Atletico Madryt – FC Barcelona: typy i kursy na mecz Pucharu Króla. Półfinałowe starcie w ramach Copa del Rey powinno przynieść nam mnóstwo emocji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Metropolitano już w najbliższy czwartek, czyli 12 lutego, o godzinie 21:00.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Fermin Lopez

Atletico Madryt – FC Barcelona, typy i przewidywania

Atletico Madryt podejmie Barcelonę w pierwszym, zapowiadanym jako hit, meczu półfinałowym Pucharu Króla. Tym razem o awansie zdecydują dwa spotkania, a przed nami premierowa odsłona. Przypomnijmy, iż oba zespoły spotkały się na tym etapie rozgrywek już rok temu – wtedy Katalończycy wygrali 5:4 w całym dwumeczu. Początek rywalizacji na Estadio Metropolitano już w najbliższy czwartek, 12 lutego o godzinie 21:00.

Warto nadmienić, że w drugiej parze 1/2 finału Copa del Rey dojdzie do derbów Kraju Basków – Athletic Bilbao zmierzy się z Realem Sociedad (środa, 11 lutego, godz. 21:00).

W tym meczu stawiam na zwycięstwo Barcelony. Zarówno aktualna forma, jak i historia bezpośrednich spotkań zdecydowanie przemawiają bowiem na korzyść potentata ze stolicy Katalonii. Zespół Hansiego Flicka wygląda pewniej, przy czym statystyki z ostatnich pojedynków pokazują ich wyraźną przewagę nad Atletico. Mój typ: wygrana Barcelony

Ernest STS 2.15 Zwycięstwo Barcelony Odwiedź STS

Atletico Madryt – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Przed meczem Atletico Madryt – FC Barcelona sytuacja kadrowa gospodarzy wygląda dość stabilnie, bo najpewniej zabraknie jedynie Pablo Barriosa oraz Johnny’ego Cardoso. Znacznie większe problemy mają goście – Hansi Flick prawdopodobnie nie będzie mógł skorzystać z Pedriego, Gaviego, Marcusa Rashforda, Raphinhi i Andreasa Christensena.

*Reklama Ten mecz obejrzysz ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Atletico Madryt – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Atletico Madryt w dwóch ostatnich meczach zmierzyło się z tym samym rywalem – Realem Betis. Ekipa Diego Simeone przegrała 0:1 w La Lidze, ale w Pucharze Króla rozgromiła przeciwnika aż 5:0. FC Barcelona jest natomiast na fali, notując dwie pewne wygrane – 3:0 z Mallorką na ligowym podwórku oraz 2:1 z Albacete Balompie w rozgrywkach pucharowych.

Atletico Madryt – FC Barcelona, historia

Bezpośrednia rywalizacja Atletico Madryt z Barceloną w ostatnim czasie wyraźnie układa się pod dyktando drużyny Dumy Katalonii. W pięciu poprzednich spotkaniach zespół Blaugrany wygrał aż trzykrotnie, ekipa Los Rojiblancos tylko raz cieszyła się ze zwycięstwa, a jeden mecz zakończył się remisem. To pokazuje przewagę Barcelony w tym zestawieniu.

Atletico Madryt – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów za nieznacznych faworytów czwartkowego spotkania uchodzą goście, którzy są w zdecydowanie lepszej dyspozycji od gospodarzy. Kurs na wygraną Atletico Madryt wynosi mniej więcej 3.00, typ na zwycięstwo Barcelony to około 2.15, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.70. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać bonus od wpłat w wysokości 600 złotych.

Atletico Madryt FC Barcelona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2026 15:43

Atletico Madryt – FC Barcelona, przewidywane składy

Atletico: Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Mendoza, Koke, Baena – Griezmann, Lookman

Barcelona: Joan Garcia – Martin, Eric Garcia, Araujo, Cancelo – Bernal, Olmo, Lopez – Torres, Lewandowski, Yamal

Atletico Madryt – FC Barcelona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Atletico

remisem

zwycięstwem Barcelony zwycięstwem Atletico

remisem

zwycięstwem Barcelony 0 Votes

Atletico Madryt – FC Barcelona, transmisja meczu

Ciekawie zapowiadający się pojedynek między Atletico Madryt a Barceloną będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem na kanale Eleven Sports 1. Mecz w ramach półfinału Pucharu Króla można obejrzeć także za pośrednictwem internetu – w usłudze STS TV oraz na platformie streamingowej ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Estadio Metropolitano już w nadchodzący czwartek, czyli 12 lutego, o godzinie 21:00.

*Reklama Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.