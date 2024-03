IMAGO / Alberto Gardin Na zdjęciu: Piłkarze Atletico Madryt

Atletico Madryt Inter Mediolan

Atletico – Inter, typy i przewidywania

Faworytem spotkania naturalnie jest Inter Mediolan. Jeśli spojrzymy na formę obu drużyn to Nerazzurri powinni bez większych problemów awansować do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Jednak Atletico z pewnością może pokusić się o niespodziankę i wyeliminować Włochów szczególnie w meczu przed własną publicznością. W tym starciu nie powinniśmy nastawiać się na wielkie widowisko, a raczej na piłkarskie szachy z niezbyt dużą ilością goli. Pokazał to również pierwszy mecz. Mój typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Atletico – Inter, sytuacja kadrowa

Atletico Madryt Zawodnik Powrót Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Thomas Lemar Uraz ścięgna Achillesa Koniec marca 2024 Cesar Azpilicueta Uraz łąkotki Początek kwietnia 2024 José Giménez Uraz mięśnia Koniec marca 2024 Pablo Barrios Fizyczny dyskomfort Niepewny

Inter Mediolan Zawodnik Powrót Juan Cuadrado Uraz ścięgna Achillesa Koniec marca 2024 Stefano Sensi Uraz kostki Koniec marca 2024 Marko Arnautovic Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2024 Carlos Augusto Kontuzja łydki Koniec marca 2024

Atletico – Inter, ostatnie wyniki

Atletico Madryt wygrało tylko jeden z ostatnich pięciu meczów pokonując Betis w La Liga. Oprócz tego Rojiblancos zremisowali z Almerią, a także przegrali z Interem, Athletikiem oraz Cadiz. Zajmują czwarte miejsce w ligowej tabeli. Inter z kolei jest liderem Serie A z 16-punktową przewagą nad drugim Milanem. Ponadto Nerazzurri prezentują wyśmienitą formę wygrywając aż 13 meczów z rzędu we wszystkich rozgywkach.

Atletico – Inter, historia

Atletico Madryt z Interem Mediolan rywalizowało trzykrotnie w ostatnich latach. W 2010 roku Rojiblancos wygrali w meczu o Superpuchar Eurpoy 2:0, natomiast w towarzyskim spotkaniu rozegranym osiem lat później zwyciężyli Nerazzurri 1:0. Takim samym wynikiem zakończył się pojedynek przed trzema tygodniami w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Atletico – Inter, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania w ocenie bukmacherów jest Inter Mediolan. Nie może to dziwić, jeśli przypomnimy, że Nerazzurri notują serię trzynastu wygranych z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Mimo to kursy na zwycięstwo drużyny z San Siro są dość wysokie i oscylują wokół 2,52. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Atletico – Inter, kto awansuje

Kto awansuje do ćwierćfinału Ligi Mistrzów? Atletico Madryt 0% Inter Mediolan 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Atletico Madryt

Inter Mediolan

Atletico – Inter, przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone 5-3-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Atletico Madryt Diego Simeone 5-3-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 1 Horatiu Moldovan 7 Antoine Griezmann 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 15 Stefan Savic 17 Rodrigo Riquelme 18 Arthur Vermeeren 23 Reinildo Mandava 24 Pablo Barrios 31 Antonio Gomis 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 15 Francesco Acerbi 16 Davide Frattesi 17 Tajon Buchanan 21 Kristjan Asllani 31 Yann Aurel Bisseck 35 Aleksandar Stankovic 36 Matteo Darmian 41 Ebenezer Akinsanmiro 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero

Atletico – Inter, transmisja meczu

Rewanżowy mecz Atletico z Interem Mediolan będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 1. Pojedynek możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

