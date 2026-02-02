Arsenal FC – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (03.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Arsenal – Chelsea: typy bukmacherskie

Hitem 1/2 finału Pucharu Angielskiej będą derby północno-zachodniego Londynu. Dwumecz Arsenal – Chelsea wciąż jest kwestią otwartą. Bliżej zagrania na Wembley są gospodarze, którzy spróbują dopełnić formalności na Emirates Stadium. Zaliczka Kanonierów to jednak tylko jedna bramka, stąd The Blues mogą rozstrzygnąć rewanż na swoją korzyść. Niewykluczone, że finalisty nie uda się wyłonić w podstaowwym czasie gry. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Arsenal – Chelsea: ostatnie wyniki

Od czasu pierwszego starcia w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej, Arsenal rozegrał pięć meczów. Większość z nich zakończyła się pomyślnie dla Kanonierów. Tak było ostatnio w lidze przeciwko Leeds United, które musiało uznać wyższość lidera rozgrywek i przegrało aż 0:4. Drużynie Mikela Artety zdarzyły się jednak słabsze momenty, jak brak wygranej z Nottingham Forest (0:0) i porażka 2:3 z Manchesterem United.

W analogicznym okresie bezbłędna była Chelsea. Gracze Liama Roseniora sięgnęli po komplet dziewięciu punktów w Premier League, pokonując np. po emocjonującym spotkaniu West Ham United (3:2). W Lidze Mistrzów The Blues ograli Pafos (1:0) i Napoli (3:2), dzięki czemu uzyskali bezpośredni awans do 1/8 finału tych rozgrywek.

Arsenal – Chelsea: historia

W tym sezonie kluby te zagrały ze sobą dwukrotnie. Obie potyczki należały do wyrównanych. Na poziomie Premier League padł remis 1:1. Z kolei w pierwszym półfinale różnicą jednego trafienia zwyciężył Arsenal, który pokonał Chelsea na jej obiekcie 3:2.

Arsenal – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się, że w finale Pucharu Ligi Angielskiej zobaczymy Arsenal. Kurs na jego zwycięstwo to 1.68. Z kolei wygraną Chelsea możesz zagrać po kursie 5.00.

Arsenal – Chelsea: kto wygra?

Arsenal – Chelsea: przewidywane składy

Arsenal: Arrizabalaga; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Pedro; Delap

Arsenal – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Chelsea odbędzie się we wtorek (3 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w Polsce. Żadna ze stacji telewizyjnych w naszym kraju nie zakupiła praw do pokazywania tych rozgrywek.

