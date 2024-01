Arsenal – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (07.01.2024)

Arsenal - Liverpool: typy, kursy i zapowiedź na hitowe spotkanie Pucharu Anglii. Według notowań bukmacherów faworytem tego spotkania są Kanonierzy. Jednak w ostatnim czasie to The Reds są w znacznie lepszej formie.

Arsenal – Liverpool, typy bukmacherskie

Rozgrywki Pucharu Anglii nie są jeszcze w zaawansowanej fazie, ale kibice już będą mogli obejrzeć prawdziwy hit. W 1/32 finału Arsenal zmierzy się u siebie z Liverpoolem.

Według notowań bukmacherów faworytem ekspertów są Kanonierzy. Różnice w kursach mogą nieco dziwić, patrząc na ostatnią formę obu drużyn. Liverpool może pochwalić się znacznie lepszymi wynikami od drużyny Mikela Artety. Dlatego moim zdaniem ciekawą opcją do obstawienia wydaje się to, że The Reds nie przegrają tego spotkania.

Arsenal – Liverpool, ostatnie wyniki

Arsenal w ostatnich pięciu meczach wygrał tylko jedno spotkanie – u siebie z Brighton 2:0. Oprócz tego Kanonierzy zanotowali dwa remisy i dwie porażki. Znacznie lepiej dla londyńczyków wygląda bilans meczów przed własną publicznością. Drużyna Mikela Artety na Emirates Stadium przegrała 0:2 z West Hamem, ale wcześniej zaliczyła siedem zwycięstw z rzędu.

Liverpool w ostatnim czasie zaliczył trzy wygrane i dwa remisy. The Reds są w bardzo dobrej formie i wyrastają na głównych faworytów do zdobycia mistrzostwa Anglii. Kibice ekipy z Anfield nie muszą się aż tak martwić, że w Pucharze Anglii zmierzą się z Arsenalem na wyjeździe, ponieważ zespół Juergena Kloppa w pięciu ostatnich meczach na stadionach rywali zaliczył trzy zwycięstwa, remis i porażkę.

Arsenal – Liverpool, historia

Obie drużyny mierzyły się ze sobą bardzo niedawno, bo 23 grudnia w ramach 18. kolejki Premier League. Wówczas spotkanie było bardzo wyrównane, co potwierdza fakt, że padł wynik 1:1.

Patrząc szerzej na rywalizację Arsenalu z Liverpoolem, można zauważyć, że Kanonierzy nie przegrali w trzech poprzednich meczach. Ostatnia wygrana The Reds miała miejsce 16 marca 2022 roku w 27. kolejce Premier League.

Arsenal – Liverpool: spotkania bezpośrednie (H2H)

23.12.2023 Premier League Liverpool 1:1 Arsenal 09.04.2023 Premier League Liverpool 2:2 Arsenal 09.10.2022 Premier League Arsenal 3:2 Liverpool 16.03.2022 Premier League Arsenal 0:2 Liverpool 20.01.2022 Carabao Cup Arsenal 0:2 Liverpool

Arsenal – Liverpool, kursy bukmacherskie

Pomimo tego, że rywalizacja obu drużyn w ostatnim czasie jest dość wyrównana, to bukmacherzy upatrują dość wyraźnego faworyta w drużynie Kanonierów. Kurs na wygraną Arsenalu wynosi około 2.00. Natomiast na Liverpool jest to mniej więcej 3.65. Warto dodać, że typ na ten mecz można zabezpieczyć zakładem bez ryzyka 100 zł, który otrzymasz podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Arsenal – Liverpool, typ kibiców

Arsenal – Liverpool, przewidywane składy

Lista nieobecnych w obu zespołach jest długa. Wśród zawodników, z których w sobotę nie będzie mógł skorzystać menedżer Liverpoolu Juergen Klopp znajdują się: Salah, Endo, Bajčetić, Thiago, Robertson, Tsimikas, Matip i potencjalnie Szoboszlai.

Arsenal będzie musiał sobie poradzić bez Jurriena Timbera, Thomasa Partey’a, Fabio Vieiry, Takehiro Tomiyasu i Mohameda Elneny’ego.

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Jorginho, Odegaard, Smith Rowe; Saka, Jesus, Trossard.

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Gomez; Mac Allister, Gravenberch, Jones; Elliott, Gakpo, Jota.

Arsenal – Liverpool, transmisja meczu

Spotkanie Arsenal – Liverpool odbędzie się w niedzielę (7 stycznia) o godzinie 17:30. Mecz będzie można obejrzeć w telewizji na kanale Eleven Sports 1, a także w Internecie w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł.

