Aston Villa – Newcastle United, typy na mecz i przewidywania

Przed rozpoczęciem sezonu 2023/2024 wydawało się, że to Newcastle United będzie walczyło o miejsce na podium Premier League. Natomiast po 21 meczach Sroki zajmują odległe 10. miejsce, a Aston Villa plasuje się na 4. lokacie.

W bezpośrednim meczu tych drużyn można się spodziewać wielu scenariuszy, ale patrząc na ostatnie wyniki Aston Villi, na myśl nasuwa się jedna ciekawa opcja. The Villans zanotowali trzy mecze bez straty gola, a co więcej w dwóch z nich sami nie trafili do siatki. Moim zdaniem sytuacja może się powtórzyć i w nadchodzącym spotkaniu jedna z ekip nie zdobędzie gola.

Superbet 2.60 Obie drużyny strzelą gola (nie) Zagraj!

Aston Villa – Newcastle United, ostatnie wyniki

Aston Villa nie przegrała czterech meczów z rzędu, notując zwycięstwa 3:2 z Burnley i 1:0 z Middlesbrough, a także remisy 0:0 z Evertonem oraz 0:0 z Chelsea.

Tymczasem zespół Newcastle United na przestrzeni takiej samej liczby meczów odniósł porażki 2:4 z Liverpoolem i 2:3 z Man City oraz wygrał 3:0 z Sunderlandem i 2:0 z Fulham.

Aston Villa – Newcastle United, historia

W pięciu ostatnich meczach bezpośrednich obu drużyn częściej triumfowało Newcastle United. Sroki pokonały Aston Villę trzykrotnie, raz padł remis i raz wygrali The Villans.

Aston Villa – Newcastle United, kursy

Faworytem bukmacherów są The Villans. Kurs na wygraną Aston Villi wynosi około 1.85, natomiast na zwycięstwo Newcastle współczynnik oscyluje w granicach 3.80. To spotkanie można obstawić u bukmachera Superbet, który ma bardzo ciekawy pakiet powitalny. Wykorzystując Superbet kod promocyjny przy rejestracji, można liczyć na freebet 100% od pierwszej wpłaty do 200 zł, tygodniowy cashback 3500 zł i dodatkowy freebet 600 zł.

Aston Villa – Newcastle United, przewidywane składy

Aston Villa – Newcastle United, typ kibiców

Aston Villa – Newcastle United, transmisja meczu

Spotkanie Aston Villi z Newcastle United nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz, który rozpocznie się we wtorek (30 stycznia) o godzinie 21:15, można obejrzeć za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

