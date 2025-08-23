Arsenal – Leeds United: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

Arsenal - Leeds United, typy na sobotni mecz Premier League. Kanonierzy liczą na drugie zwycięstwo na starcie sezonu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Every Second Media Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Arsenal – Leeds, typy i przewidywania

Leeds United wróciło do elity w dobrych nastrojach, bowiem na inaugurację sezonu beniaminek ograł Everton i zgarnął komplet punktów. Teraz czeka go prestiżowy wyjazd do Londynu i mecz na Emirates Stadium. Arsenal również zapoczątkował kampanię od wygranej, a kibice oczekują przedłużenia tej serii. Nie ma wątpliwości, która z drużyn podejdzie do sobotniego spotkania jako wyraźny faworyt. W ekipie Kanonierów zadebiutowali ostatnio nowi piłkarze – Viktor Gyokeres, Noni Madueke oraz Martin Zubimendi. Mój typ – Arsenal strzeli minimum dwa gole.

Superbet 1.45 Arsenal strzeli minimum dwa gole Zagraj!

Arsenal – Leeds, ostatnie wyniki

Arsenal przystąpi do spotkania z Leeds United z trzema punktami w dorobku. Inauguracja sezonu poszła po myśli Mikela Artety, gdyż udało się podbić trudny teren, czyli Old Trafford. Kanonierzy ograli na wyjeździe Manchester United 1-0 po trafieniu Riccardo Calafioriego. Komplet punktów w zeszły weekend zanotowało również Leeds United, które miało nieco łatwiejsze wyzwanie. Beniaminek podejmował u siebie przeciętny Everton, zwyciężając po golu Lucasa Nmechy w końcówce rywalizacji.

Arsenal – Leeds, historia

Arsenal po raz ostatni rywalizował z Leeds United w kwietniu 2023 roku. Potem nastąpił spadek z Premier League, więc drużyny nie miały okazji zagrać ze sobą przez ponad dwa lata. Kilka poprzednich starć to absolutna dominacja Kanonierów, którzy mają na koncie serię sześciu kolejnych zwycięstw. Przed własną publicznością po raz ostatni zwyciężyli z Leeds United aż 4-1.

Arsenal – Leeds, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – trzy punkty dla Arsenalu to praktycznie pewniak. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi raptem 1.36. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Leeds United jest to z kolei 9.40. Kurs na remis wynosi natomiast 5.60.

Arsenal Leeds Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 08:47 .

Arsenal – Leeds, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Arsenalu

Remisem

Wygraną Leeds Wygraną Arsenalu

Remisem

Wygraną Leeds 0 Votes

Arsenal – Leeds, transmisja meczu

Sobotni mecz Arsenal – Leeds United rozpocznie się o godzinie 18:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.