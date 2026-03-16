Arsenal FC – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź (17.03.2026)

Arsenal – Bayer: typy bukmacherskie

W 1/8 finału Ligi Mistrzów nadszedł czas na rewanże. We wtorkowy wieczór przekonamy się, czy Arsenalowi uda się zaprezentować lepiej niż na BayArena i ostatecznie wyeliminować z rozgrywek Bayer Leverkusen. Niemiecki zespół zapewnił sobie korzystny rezultat przed spotkaniem w stolicy Anglii. Remis 1:1 nie zmienił jednak faktu, że do awansu potrzebne będzie zwycięstwo. Niewykluczone, że ten angielsko-niemiecki dwumecz rozstrzygnie jedno trafienie. Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

Arsenal – Bayer: ostatnie wyniki

Piłkarze Arsenalu przegrali w 2026 roku tylko jedno spotkanie (2:3 z Manchesterem United). Kanonierzy z reguły wywiązują się z roli faworyta, więc punkty tracą sporadycznie. Londyńczycy byli o krok od tego w miniony weekend, kiedy sporych problemów przysporzył im Everton. Ostatecznie Mikel Arteta i spółka pokonali tego przeciwnika 2:0, ale wynik udało im się otworzyć dopiero na minutę przed końcem podstawowego czasu gry.

Porażek potrafi unikać również Bayer, a w ostatnim spotkaniu było o to niezwykle trudno. W Leverkusen stawił się hegemon ostatnich kilkunastu lat w Bundeslidze, a konkretnie Bayern Monachium. Pierwszy gol padł już w szóstej minucie, a jego autorem był Aleix Garcia z ekipy gospodarzy. Bayer nie zdołał utrzymać korzystnego rezultatu i ostatecznie zremisował 1:1 po golu Luisa Diaza dla Bayernu.

Arsenal – Bayer: historia

Pierwsza odsłona tego dwumeczu miała nadspodziewanie wyrównany przebieg. Do przerwy nie zobaczyliśmy żadnego gola. To zmieniło się chwilę po wznowieniu gry, gdy prowadzenie gospodarzom dał Robert Andrich. Bayer był bliski zwycięstwa, ale ostatecznie Arsenal uniknął porażki po golu Kaia Havertza w 89. minucie meczu.

Arsenal – Bayer: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Arsenal, czego dowodzi kurs 1.29, przy współczynniku rzędu 9.20 na sukces Bayeru. Remis wyceniono kursem około 5.80.

Arsenal Remis Bayer Leverkusen 1.29 5.80 9.20 1.25 5.50 9.25 1.29 5.80 9.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2026 18:34

Arsenal – Bayer: kto wygra?

Arsenal – Bayer: przewidywane składy

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Saka, Martinelli; Gyokeres

Bayer: Blaswich; Andrich, Quansah, Tapsoba; Poku, Fernandez, Palacios, Grimaldo; Maza, Terrier; Kofane

Arsenal – Bayer: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Bayer odbędzie się we wtorek (17 marca) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ 360 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

