Aston Villa – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

Aston Villa – Manchester City: typy bukmacherskie

W niedzielne popołudnie w 9. kolejce Premier League na boisku zobaczymy zespoły, które należą do czołówki ostatnich lat w tych rozgrywkach. Aston Villa plasuje się dopiero w dolnej połowie tabeli, chociaż jej strata punktowa do najlepszych drużyn to tylko kilka oczek. Niewielki dystans od lidera dzieli natomiast Manchester City, który celuje w czwarty triumf z rzędu. Kto przybliży się do realizacji swojego celu? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Aston Villa – Manchester City: ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach Unai Emery wydobył Aston Villę z kryzysu, z którym jego podopieczni zmagali się od początku sezonu. Zawodnicy prowadzeni przez hiszpańskiego szkoleniowca mieli już serię pięciu zwycięstw z rzędu. W tym czasie pokonali oni między innymi Tottenham Hotspur (2:1). Sensacyjnie sposób na Aston Villę w Lidze Europy znalazł holenderski zespół Go Ahead Eagles, który pokonał u siebie Anglików 2:1.

Manchester City ma wiele jakości w defensywie, co przekłada się na liczbę czystych kont. Gracze Pepa Guardioli nie stracili gola w trzech ostatnich meczach. Sposobu na pokonanie bramkarza tej drużyny nie znaleźli piłkarze Villarrealu, Evertonu oraz Brentdord. Wielokrotny mistrz Anglii w każdej z tych potyczek dopisał do swojego konta trzy punkty.

Aston Villa – Manchester City: historia

W rywalizacji tych drużyn zauważyć można, że kluczową rolę odgrywa atut własnego boiska. Aston Villa pokonała u siebie Manchester City w minionym sezonie 2:1. Z kolei popularni Obywatele zrewanżowali się rywalowi ogrywając ich w identycznym stosunku bramowym.

Aston Villa – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy uznali, że Aston Villa prawdopodobnie nie podoła zadaniu w postaci pokonania czołowej drużyny Premier League. Współczynnik na zwycięstwo gospodarzy to między 3.95 a 4.15. Jeżeli uważasz, że Manchester City wywiąże się z roli faworyta, to kurs na takie zdarzenie wynosi 1.82. Z kolei kurs na podział punktów 3.80.

Aston Villa – Manchester City: kto wygra?

Aston Villa – Manchester City: przewidywane składy

Aston Villa Unai Emery Manchester City Pep Guardiola Aston Villa Unai Emery 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 23 Martinez 2 Cash 4 Konsa 14 Torres 12 Digne 24 Onana 44 Kamara 17 Malen 27 Rogers 7 McGinn 11 Watkins 9 Haaland 11 Doku 4 Reijnders 47 Foden 26 Savinho 8 Kovacic 33 O’Reilly 24 Gvardiol 3 Dias 27 Nunes 25 Donnarumma 23 Martinez 2 Cash 4 Konsa 14 Torres 12 Digne 24 Onana 44 Kamara 17 Malen 27 Rogers 7 McGinn 11 Watkins 9 Haaland 11 Doku 4 Reijnders 47 Foden 26 Savinho 8 Kovacic 33 O’Reilly 24 Gvardiol 3 Dias 27 Nunes 25 Donnarumma 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi 3 Victor Lindelof 6 Ross Barkley 9 Harvey Elliott 10 Emiliano Buendia 19 Jadon Sancho 22 Ian Maatsen 26 Lamare Bogarde 40 Marco Bizot 29 Evann Guessand 1 James Trafford 5 John Stones 7 Omar Marmoush 10 Rayan Cherki 20 Bernardo Silva 52 Oscar Bobb 82 Rico Lewis 6 Nathan Aké

Aston Villa – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Aston Villa – Manchester City odbędzie się w niedzielę (26 października) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

