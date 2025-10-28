Atalanta Bergamo – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (28.10.2025)

08:43, 28. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Atalanta Bergamo - AC Milan: typy i kursy na mecz 9. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (28 października) o godzinie 20:45.

Fikayo Tomori
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Fikayo Tomori

Atalanta – Milan, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór odbędzie się mecz na szczycie 9. kolejki rozgrywek Serie A. A w nim Atalanta Bergamo przed własną publicznością podejmie AC Milan. Rywalizacje tych zespołów od kilku lat stoją na najwyższym światowym poziomie. A przede wszystkim są to derby Lombardii. Dziś drużyny zmagają się z problemami, ale większe kłopoty mają gospodarze, którzy wciąż nie mogą odnaleźć się w filozofii preferowanej przez Ivana Juricia. Nadchodząca rywalizacja na Gewiss Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że we wtorkowej rywalizacji przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper Karpowicz
Kacper
STS
2.12
obie drużyny strzelą gola – nie
*Kursy z 28.10.2025 08⁚32
Atalanta – Milan, ostatnie wyniki

Atalanta Bergamo ma problem ze znalezieniem odpowiednie rytmu. W pięciu ostatnich spotkaniach La Dea odniosła tylko jedno zwycięstwo (2:1 z Club Brugge w Lidze Mistrzów) i zanotował aż cztery remisy (1:1 z Como, 0:0 z Lazio, 0:0 ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów oraz 1:1 z Cremonese).

AC Milan natomiast może się pochwalić lepszym bilansem. Podopieczni Massimiliano Allegriego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (3:0 z Lecce w Pucharze Włoch, 2:1 z Napoli i 2:1 z Fiorentiną), a także zanotowali dwa remisy (0:0 z Juventusem oraz 2:2 z Pisą).

Atalanta – Milan, historia

Rywalizacja Atalanty z Milanem przez lata nabrała szczególnego znaczenia, zwłaszcza odkąd zespół z Bergamo stał się jednym z czołowych klubów Serie A pod wodzą Gian Piero Gasperiniego. Choć historycznie to Milan częściej wychodził zwycięsko z tych starć, w ostatnich sezonach przewaga „Rossonerich” znacznie się zmniejszyła. W poprzednim sezonie to Atalanta była górą w obu meczach ligowych – jesienią wygrała u siebie 2:1, a w rundzie wiosennej na San Siro zwyciężyła 1:0.

Atalanta – Milan, kursy bukmacherskie

Bukmacher STS niemalże równo rozkłada szanse na wygraną obu drużyn. Jeśli rozważasz typ na triumf Atalanty Bergamo, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa AC Milan natomiast oscyluje w okolicach 2.70.

Atalanta
AC Milan
2.65
3.40
2.70
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2025 08:38.

Atalanta – Milan, kto wygra?

Atalanta – Milan, przewidywane składy

Atalanta – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Atalanta Bergamo – AC Milan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz również śledzić na stronie internetowej elevensports.pl.

