Aston Villa – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (04.03.2026)

Aston Villa – Chelsea: typy bukmacherskie

W 29. kolejce Premier League dojdzie do rywalizacji drużyn zaangażowanych w awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W bardziej komfortowej pozycji znajduje się Aston Villa, która broni lokaty w najlepszej czwórce. Niemal tuż za nią plasuje się jednak jej najbliższy rywal, a konkretnie Chelsea. Obie ekipy przegrały swój ostatni mecz, więc motywacja do zwycięstwa w środowy wieczór będzie szczególnie duża. Mój typ: remis.

Aston Villa – Chelsea: ostatnie wyniki

Aston Villa pretenduje do znalezienia się w europejskich pucharach w przyszłej kampanii. Średnia jednego punktu na mecz za ostatnie pięć spotkań nie daje jednak kibicom tego klubu powodów do optymizmu. Ekipa z Birmingham była w stanie pokonać jedynie Brighton i to różnicą tylko jednej bramki.

Słabiej wyglądają ostatnio również wyniki Chelsea, która w lutym wygrała zaledwie jeden mecz na poziomie Premier League. The Blues ograli na wyjeździe 3:1 ostatnie w tabeli Wolverhampton Wanderers. Gracze Liama Roseniora zremisowali z Burnley (1:1) i Leeds United (2:2). Londyńczykom nie udał się też pojedynek z Arsenalem (1:2).

Aston Villa – Chelsea: historia

Kluby te zagrały ze sobą pod koniec ubiegłego roku. Wówczas do przerwy prowadzili piłkarze Chelsea, którzy zasługiwali na komplet punktów. Takowy nieoczekiwanie powędrował do Birmingham po tym jak Aston Villa zdobyła w drugiej połowie dwie bramki i pokonała londyńczyków 2:1.

Aston Villa – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Chelsea, czego dowodzi kurs 2.50, przy współczynniku 2.70 na sukces Aston Vili. Remis wyceniono kursem między 3.35 a 3.50.

Aston Villa – Chelsea: kto wygra?

Aston Villa – Chelsea: przewidywane składy

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Luiz, Onana; Buendia, Rogers, Sancho; Abraham

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Hato; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Pedro

Aston Villa – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Aston Villa – Chelsea odbędzie się w środę (4 marca) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 5. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

