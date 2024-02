Arka Gdynia – Stal Rzeszów: typy, kursy, zapowiedź (25.02.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Olaf Kobacki

Arka Gdynia – Stal Rzeszów: przewidywania

Pierwszym niedzielnym meczem na boiskach Fortuna 1. ligi będzie starcie w Trójmieście. Arka Gdynia na własnym stadionie podejmie ekipę z drugiego końca Polski, czyli Stal Rzeszów. Oba zespoły w tabeli dzieli wiele miejsc, ale goście już tydzień temu w starciu z Wisłą Kraków pokazali, że potrafią postawić się mocniejszym. Z kolei gdynianie pewnie rozprawili się z Polonią Warszawa i są faworytem w walce o awans do Ekstraklasy. Mój typ na to spotkanie: Arka Gdynia wygra mecz.

Arka Gdynia – Stal Rzeszów: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominałem. Przed tygodniem Arka na wyjeździe pokonała ekipę Polonii Warszawa 3:0. To wlało w serca fanów bardzo dużo optymizmu na starcie nowej rundy, w której gdynianie chcą wywalczyć sobie powrót do Ekstraklasy. Aktualnie lokują się oni na 2. miejscu w stawce, a wygrana w tym meczu pozwoli im zrównać się punktami z pierwszym GKS-em Tychy. Z kolei Stal musi oglądać się raczej za siebie, niż przed siebie. Ekipa Marka Zuba tydzień temu uległa Wiśle Kraków, choć jako pierwsza wyszła na prowadzenie. Rzeszowianom udało się zainkasować dotychczas 23 oczka.

Arka Gdynia – Stal Rzeszów: historia

Obie te ekipy mierzyły się ze sobą do tej pory trzykrotnie. W pierwszym spotkaniu tego sezonu padł rezultat 3:2 dla dla Arki. Z kolei w poprzedniej kampanii raz wygrywała Stal, a raz padł remis. Co ciekawe, to właśnie w Gdyni goście okazali się lepsi do zespołu Wojciecha Łobodzińskiego.

Arka Gdynia – Stal Rzeszów: kursy bukmacherskie

Kursy oscylują w granicach 1.60 dla ekipy Arki, oraz 5.00 na zespół Stali Rzeszów.

Arka Gdynia – Stal Rzeszów: kto wygra?

Arka Gdynia – Stal Rzeszów: przewidywane składy

Arka Gdynia: Lenarcik, Stolc, Marcjanik, Azatsky, Gojny, Lipkowski, Gol, Skóra, Milewski, Kobacki, Czubak

Stal: Bieszczad, Warczak, Kościelny, Góra, Marczuk, Danielewicz, Kądziołka, Łyczko, Prokić, Adler, Thill

Arka Gdynia – Stal Rzeszów: transmisja

Transmisja tego meczu dostępna będzie na antenie Polsatu Sport, platformie Polsat Box Go oraz poprzez system PPV. Start rywalizacji w Gdyni w niedzielę 25 lutego o godzinie 12:40.

