Aston Villa – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

16:06, 25. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Aston Villa - Manchester City: typy i kursy na niedzielny mecz 9. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Josko Gvardiol
PressFocus Na zdjęciu: Josko Gvardiol

Aston Villa – Manchester City: typy bukmacherskie

W niedzielne popołudnie w 9. kolejce Premier League na boisku zobaczymy zespoły, które należą do czołówki ostatnich lat w tych rozgrywkach. Aston Villa plasuje się dopiero w dolnej połowie tabeli, chociaż jej strata punktowa do najlepszych drużyn to tylko kilka oczek. Niewielki dystans od lidera dzieli natomiast Manchester City, który celuje w czwarty triumf z rzędu. Kto przybliży się do realizacji swojego celu? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,72
Obie drużyny strzelą – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 25.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Aston Villa – Manchester City: ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach Unai Emery wydobył Aston Villę z kryzysu, z którym jego podopieczni zmagali się od początku sezonu. Zawodnicy prowadzeni przez hiszpańskiego szkoleniowca mieli już serię pięciu zwycięstw z rzędu. W tym czasie pokonali oni między innymi Tottenham Hotspur (2:1). Sensacyjnie sposób na Aston Villę w Lidze Europy znalazł holenderski zespół Go Ahead Eagles, który pokonał u siebie Anglików 2:1.

Manchester City ma wiele jakości w defensywie, co przekłada się na liczbę czystych kont. Gracze Pepa Guardioli nie stracili gola w trzech ostatnich meczach. Sposobu na pokonanie bramkarza tej drużyny nie znaleźli piłkarze Villarrealu, Evertonu oraz Brentdord. Wielokrotny mistrz Anglii w każdej z tych potyczek dopisał do swojego konta trzy punkty.

Aston Villa – Manchester City: historia

W rywalizacji tych drużyn zauważyć można, że kluczową rolę odgrywa atut własnego boiska. Aston Villa pokonała u siebie Manchester City w minionym sezonie 2:1. Z kolei popularni Obywatele zrewanżowali się rywalowi ogrywając ich w identycznym stosunku bramowym.

Aston Villa – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy uznali, że Aston Villa prawdopodobnie nie podoła zadaniu w postaci pokonania czołowej drużyny Premier League. Współczynnik na zwycięstwo gospodarzy to między 3.95 a 4.15. Jeżeli uważasz, że Manchester City wywiąże się z roli faworyta, to kurs na takie zdarzenie wynosi 1.82. Z kolei kurs na podział punktów 3.80.

Aston Villa
Remis
Manchester City
4.20
3.70
1.80
4.20
3.85
1.82
4.10
3.80
1.77
4.10
3.73
1.73
4.20
3.85
1.82
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2025 16:03.

Aston Villa – Manchester City: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Aston Vilii
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru City
  • Wygrana Aston Vilii
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru City

0 Votes

Aston Villa – Manchester City: przewidywane składy

Aston Villa – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Aston Villa – Manchester City odbędzie się w niedzielę (26 października) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

