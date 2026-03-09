Atletico Madryt

Atletico – Tottenham: typy bukmacherskie
W 1/8 finału Ligi Mistrzów zobaczymy w akcji kluby, które zaznały już w swojej historii smaku meczu o trofeum w tych rozgrywkach. Zarówno w przypadku Atletico jak i Tottenhamu, górą byli ich lokalni rywale. Tym razem droga do finału jest jeszcze daleka. Szczególnie dużo do poprawy ma zespół z Londynu, który przeżywa załamanie formy sportowej. Ekipa ze stolicy Hiszpanii powinna to wykorzystać przed własną publicznością. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.
Atletico – Tottenham: ostatnie wyniki
Atletico ma za sobą ligowy mecz z Realem Sociedad. Spotkanie rozegrane w Madrycie zakończyło się wygraną miejscowych w stosunku 3:2. Tym samym Los Colchoneros udanie odreagowali wysoką porażkę 0:3 z Barceloną w rewanżowym meczu Pucharu Króla. Mimo tak niekorzystnego rezultatu udało się obronić awans do finału tego turnieju.
Tottenham rozegrał ostatnio trzeci mecz z rzędu przeciwko klubowi z Londynu. Skala tych wyzwań była zróżnicowana, ale nie miała ostatecznie większego wpływu na rezultaty Spurs. Koguty przegrały te trzy spotkania, a łącznie już pięć z rzędu. Katastrofalną passę zainaugurowała porażka 0:2 z Manchesterem United, a ostatnio miała miejsce porażka 1:2 z Crystal Palace.
Atletico – Tottenham: historia
Kluby te zagrały ze sobą wyłącznie jeden raz i to w dodatku nieoficjalnie. W meczu sparingowym Atletico pokonało Tottenham 1:0.
Atletico – Tottenham: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Atletico, czego dowodzi kurs 1.57, przy współczynniku rzędu 5.65 na sukces Tottenhamu. Remis wyceniono kursem około 4.20
Atletico – Tottenham: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Atletico
- Remis
- Wygrana Tottenhamu
0 Votes
Atletico – Tottenham: przewidywane składy
Atletico: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez; Sorloth, Alvarez
Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Palhinha, Sarr, Gray; Simons; Richarlison, Solanke
Atletico – Tottenham: transmisja meczu
Mecz Atletico – Tottenham odbędzie się we wtorek (10 marca) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
