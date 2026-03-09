PressFocus Na zdjęciu: Guglielmo Vicario

Atletico – Tottenham: typy bukmacherskie

W 1/8 finału Ligi Mistrzów zobaczymy w akcji kluby, które zaznały już w swojej historii smaku meczu o trofeum w tych rozgrywkach. Zarówno w przypadku Atletico jak i Tottenhamu, górą byli ich lokalni rywale. Tym razem droga do finału jest jeszcze daleka. Szczególnie dużo do poprawy ma zespół z Londynu, który przeżywa załamanie formy sportowej. Ekipa ze stolicy Hiszpanii powinna to wykorzystać przed własną publicznością. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Oskar STS 2,10 Obie drużyny strzelą – NIE przejdź do STS

Atletico – Tottenham: ostatnie wyniki

Atletico ma za sobą ligowy mecz z Realem Sociedad. Spotkanie rozegrane w Madrycie zakończyło się wygraną miejscowych w stosunku 3:2. Tym samym Los Colchoneros udanie odreagowali wysoką porażkę 0:3 z Barceloną w rewanżowym meczu Pucharu Króla. Mimo tak niekorzystnego rezultatu udało się obronić awans do finału tego turnieju.

Tottenham rozegrał ostatnio trzeci mecz z rzędu przeciwko klubowi z Londynu. Skala tych wyzwań była zróżnicowana, ale nie miała ostatecznie większego wpływu na rezultaty Spurs. Koguty przegrały te trzy spotkania, a łącznie już pięć z rzędu. Katastrofalną passę zainaugurowała porażka 0:2 z Manchesterem United, a ostatnio miała miejsce porażka 1:2 z Crystal Palace.

Atletico – Tottenham: historia

Kluby te zagrały ze sobą wyłącznie jeden raz i to w dodatku nieoficjalnie. W meczu sparingowym Atletico pokonało Tottenham 1:0.

Atletico – Tottenham: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Atletico, czego dowodzi kurs 1.57, przy współczynniku rzędu 5.65 na sukces Tottenhamu. Remis wyceniono kursem około 4.20

Atletico Madryt Remis Tottenham 1.57 4.20 5.65 1.51 4.20 5.25 1.57 4.20 5.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2026 00:05

Atletico – Tottenham: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Atletico

Remis

Wygrana Tottenhamu Wygrana Atletico

Remis

Wygrana Tottenhamu 0 Votes

Atletico – Tottenham: przewidywane składy

Atletico: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez; Sorloth, Alvarez

Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Palhinha, Sarr, Gray; Simons; Richarlison, Solanke

Atletico – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Atletico – Tottenham odbędzie się we wtorek (10 marca) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.