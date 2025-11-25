Arsenal FC – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (26.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Leandro Trossard

Arsenal – Bayern: typy bukmacherskie

W 5. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów absolutnym hitem będzie starcie z udziałem dwóch najlepszych drużyn w tej edycji rozgrywek. Arsenal podejmie na Emirates Stadium Bayern Monachium. Pojedynek wicelidera z liderem zapowiada się kapitalnie, ponieważ obie ekipy wygrały dotychczas wszystkie cztery mecze. Londyńczycy nie stracili nawet bramki, ale wyżej ze względu na więcej strzelonych goli, plasuje się ekipa z Monachium. W środowy wieczór któryś zespół straci zatem punkty po raz pierwszy. Kto to będzie? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Arsenal – Bayern: ostatnie wyniki

Arsenal zmierza po wyczekiwane mistrzostwo Anglii. Po ostatniej kolejce Kanonierzy mają sześć punktów przewagi nad wiceliderem tabeli i jednocześnie wiceliderem tabeli, Chelsea. Drużyna Mikela Artety w minionej serii gier okazała się znacznie lepsza od innej londyńskiej ekipy, Tottenhamu Hotspur (4:1).

Pokaz siły na krajowym podwórku urządził sobie także Bayern Monachium, który śrubuje serię spotkań bez porażki. Bawarczycy mają za sobą 11 potyczek, w których legitymują się bilansem 10-1-0. O sile zespołu prowadzonego przez Vincenta Kompany’ego przekonał się Freiburg, który przegrał aż 2:6.

Arsenal – Bayern: historia

Kluby te po raz ostatni grały ze sobą w 2024 roku, kiedy to stawką dwumeczu był awans do półfinału Ligi Mistrzów. W pierwszej potyczce Arsenal nie wykorzystał w pełni atutu własnego boiska i tylko zremisował 2:2. Bayern wykorzystał ten fakt w Monachium, gdzie zwyciężył skromnie, bo 1:0. To jednak wystarczyło Bawarczykom to wyeliminowania oponenta z Anglii.

Arsenal – Bayern: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za faworyta tej hitowej potyczki uważają Arsenal, stąd kursy na ich zwycięstwo na poziomie 2.20. Potencjalny remis można zagrać po kursie rzędu 3.40-3.55. Jeżeli uważasz, że z Londynu z trzema punktami wyjedzie Bayern, współczynnik na takie zdarzenie to między 3.08 a nawet 3.25.

Arsenal – Bayern: kto wygra?

Arsenal – Bayern: przewidywane składy

Arsenal Mikel Arteta Bayern Monachium Vincent Kompany Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Raya 12 Timber 2 Saliba 5 Hincapie 49 Lewis-Skelly 36 Zubimendi 10 Eze 41 Rice 7 Saka 23 Merino 19 Trossard 9 Kane 7 Gnabry 17 Olise 42 Karl 45 Pavlovic 6 Kimmich 27 Laimer 4 Tah 2 Upamecano 44 Stanisic 1 Neuer 1 Raya 12 Timber 2 Saliba 5 Hincapie 49 Lewis-Skelly 36 Zubimendi 10 Eze 41 Rice 7 Saka 23 Merino 19 Trossard 9 Kane 7 Gnabry 17 Olise 42 Karl 45 Pavlovic 6 Kimmich 27 Laimer 4 Tah 2 Upamecano 44 Stanisic 1 Neuer 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Vincent Kompany Rezerwowi 3 Cristhian Mosquera 4 Ben White 8 Martin Oedegaard 11 Gabriel Martinelli 13 Kepa Arrizabalaga 16 Christian Nørgaard 20 Noni Madueke 22 Ethan Nwaneri 33 Riccardo Calafiori 35 Tommy Setford 51 Alexei Rojas 53 Charles Sagoe Jr. 56 Max Dowman 3 Min-Jae Kim 8 Leon Goretzka 11 Nicolas Jackson 20 Tom Bischof 21 Hiroki Ito 22 Raphael Guerreiro 23 Sacha Boey 26 Sven Ulreich 30 Cassiano Kiala 36 Wisdom Mike 40 Jonas Urbig 47 David Daiber 48 Leon Klanac

Arsenal – Bayern: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Bayern odbędzie się w środę (26 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenach Canal+ Extra 1 oraz TVP1 i TVP Sport. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online, a także za pośrednictwem aplikacji TVP Sport i strony internetowej sport.tvp.pl.

