Athletic Bilbao – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. Ten pojedynek można określić mianem hitu tej kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio San Mames już w najbliższą sobotę, 7 marca o godzinie 21:00.

Athletic Bilbao – FC Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie 27. kolejki La Ligi, w którym Athletic Bilbao zmierzy się z Barceloną. Baskijska drużyna zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli i ma na swoim koncie 35 punktów. Z kolei kataloński zespół z dorobkiem 64 oczek jest zdecydowanym liderem rozgrywek, należąc do głównych faworytów do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Jutrzejsze starcie zapowiada się więc jako ważny test dla obu ekip. Początek rywalizacji na San Mames już w najbliższą sobotę, czyli 7 marca, o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym spotkaniu najbardziej prawdopodobny jest remis. FC Barcelona może odczuwać zmęczenie po wyczerpującej rywalizacji z Atletico Madryt w ramach półfinału Copa del Rey, co na penwo spróbuje wykorzystać Athletic Bilbao. Mój typ: remis.

Athletic Bilbao – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Przed meczem sytuacja kadrowa obu drużyn jest bardzo trudna, ponieważ zarówno Athletic Bilbao, jak i FC Barcelona zmagają się z licznymi kontuzjami. W zespole gospodarzy nie zagrają Yeray Alvarez, Unai Egiluz, Benat Prados Diaz, Maroan Sannadi oraz Nico Williams. W drużynie gości zabraknie Alejandro Balde, Andreasa Christensena, Frenkiego de Jonga i Julesa Kounde, zaś występ Gaviego stoi pod znakiem zapytania.

Athletic Bilbao – FC Barcelona, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie obie drużyny rywalizowały w półfinałach Pucharu Króla, jednak żadnej z nich nie udało się awansować do finału. Athletic Bilbao przegrał w dwumeczu z Realem Sociedad (0:2), natomiast FC Barcelona odpadła po zaciętej rywalizacji z Atletico Madryt (3:4). W ostatniej kolejce ligowej baskijska ekipa zremisowała 1:1 z Rayo Vallecano, z kolei kataloński zespół przekonująco pokonał Villarreal 4:1.

Athletic Bilbao – FC Barcelona, historia

Ostatnie bezpośrednie mecze między tymi drużynami wyraźnie układają się po myśli Barcelony. W pięciu poprzednich spotkaniach Katalończycy odnieśli bowiem komplet zwycięstw, co oznacza, że Athletic Bilbao nie zdołał w tym czasie zaliczyć żadnej wygranej, ani nawet zremisować. Bilans 5-0-0 pokazuje więc wyraźną dominację aktualnych mistrzów La Ligi w rywalizacji z baskijskim zespołem.

Athletic Bilbao – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy bez wątpienia liczą na obronę tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Athletiku Bilbao wynosi około 4.60, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.20. Zarejestruj się u legalnego bukmachera STS z naszym kodem promocyjnym GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Athletic Bilbao – FC Barcelona, przewidywane składy

Athletic: Simon – Vivian, Paredes, Laporte, Boiro – Rego, Ruiz de Galarreta – Inaki Williams, Sancet, Berenguer – Guruzeta

Barcelona: Joan Garcia – Cancelo, Cubarsi, Eric Garcia, Martin – Bernal, Pedri – Yamal, Fermin, Raphinha – Torres

Athletic Bilbao – FC Barcelona, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Athletikiem Bilbao a Barceloną ramach 27. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 i w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Estadio San Mames już w najbliższą sobotę, czyli 7 marca, o godzinie 21:00.

