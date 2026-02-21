Arka Gdynia – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (22.02.2026)

Arka Gdynia - GKS Katowice: typy i kursy na mecz 22. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (22 lutego) o godzinie 12:15.

PressFocus Na zdjęciu: Marcin Wasielewski

Arka – GKS, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 22. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od bardzo ciekawego starcia. A w nim Arka Gdynia przed własną publicznością podejmie GKS Katowice. Spotkanie zapowiada się ciekawie w kontekście ligowej tabeli, ponieważ oba zespoły mają jasno określone cele na dalszą część sezonu. Gospodarze będą chcieli wykorzystać wsparcie własnych kibiców i sięgnąć po komplet punktów. Z kolei drużyna Rafała Góraka przyjedzie do Trójmiasta z zamiarem sprawienia niespodzianki i wywiezienia korzystnego rezultatu.

Ja uwazam, że w niedzielę ostatecznie będzie triumfowała drużyna gości. Mój typ: wygrana GKS-u Katowice

Arka – GKS, ostatnie wyniki

Arka Gdynia kiepsko weszła do gry po przerwie zimowej. Drużyna Dawida Szwargi w dwóch rozegranych meczach zaliczyła remis (2:2 z Legią Warszawa), a także poniosła porazkę (0:1 z Pogonią Szczecin).

GKS Katowice natomiast prezentuje wysoką boiskową formę. W trzech rozegranych meczach podopieczni Rafała Góraka odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Zagłębiem Lubin oraz 1:0 z Widzewem Łódź), a także zaliczyli remis (1:1 z Legią Warszawa).

Arka – GKS, historia

Rywalizacja Arki Gdynia z GKS-em Katowice ma swoje korzenie w latach 80. i 90., gdy oba zespoły regularnie rywalizowały na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Ich bezpośrednie spotkania często miały duże znaczenie w kontekście walki o ligowe punkty, a także o utrzymanie czy miejsca w środku tabeli. Mecze tych drużyn zazwyczaj cechowały się dużą intensywnością i twardą grą, co wynikało z charakteru obu klubów. Choć ich drogi ligowe w kolejnych latach często się rozchodziły, starcia Arki z GKS-em do dziś budzą sentyment wśród kibiców obu drużyn.

Arka – GKS, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, szanse na zwycięstwo drużyn są bardzo wyrównane. Jeśli rozważąsz typ na wygraną Arki Gdynia, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa GKS-u Katowice oscyluje natomiast w okolicach 2.70.

Arka Gdynia GKS Katowice 3.00 2.90 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2026 13:06

Arka – GKS, kto wygra?

Arka – GKS, przewidywane składy

Arka – GKS, transmisja meczu

Spotkanie Arka Gdynia – GKS Katowice obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ 360 oraz Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić w usłudze Canal+ Online.

