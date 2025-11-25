Arsenal FC – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (26.11.2025)

Arsenal – Bayern: typy bukmacherskie
W 5. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów absolutnym hitem będzie starcie z udziałem dwóch najlepszych drużyn w tej edycji rozgrywek. Arsenal podejmie na Emirates Stadium Bayern Monachium. Pojedynek wicelidera z liderem zapowiada się kapitalnie, ponieważ obie ekipy wygrały dotychczas wszystkie cztery mecze. Londyńczycy nie stracili nawet bramki, ale wyżej ze względu na więcej strzelonych goli, plasuje się ekipa z Monachium. W środowy wieczór któryś zespół straci zatem punkty po raz pierwszy. Kto to będzie? Mój typ: obie drużyny strzelą.
Arsenal – Bayern: ostatnie wyniki
Arsenal zmierza po wyczekiwane mistrzostwo Anglii. Po ostatniej kolejce Kanonierzy mają sześć punktów przewagi nad wiceliderem tabeli i jednocześnie wiceliderem tabeli, Chelsea. Drużyna Mikela Artety w minionej serii gier okazała się znacznie lepsza od innej londyńskiej ekipy, Tottenhamu Hotspur (4:1).
Pokaz siły na krajowym podwórku urządził sobie także Bayern Monachium, który śrubuje serię spotkań bez porażki. Bawarczycy mają za sobą 11 potyczek, w których legitymują się bilansem 10-1-0. O sile zespołu prowadzonego przez Vincenta Kompany’ego przekonał się Freiburg, który przegrał aż 2:6.
Arsenal – Bayern: historia
Kluby te po raz ostatni grały ze sobą w 2024 roku, kiedy to stawką dwumeczu był awans do półfinału Ligi Mistrzów. W pierwszej potyczce Arsenal nie wykorzystał w pełni atutu własnego boiska i tylko zremisował 2:2. Bayern wykorzystał ten fakt w Monachium, gdzie zwyciężył skromnie, bo 1:0. To jednak wystarczyło Bawarczykom to wyeliminowania oponenta z Anglii.
Arsenal – Bayern: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za faworyta tej hitowej potyczki uważają Arsenal, stąd kursy na ich zwycięstwo na poziomie 2.20. Potencjalny remis można zagrać po kursie rzędu 3.40-3.55. Jeżeli uważasz, że z Londynu z trzema punktami wyjedzie Bayern, współczynnik na takie zdarzenie to między 3.08 a nawet 3.25.
Arsenal – Bayern: kto wygra?
Arsenal – Bayern: przewidywane składy
Arsenal – Bayern: transmisja meczu
Mecz Arsenal – Bayern odbędzie się w środę (26 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenach Canal+ Extra 1 oraz TVP1 i TVP Sport. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online, a także za pośrednictwem aplikacji TVP Sport i strony internetowej sport.tvp.pl.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
