, który w ostatnich latach regularnie rywalizuje o najwyższe cele. Dla Avii każde starcie z tak renomowanym przeciwnikiem stanowi jednak wyjątkowe wydarzenie i okazję do pokazania się szerszej publiczności.

Avia – Raków, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem czwartkowej potyczki jest Raków Częstochowa. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.18. W przypadku zwycięstwa Avii Świdnik natomiast sięga nawet 14.0.

Avia Świdnik Raków Częstochowa Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2026 15:34

Avia – Raków, kto awansuje?

Avia – Raków, transmisja meczu

Spotkanie Avia Świdnik – Raków Częstochowa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz również śledzić na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

