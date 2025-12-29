Arsenal FC – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (30.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Arsenal – Aston Villa: typy bukmacherskie

W 19. kolejce Premier League dojdzie do meczu, który może odmieć losy walki o mistrzostwo Anglii. W hicie tej serii gier na Emirates Stadium zaprezentują się Arsenal i Aston Villa. Gospodarze w razie wygranej zwiększą dystans do swojego najbliższego rywala do sześciu oczek. Sukces przyjezdnych z Birmingham oznaczać będzie zrównanie się punktami z aktualnym liderem i rozpoczęcie walki o tytuł mistrzowski niemal od zera. Co wydarzy się we wtorek w Londynie? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Arsenal – Aston Villa: ostatnie wyniki

Arsenal słynie w tym sezonie z seryjnego wygrywania meczów. Kanonierzy mogą aktualnie szczycić się passą pięciu zwycięstw z rzędu. W tym okresie londyńczycy utrzymali fotel lidera tabeli Premier League i Ligi Mistrzów, a także awansowali do półfinału EFL Cup. Niedawno ekipa Mikela Artety ograła 2:1 Brighton.

Znacznie bardziej imponującą passę ma Aston Villa, która wygrała już jedenaście meczów z rzędu, w tym osiem na poziomie Premier League. Unai Emery poprowadził swoich podopiecznych chociażby do prestiżowych wygranych z Manchesterem United (2:1), a ostatnio także z Chelsea w identycznym stosunku bramkowym.

Arsenal – Aston Villa: historia

Mecze bezpośrednie z udziałem tych drużyn mogą elektryzować nawet neutralnych obserwatorów Premier League. Nierzadko mają miejsce niespodziewane wyniki, jak chociażby na Emirates Stadium. Arsenal nie potrafi wygrać u siebie z Aston Villą od sierpnia 2022 roku i zwycięstwa 2:1. Takim wynikiem zakończył się ostatni pojedynek tych ekip.

Arsenal – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Kursy na wtorkowy hit kolejki mogą mocno zaskakiwać. Za niemal bezdyskusyjnego faworyta uznany został Arsenal, którego wygraną można zagrać po kursie 1.44. Aston Villa nie cieszy się uznaniem bukmacherskich analityków, którzy ustalili współczynnik na jej sukces na poziomie 6.70-7.25. Remis można zagrać po kursie około 4.55.

Arsenal – Aston Villa: kto wygra?

Arsenal – Aston Villa: przewidywane składy

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Odegaard; Saka, Gyokeres, Eze

Aston Villa: Martinez; Bogarde, Konsa, Lindelof, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Buendia, Rogers; Watkins

Arsenal – Aston Villa: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Aston Villa odbędzie się we wtorek (30 grudnia) o godzinie 21:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

