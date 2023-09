fot. Imago/Zac Goodwin Na zdjęciu: Bukayo Saka

Arsenal – Man Utd, typy i przewidywania

W niedzielę rozegrany zostanie hit 4. kolejki Premier League. Zmierzą się bowiem ze sobą dwie drużyny, które poprzedni sezon zakończyły na ligowym podium. Arsenal marzy o ponownym włączeniu się do walki o mistrzostwo Anglii, a Manchester United także chciałby liczyć się w rywalizacji o najwyższe cele. Póki co wydaje się, że oba zespoły mają pewne braki, które nie pozwalają im dobić do poziomu Manchesteru City. W tym bezpośrednim starciu może zdarzyć się wiele, natomiast to ekipa Mikela Artety ma więcej argumentów po swojej stronie. Czerwone Diabły wyglądają dość przeciętnie, a ponadto nowe nabytki nie zdołały jeszcze dobrze zgrać się z resztą drużyny. Nasz typ – Arsenal wygra.

Arsenal – Man Utd, sytuacja kadrowa

Arsenal nie będzie mógł skorzystać w niedzielę z kontuzjowanych Jurriena Timbera oraz Thomasa Parteya. Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja kadrowa w obozie Manchesteru United. Z hitowego meczu wypisani są kontuzjowani Raphael Varane, Luke Shaw, Mason Mount oraz Tyrell Malacia. Na boisku powinien natomiast pojawić się Rasmus Hojlund, który wrócił do zdrowia po urazie.

Arsenal – Man Utd, ostatnie wyniki

Po trzech ligowych kolejkach Arsenal ma na swoim koncie siedem punktów. W miniony weekend zremisował na Emirates Stadium z Fulham (2-2), a wcześniej zdołał ograć Crystal Palace (1-0) i Nottingham Forest (2-1). Kanonierzy mają także za sobą zwycięstwo w meczu o Tarczę Wspólnoty nad Manchesterem City.

Manchester United zgromadził dotychczas sześć punktów, choć gra ekipy Erika ten Haga nie przekonuje. W poprzedniej kolejce udało się odwrócić losy rywalizacji i ograć u siebie Nottingham Forest (3-2). Wcześniej od Czerwonych Diabłów lepszy okazał się Tottenham (0-2).

Arsenal – Man Utd, historia

Rywalizacja pomiędzy Arsenalem a Manchesterem United od lat jest bardzo zacięta. W poprzednim sezonie Czerwone Diabły triumfowały na Old Trafford 3-1, zaś na Emirates Stadium Kanonierzy wygrali 3-2. Latem obie drużyny zmierzyły się w ramach meczu towarzyskiego, który ekipa Erika ten Haga zwyciężyła 2-0.

Arsenal – Man Utd, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu jest Arsenal. Kurs na zwycięstwo gospodarzy na Emirates Stadium wynosi około 1.77. W przypadku ewentualnej wygranej Manchesteru United jest to nawet 4.55.

Arsenal – Man Utd, przewidywane składy

Arsenal: Ramsdale, White, Gabriel, Saliba, Kiwior, Rice, Vieira, Odegaard, Saka, Jesus, Martinelli

Man Utd: Onana, Wan-Bissaka, Lindelof, Martinez, Dalot, Casemiro, Eriksen, Antony, Fernandes, Rashford, Hojlund

Arsenal – Man Utd, kto wygra?

Arsenal – Man Utd, transmisja meczu

Niedzielny mecz 4. kolejki Premier League pomiędzy Arsenalem a Manchesterem United rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja ze spotkania na Emirates Stadium będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

