Atalanta Bergamo – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (11.04.2026)

Atalanta Bergamo - Juventus FC: typy i kursy na mecz 32. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Gewiss Stadium już w sobotę (11 kwietnia) o godzinie 20:45.

Atalanta – Juventus, typy bukmacherskie

W sobotni wieczór odbędzie się hitowe spotkanie w ramach 32. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Atalanta Bergamo przed własną publicznością podejmie Juventus. Oba zespoły wciąż liczą się w walce o miejsca premiowane awansem do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, dlatego stawka tego starcia jest niezwykle wysoka. Każdy punkt może mieć kluczowe znaczenie w końcowym rozrachunku sezonu. Zapowiada się intensywny i wyrównany pojedynek dwóch drużyn, które mają jasno określony cel na finiszu rozgrywek.

Ja uwazam, że sobotnia rywalizacja zakończy się triumfem podopiecznych Raffaele Palladino. Mój typ: wygrana Atalanty

Atalanta – Juventus, ostatnie wyniki

Atalanta Bergamo gra w kratkę. W pięciu ostatnich spotkaniach podopiecnzi Raffaele Palladino odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Hellasem Verona oraz 3:0 z Lecce), zaliczyli jeden remis (1:1 z Interem Mediolan), a także ponieśli dwie porażki (1:6 z Bayernem Monachium w pierwszym meczu w Lidze Mistrzów i 1:4 z Bayernem Monachium w rewanżu).

Juventus natomiast znajduje się na dobrej ścieżce. Stara Dama w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa (4:0 z Pisą, 1:0 z Udinese oraz 2:0 z Genoą), a także zanotowała dwa remisy (3:3 z Romą i 1:1 z Sassuolo).

Atalanta – Juventus, historia

Rywalizacja Atalanty Bergamo z Juventusem przez wiele lat miała dość jednostronny charakter, ponieważ to Stara Dama zdecydowanie dominowała w bezpośrednich spotkaniach. Zespół z Turynu regularnie potwierdzał swoją klasę i częściej sięgał po zwycięstwa, szczególnie w meczach o wysoką stawkę. W ostatnich latach sytuacja uległa jednak zmianie – Atalanta znacząco podniosła swój poziom sportowy i zaczęła rywalizować z Juventusem jak równy z równym. Pojedynki tych drużyn stały się bardziej wyrównane, dynamiczne i często obfitują w dużą liczbę bramek. Dzięki temu ich starcia zyskały na atrakcyjności i dziś uchodzą za jedne z ciekawszych w Serie A, zwłaszcza gdy w grę wchodzą miejsca premiowane grą w europejskich pucharach

Atalanta – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.35. W przypadku zwycięstwa Atalanty Bergamo natomiast sięga nawet 3.05.

Atalanta Juventus FC 3.05 3.15 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 kwietnia 2026 19:16

Atalanta – Juventus, kto wygra?

Atalanta – Juventus, przewidywane składy

Atalanta Bergamo: Carnesecchi – Scalvini, Djimsiti, Kolasinac – Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernaschoni – De Ketelaere, Zalewski – Krstović

Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Conceicao, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Yildiz – David

Atalanta – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie Atalanta Bergamo – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

