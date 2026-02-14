Arsenal FC – Wigan Athletic: typy, kursy, zapowiedź (15.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Christian Mosquera

Arsenal – Wigan: typy bukmacherskie

W 1/16 finału Pucharu Anglii dojdzie do rywalizacji przedstawiciela Premier League i League One. Arsenal marzy głównie o mistrzostwie Anglii, ale podniesienie jakiegokolwiek krajowego pucharu byłoby w Londynie odebrane z radością. Z kolei Wigan Athletic kontynuuje piękną pucharową przygodę. Jej koniec najprawdopodobniej jest jednak bliski. Mój typ: poniżej 4,5 bramki.

Arsenal – Wigan: ostatnie wyniki

Piłkarze Arsenalu w ostatnich dniach zremisowali 1:1 z Brentfordem. Było to zaskoczenie, ponieważ Kanonierzy w tym sezonie podzielili się punktami z przeciwnikiem tylko sześciokrotnie. Gracze Mikela Artety objęli prowadzenie, ale nie zdołali go utrzymać. Kolejkę wcześniej pokonali natomiast pewnie Sunderland 3:0.

Wigan po raz ostatni wygrało mecz ligowy jeszcze w 2025 roku. Wówczas ograli oni na wyjeździe Burton 2:0. Dwumiesięczna seria bez zwycięstwa ma dla tej drużyny poważne konsekwencje, ponieważ Wigan znalazło się w strefie spadkowej League One.

Arsenal – Wigan: historia

Kluby te nie grały ze sobą od kwietnia 2014 roku, kiedy to spotkały się w półfinale Pucharu Anglii. Wówczas po remisie 1:1 w podstawowym czasie, o awansie zdecydowała seria rzutów karnych. Arsenal spisał się lepiej pod tym względem lepiej i wygrał 4:2. Pierwszą jedenastkę dla Kanonierów wykorzystał ich aktualny trener, Mikel Arteta.

Arsenal – Wigan: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do niedzielnego meczu przystąpi Arsenal. Wskazuje na to współczynnik 1.06 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Wigan Athletic możesz zagrać po kursie około 25.00.

Arsenal – Wigan: przewidywane składy

Arsenal: Kepa; White, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Rice; Madueke, Jesus, Martinelli

Wigan Athletic: Tickle; Fox, Aimson, Kerr; Hunt, Weir, Smith, Murray; Bettoni, Wright; Taylor

Arsenal – Wigan: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Wigan odbędzie się w niedzielę (15 lutego) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.

