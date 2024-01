Athletic Bilbao – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (24.01.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Pedri i Alejandro Balde

Athletic Club FC Barcelona

Athletic Bilbao – FC Barcelona, typy i przewidywania

Athletic Bilbao w ćwierćfinale Pucharu Króla trafił na Barcelonę. Tak więc jeden z faworytów do końcowego triumfu pożegna się z tymi rozgrywkami już na tym etapie. Klub z Kraju Basków w poprzedniej rundzie wyeliminował Deportivo Alaves (2:0), a Katalończycy z problemami poradzili sobie z trzecioligowym Unionistas de Salamanca (3:1). Która drużyna zamelduje się w półfinale Copa del Rey? Przekonamy się już w najbliższą środę.

To może być bardzo trudne spotkanie dla Barcelony. Baskowie mają swoje argumenty w tym starciu. Mój typ: awans Athletiku Bilbao.

Athletic Bilbao – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Podopieczni Ernesto Valverde w ostatniej kolejce La Ligi niespodziewanie przegrali 0:1 z Valencią, ale wcześniej mieli imponującą serię sześciu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach, pokonując m.in. Real Sociedad 2:1 czy Sevillę 2:0. Barca powoli wraca na właściwe tory po bolesnej klęsce 1:4 z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Ekipa prowadzona przez Xaviego Hernandeza w weekend wygrała 4:2 z Realem Betis.

Athletic Bilbao – ostatnie 5 meczów 20.01.2024 Valencia – Athletic 1:0 (La Liga)

– Athletic 1:0 (La Liga) 16.01.2024 Athletic – Alaves 2:0 (Copa del Rey)

– Alaves 2:0 (Copa del Rey) 13.01.2024 Athletic – Sociedad 2:1 (La Liga)

– Sociedad 2:1 (La Liga) 07.01.2024 Eibar – Athletic 0:3 (Copa del Rey)

0:3 (Copa del Rey) 04.01.2024 Sevilla – Athletic 0:2 (La Liga) FC Barcelona – ostatnie 5 meczów 21.01.2024 Betis – Barcelona 2:4 (La Liga)

2:4 (La Liga) 18.01.2024 Unionistas – Barcelona 1:3 (Copa del Rey)

1:3 (Copa del Rey) 14.01.2024 Real – Barcelona 4:1 (Supercopa)

– Barcelona 4:1 (Supercopa) 11.01.2024 Barcelona – Osasuna 2:0 (Supercopa)

– Osasuna 2:0 (Supercopa) 07.01.2024 Barbastro – Barcelona 2:3 (Copa del Rey)

Athletic Bilbao – FC Barcelona, historia

Lepszym bilansem w bezpośredniej rywalizacji może pochwalić się Duma Katalonii. Pięć poprzednich spotkań między tymi zespołami to bowiem aż cztery zwycięstwa Barcelony i jeden triumf Athletiku Bilbao (po dogrywce w 1/8 finału Pucharu Króla 2021/2022).

Athletic Bilbao – FC Barcelona, spotkania bezpośrednie (H2H)

22.10.2023 La Liga Barcelona 1:0 Athletic 12.03.2023 La Liga Athletic 0:1 Barcelona 23.10.2022 La Liga Barcelona 4:0 Athletic 27.02.2022 La Liga Barcelona 4:0 Athletic 20.01.2022 Copa del Rey Athletic 3:2 Barcelona

Athletic Bilbao – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem środowego meczu, przynajmniej na papierze, są goście. Kurs na wygraną Athletiku Bilbao wynosi około 2.80, a typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 2.45. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50.

Athletic Bilbao – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Athletic Club Zawodnik Powrót Dani García Uraz uda Nieznany Óscar de Marcos Fizyczny dyskomfort Niepewny Iñaki Williams away-on-international-duty After suspension Athletic Club Zawodnik Powrót Dani García Uraz uda Nieznany Óscar de Marcos Fizyczny dyskomfort Niepewny Iñaki Williams away-on-international-duty After suspension

FC Barcelona Zawodnik Powrót Marc-Andre ter Stegen Kontuzja pleców Początek marca 2024 Gavi Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Marcos Alonso Kontuzja pleców Początek lutego 2024 Íñigo Martinez Uraz mięśnia Początek lutego 2024 Joao Cancelo Kontuzja kolana Niepewny Raphinha Uraz uda Połowa lutego 2024 Andreas Christensen Uraz mięśnia Początek lutego 2024 FC Barcelona Zawodnik Powrót Marc-Andre ter Stegen Kontuzja pleców Początek marca 2024 Gavi Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Marcos Alonso Kontuzja pleców Początek lutego 2024 Íñigo Martinez Uraz mięśnia Początek lutego 2024 Joao Cancelo Kontuzja kolana Niepewny Raphinha Uraz uda Połowa lutego 2024 Andreas Christensen Uraz mięśnia Początek lutego 2024

Athletic Bilbao – FC Barcelona, przewidywane składy

Athletic Bilbao: Simon – Lekue, Vivian, Paredes, Berchiche – Herrera, Prados – Muniain, Sancet, Nico Williams – Villalibre

FC Barcelona: Pena – Cancelo, Kounde, Araujo, Balde – Pedri, Guendogan, De Jong – Torres, Lewandowski, Felix

Athletic Bilbao – FC Barcelona, kto wygra?

Kto awansuje do półfinału Pucharu Króla?

FC Barcelona

Athletic Bilbao – FC Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie z polskim komentarzem będzie dostępne na kanale telewizyjnym TVP Sport. Początek meczu na San Mames już w najbliższą środę, 24 stycznia o godzinie 21:30.

