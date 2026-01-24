Arsenal FC – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (25.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal – Manchester United: typy bukmacherskie

W 23. kolejce Premier League hitem tej serii gier będzie rywalizacja na Emirates Stadium, w której Arsenal podejmie u siebie Manchester United. Ten hit kolejki nabrał znaczenia w ostatnim czasie za sprawą zmiany szkoleniowca w zespole gości. Tym samym w stolicy Anglii zmierzą się Mikel Arteta i Michael Carrick, czyli dwaj byli świetni piłkarze. Presja ciążyć będzie po stronie bardziej doświadczonego trenera gospodarzy. Czy goście pójdą za ciosem i ograją kolejnego giganta? Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

Oskar STS 2,15 Poniżej 2‚5 bramki przejdź do STS

Arsenal – Manchester United: ostatnie wyniki

Pokonanie Arsenalu to zadanie, które w tym sezonie jest niemal niewykonalne. Sztuki tej próbował dokonać ostatnio Inter Mediolan, który przed własną publicznością przegrał jednak 1:3. Częste serie zwycięstw nie oznaczają natomiast, że londyńczycy są idealnie. Z rozczarowaniem w stolicy Anglii odebrano bezbramkowy remis z Nottingham Forest.

Manchester United przerwał ostatnio serię czterech spotkań z rzędu bez wygranej. Poskutkowało dopiero zatrudnienie nowego szkoleniowca. Czerwone Diabły do końca sezonu przejął Michael Carrik, który zaliczył wymarzony debiut. Jego podopieczni zagrali świetny mecz w derbach Manchesteru, które wygrali 2:0.

Arsenal – Manchester United: historia

Kluby te zagrały ze sobą na inaugurację tego sezonu Premier League. Obie drużyny miały sporo okazji bramkowych, ale finalnie na Old Trafford padła tylko jedna bramka. Arsenal pokonał Manchester United 1:0. Wpisuje się to w trendy z ostatnich lat i niewielką liczbę goli w starciach z udziałem tych zespołów.

Arsenal – Manchester United: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy upatrują w Arsenalu wyraźnego faworyta, co potwierdza kurs 1.56 na ich wygraną. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Manchester United, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie od 5.60 do 6.00. Kurs na remis to zaś około 4.00.

Arsenal – Manchester United: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Manchesteru United Wygrana Arsenalu 0%

Remis 0%

Wygrana Manchesteru United 100% 1+ Votes

Arsenal – Manchester United: przewidywane składy

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Dorgu; Mbeumo

Arsenal – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Manchester United odbędzie się w niedzielę (25 stycznia) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.