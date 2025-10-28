Atalanta Bergamo – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (28.10.2025)

Atalanta Bergamo - AC Milan: typy i kursy na mecz 9. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (28 października) o godzinie 20:45.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Fikayo Tomori

Atalanta – Milan, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór odbędzie się mecz na szczycie 9. kolejki rozgrywek Serie A. A w nim Atalanta Bergamo przed własną publicznością podejmie AC Milan. Rywalizacje tych zespołów od kilku lat stoją na najwyższym światowym poziomie. A przede wszystkim są to derby Lombardii. Dziś drużyny zmagają się z problemami, ale większe kłopoty mają gospodarze, którzy wciąż nie mogą odnaleźć się w filozofii preferowanej przez Ivana Juricia. Nadchodząca rywalizacja na Gewiss Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że we wtorkowej rywalizacji przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Atalanta – Milan, ostatnie wyniki

Atalanta Bergamo ma problem ze znalezieniem odpowiednie rytmu. W pięciu ostatnich spotkaniach La Dea odniosła tylko jedno zwycięstwo (2:1 z Club Brugge w Lidze Mistrzów) i zanotował aż cztery remisy (1:1 z Como, 0:0 z Lazio, 0:0 ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów oraz 1:1 z Cremonese).

AC Milan natomiast może się pochwalić lepszym bilansem. Podopieczni Massimiliano Allegriego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (3:0 z Lecce w Pucharze Włoch, 2:1 z Napoli i 2:1 z Fiorentiną), a także zanotowali dwa remisy (0:0 z Juventusem oraz 2:2 z Pisą).

Atalanta – Milan, historia

Rywalizacja Atalanty z Milanem przez lata nabrała szczególnego znaczenia, zwłaszcza odkąd zespół z Bergamo stał się jednym z czołowych klubów Serie A pod wodzą Gian Piero Gasperiniego. Choć historycznie to Milan częściej wychodził zwycięsko z tych starć, w ostatnich sezonach przewaga „Rossonerich” znacznie się zmniejszyła. W poprzednim sezonie to Atalanta była górą w obu meczach ligowych – jesienią wygrała u siebie 2:1, a w rundzie wiosennej na San Siro zwyciężyła 1:0.

Atalanta – Milan, kursy bukmacherskie

Bukmacher STS niemalże równo rozkłada szanse na wygraną obu drużyn. Jeśli rozważasz typ na triumf Atalanty Bergamo, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa AC Milan natomiast oscyluje w okolicach 2.70.

Atalanta AC Milan 2.65 3.40 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2025 08:38 .

Atalanta – Milan, przewidywane składy

Atalanta Ivan Jurić AC Milan Massimiliano Allegri Atalanta Ivan Jurić 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 29 Carnesecchi 3 Kossounou 4 Hien 19 Djimsiti 16 Bellanova 13 José 15 Roon 77 Zappacosta 17 Ketelaere 11 Lookman 90 Krstovic 10 Leão 18 Nkunku 33 Bartesaghi 8 Loftus-Cheek 14 Modric 19 Fofana 56 Saelemaekers 31 Pavlović 46 Gabbia 23 Tomori 16 Maignan 29 Carnesecchi 3 Kossounou 4 Hien 19 Djimsiti 16 Bellanova 13 José 15 Roon 77 Zappacosta 17 Ketelaere 11 Lookman 90 Krstovic 10 Leão 18 Nkunku 33 Bartesaghi 8 Loftus-Cheek 14 Modric 19 Fofana 56 Saelemaekers 31 Pavlović 46 Gabbia 23 Tomori 16 Maignan 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład AC Milan Massimiliano Allegri Rezerwowi 6 Yunus Musah 7 Kamaldeen Sulemana 9 Gianluca Scamacca 10 Lazar Samardzić 23 Sead Kolasinac 31 Francesco Rossi 40 Relja Obric 44 Marco Brescianini 47 Lorenzo Bernasconi 57 Marco Sportiello 69 Honest Ahanor 70 Daniel Maldini 59 Nicola Zalewski 8 Mario Pasalic 1 Pietro Terracciano 24 Zachary Athekame 27 David Odogu 37 Matteo Pittarella 42 Emanuele Sala 7 Santiago Gimenez 4 Samuele Ricci 5 Koni De Winter

Atalanta – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Atalanta Bergamo – AC Milan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz również śledzić na stronie internetowej elevensports.pl.

