Arsenal FC – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (30.12.2025)

Arsenal – Aston Villa: typy bukmacherskie
W 19. kolejce Premier League dojdzie do meczu, który może odmieć losy walki o mistrzostwo Anglii. W hicie tej serii gier na Emirates Stadium zaprezentują się Arsenal i Aston Villa. Gospodarze w razie wygranej zwiększą dystans do swojego najbliższego rywala do sześciu oczek. Sukces przyjezdnych z Birmingham oznaczać będzie zrównanie się punktami z aktualnym liderem i rozpoczęcie walki o tytuł mistrzowski niemal od zera. Co wydarzy się we wtorek w Londynie? Mój typ: obie drużyny strzelą.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Arsenal – Aston Villa: ostatnie wyniki
Arsenal słynie w tym sezonie z seryjnego wygrywania meczów. Kanonierzy mogą aktualnie szczycić się passą pięciu zwycięstw z rzędu. W tym okresie londyńczycy utrzymali fotel lidera tabeli Premier League i Ligi Mistrzów, a także awansowali do półfinału EFL Cup. Niedawno ekipa Mikela Artety ograła 2:1 Brighton.
- Sprawdź: tabela Premier League
Znacznie bardziej imponującą passę ma Aston Villa, która wygrała już jedenaście meczów z rzędu, w tym osiem na poziomie Premier League. Unai Emery poprowadził swoich podopiecznych chociażby do prestiżowych wygranych z Manchesterem United (2:1), a ostatnio także z Chelsea w identycznym stosunku bramkowym.
Arsenal – Aston Villa: historia
Mecze bezpośrednie z udziałem tych drużyn mogą elektryzować nawet neutralnych obserwatorów Premier League. Nierzadko mają miejsce niespodziewane wyniki, jak chociażby na Emirates Stadium. Arsenal nie potrafi wygrać u siebie z Aston Villą od sierpnia 2022 roku i zwycięstwa 2:1. Takim wynikiem zakończył się ostatni pojedynek tych ekip.
Arsenal – Aston Villa: kursy bukmacherskie
Kursy na wtorkowy hit kolejki mogą mocno zaskakiwać. Za niemal bezdyskusyjnego faworyta uznany został Arsenal, którego wygraną można zagrać po kursie 1.44. Aston Villa nie cieszy się uznaniem bukmacherskich analityków, którzy ustalili współczynnik na jej sukces na poziomie 6.70-7.25. Remis można zagrać po kursie około 4.55.
Arsenal – Aston Villa: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Arsenalu 33%
- Remis 33%
- Wygrana Aston Villi 33%
3+ Votes
Arsenal – Aston Villa: przewidywane składy
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Odegaard; Saka, Gyokeres, Eze
Aston Villa: Martinez; Bogarde, Konsa, Lindelof, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Buendia, Rogers; Watkins
Arsenal – Aston Villa: transmisja meczu
Mecz Arsenal – Aston Villa odbędzie się we wtorek (30 grudnia) o godzinie 21:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.