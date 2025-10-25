Aston Villa – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

Aston Villa – Manchester City: typy bukmacherskie
W niedzielne popołudnie w 9. kolejce Premier League na boisku zobaczymy zespoły, które należą do czołówki ostatnich lat w tych rozgrywkach. Aston Villa plasuje się dopiero w dolnej połowie tabeli, chociaż jej strata punktowa do najlepszych drużyn to tylko kilka oczek. Niewielki dystans od lidera dzieli natomiast Manchester City, który celuje w czwarty triumf z rzędu. Kto przybliży się do realizacji swojego celu? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Aston Villa – Manchester City: ostatnie wyniki
W ostatnich tygodniach Unai Emery wydobył Aston Villę z kryzysu, z którym jego podopieczni zmagali się od początku sezonu. Zawodnicy prowadzeni przez hiszpańskiego szkoleniowca mieli już serię pięciu zwycięstw z rzędu. W tym czasie pokonali oni między innymi Tottenham Hotspur (2:1). Sensacyjnie sposób na Aston Villę w Lidze Europy znalazł holenderski zespół Go Ahead Eagles, który pokonał u siebie Anglików 2:1.
- Sprawdź: tabela Premier League
Manchester City ma wiele jakości w defensywie, co przekłada się na liczbę czystych kont. Gracze Pepa Guardioli nie stracili gola w trzech ostatnich meczach. Sposobu na pokonanie bramkarza tej drużyny nie znaleźli piłkarze Villarrealu, Evertonu oraz Brentdord. Wielokrotny mistrz Anglii w każdej z tych potyczek dopisał do swojego konta trzy punkty.
Aston Villa – Manchester City: historia
W rywalizacji tych drużyn zauważyć można, że kluczową rolę odgrywa atut własnego boiska. Aston Villa pokonała u siebie Manchester City w minionym sezonie 2:1. Z kolei popularni Obywatele zrewanżowali się rywalowi ogrywając ich w identycznym stosunku bramowym.
Aston Villa – Manchester City: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy uznali, że Aston Villa prawdopodobnie nie podoła zadaniu w postaci pokonania czołowej drużyny Premier League. Współczynnik na zwycięstwo gospodarzy to między 3.95 a 4.15. Jeżeli uważasz, że Manchester City wywiąże się z roli faworyta, to kurs na takie zdarzenie wynosi 1.82. Z kolei kurs na podział punktów 3.80.
Aston Villa – Manchester City: kto wygra?
Aston Villa – Manchester City: przewidywane składy
Aston Villa – Manchester City: transmisja meczu
Mecz Aston Villa – Manchester City odbędzie się w niedzielę (26 października) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
