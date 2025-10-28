Atalanta Bergamo – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (28.10.2025)

Atalanta – Milan, typy bukmacherskie
We wtorkowy wieczór odbędzie się mecz na szczycie 9. kolejki rozgrywek Serie A. A w nim Atalanta Bergamo przed własną publicznością podejmie AC Milan. Rywalizacje tych zespołów od kilku lat stoją na najwyższym światowym poziomie. A przede wszystkim są to derby Lombardii. Dziś drużyny zmagają się z problemami, ale większe kłopoty mają gospodarze, którzy wciąż nie mogą odnaleźć się w filozofii preferowanej przez Ivana Juricia. Nadchodząca rywalizacja na Gewiss Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że we wtorkowej rywalizacji przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
Atalanta – Milan, ostatnie wyniki
Atalanta Bergamo ma problem ze znalezieniem odpowiednie rytmu. W pięciu ostatnich spotkaniach La Dea odniosła tylko jedno zwycięstwo (2:1 z Club Brugge w Lidze Mistrzów) i zanotował aż cztery remisy (1:1 z Como, 0:0 z Lazio, 0:0 ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów oraz 1:1 z Cremonese).
AC Milan natomiast może się pochwalić lepszym bilansem. Podopieczni Massimiliano Allegriego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (3:0 z Lecce w Pucharze Włoch, 2:1 z Napoli i 2:1 z Fiorentiną), a także zanotowali dwa remisy (0:0 z Juventusem oraz 2:2 z Pisą).
Atalanta – Milan, historia
Rywalizacja Atalanty z Milanem przez lata nabrała szczególnego znaczenia, zwłaszcza odkąd zespół z Bergamo stał się jednym z czołowych klubów Serie A pod wodzą Gian Piero Gasperiniego. Choć historycznie to Milan częściej wychodził zwycięsko z tych starć, w ostatnich sezonach przewaga „Rossonerich” znacznie się zmniejszyła. W poprzednim sezonie to Atalanta była górą w obu meczach ligowych – jesienią wygrała u siebie 2:1, a w rundzie wiosennej na San Siro zwyciężyła 1:0.
Atalanta – Milan, kursy bukmacherskie
Bukmacher STS niemalże równo rozkłada szanse na wygraną obu drużyn. Jeśli rozważasz typ na triumf Atalanty Bergamo, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa AC Milan natomiast oscyluje w okolicach 2.70.
Atalanta – Milan, kto wygra?
Atalanta – Milan, przewidywane składy
Atalanta – Milan, transmisja meczu
Spotkanie Atalanta Bergamo – AC Milan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz również śledzić na stronie internetowej elevensports.pl.
