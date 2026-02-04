Atalanta Bergamo – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (05.02.2026)

Atalanta Bergamo - Juventus FC: typy i kursy na mecz ćwierćfinałowy Pucharu Włoch. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Gewiss Stadium już w czwartek (5 lutego) o godzinie 21:00.

Atalanta – Juventus, typy bukmacherskie

W czwartkowy wieczór odbędzie się mecz na szczycie ćwierćfinału Pucharu Włoch. A w nim Atalanta Bergamo przed własną publicznością podejmie Juventus FC. Spotkanie to zapowiada się jako jedno z najciekawszych starć tej fazy rozgrywek, biorąc pod uwagę potencjał oraz ambicje obu zespołów. Gospodarze liczą na wykorzystanie atutu własnego stadionu i awans do półfinału kosztem utytułowanego rywala. Stara Dama natomiast przyjedzie na Gewiss Stadium z jasnym celem – potwierdzić swoją pucharową klasę i przedłużyć walkę o krajowe trofeum.

Ja uważam, że awans do kolejnej rundy Pucharu Włoch padnie łupem podopiecznych Raffaele Palladino. Mój typ: awans Atalanty

Atalanta – Juventus, ostatnie wyniki

Atalanta Bergamo nie jest w najlepszej formie. La Dea w pięciu ostatnich meczach odniosła tylko jedno zwycięstwo (4:0 z Parmą), zaliczyła dwa remisy (1:1 z Pisą oraz 0:0 z Como), a także ponieśli dwie porażki (2:3 z Athletikiem Bilbao w Lidze Mistrzów i 0:1 z Royalen Union SG w Lidze Mistrzów).

Juventus natomiast gra swoje. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Luciano Spallettiego odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów, 3:0 z Napoli oraz 4:1 z Parmą), zaliczyli jeden remis (0:0 z Monaco w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Cagliari).

Atalanta – Juventus, historia

Rywalizacja Atalanty Bergamo z Juventusem przez wiele lat miała jednostronny charakter, z wyraźną przewagą turyńskiego giganta. Przez dekady Juventus regularnie dominował w bezpośrednich starciach, traktując mecze z Atalantą jako obowiązek punktowy. Sytuacja zaczęła się zmieniać w ostatnich latach, gdy zespół z Bergamo stał się jedną z czołowych sił Serie A i zaczął skutecznie rywalizować z Bianconerimi. Obecnie ich pojedynki należą do najbardziej wyrównanych i emocjonujących we włoskiej piłce.

Atalanta – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem czwartkowej potyczki jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na triumf w regulaminowym czasie gry Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.55. W przypadku zwycięstwa Atalanty Bergamo natomiast sięga 2.75.

Atalanta Juventus FC Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 4 lutego 2026 09:34

Atalanta – Juventus, przewidywane składy

Atalanta Bergamo: Carnesecchi – Djimsiti, Scalvini, Kolasinac – Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi – De Ketelaere, Zalewski – Scamacca

Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Thuram, Locatelli – McKennie, Miretti, Conceicao – David

Atalanta – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie Atalanta Bergamo – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Polsat Box Go oraz STS TV.

