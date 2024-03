Arka Gdynia – Odra Opole: typy, kursy, zapowiedź (17.03.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Olaf Kobacki

Arka Gdynia Odra Opole Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2024 15:42 .

Arka Gdynia – Odra Opole: przewidywania

Przed nami jeden z ciekawszych niedzielnych spotkań Fortuna 1. ligi. Arka Gdynia na własnym stadionie podejmie ekipę Odry Opole. Jeszcze jakiś czas temu powiedzielibyśmy, że jest to spotkanie dwóch czołowych drużyn w lidze, ale ostatnio opolanie nieco zwolnili tempo punktowania. Wciąż są jednak mocnym zespołem. Z kolei Arka jeśli wygra będzie przerwę reprezentacyjną spędzać na 2. pozycji w tabeli. Wydaje się, że to właśnie podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego są w tym meczu faworytem, ale mój typ na to spotkanie to: BTTS.

Fortuna 2.02 Oba zespoły zdobędą bramkę Odwiedź Fortuna

Arka Gdynia – Odra Opole: ostatnie wyniki

Arka Gdynia ostatnią ligową porażkę zanotowała w połowie grudnia. Wówczas gdynianie ulegli Termalice Brukt-Bet Nieciecza. Od tego czasu wygrali oni trzy mecze i dwa zremisowali. Przed tygodniem podzielili się punktami z Wisłą Kraków. Z kolei Odra w ostatni weekend mierzyła się z Zagłębiem Sosnowiec i na terenie outsidera zainkasowała tylko punkt. Wcześniej przytrafiła się porażka z Wisłą i zwycięstwo nad Podbeskidziem.

Arka Gdynia – Odra Opole: historia

W pierwszym meczu tych ekip w tym sezonie, to ekipa Odry okazała się lepsza. Podopieczni Adama Noconia wygrali wówczas 1:0. Z kolei w poprzedniej kampanii raz padł remis, a raz lepsi okazywali się opolanie. Ostatnie zwycięstwo Arki w tej rywalizacji to marzec 2022 roku i wynik 1:3.

Arka Gdynia – Odra Opole: kursy bukmacherów

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna. W przypadku, jeśli nie posiadasz jeszcze konta u bukmachera Fortuna, to przy rejestracji możesz wykorzystać nasz kod promocyjny GOAL. Z naszym kodem możesz liczyć na bonus powitalny w formie zakładu bez ryzyka do 300 zł oraz freebety o wartości 35 zł.

Arka Gdynia – Odra Opole: przewidywane składy

Arka: Lenarcik – Stolc, Marcjanik, Dobrotka, Gojny – Skóra, Gol, Milewski, Adamczyk, Kobacki – Czubak

Odra Opole: Haluch, Szrek, Kamiński, Piroch, Spychała, Niziołek, Purzycki, Hebel, Wróbel, Galan, Sarmiento

Arka Gdynia – Odra Opole: kto wygra

Kto wygra Arka 0% Remis 0% Odra 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Arka

Remis

Odra

Arka Gdynia – Odra Opole: transmisja

Początek tego meczu już o godzinie 12:40 w niedzielę 17 marca 2024 roku. Transmisja dostępna będzie na antenie Polsatu Sport oraz na stronie polsatboxgo.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.