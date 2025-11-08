Arka Gdynia – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025)

Arka – Lech, typy i przewidywania
W 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy ligowe granie zakończą Arka Gdynia i Lech Poznań. Spotkanie przyjaźni przyciągnie na trybuny mnóstwo kibiców obu drużyn. Fani gospodarzy liczą, że ci pozostaną niepokonani na własnym obiekcie. Z kolei w meczach wyjazdowych porażki wciąż nie zaznał zespół gości.
Starcie beniaminka z mistrzem Polski ma wyraźnego faworyta, chociaż trudno mieć pewność odnośnie zwycięstwa ekipy Nielsa Frederiksena. Jego drużyna ma wyraźnie gorszy czas, co postara się wykorzystać Dawid Szwarga wraz ze swoim zespołem. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.
Arka – Lech, sytuacja kadrowa
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Radosław Murawski
Uraz nogi
Niepewny
Daniel Håkans
Uraz kostki
Nieznany
Patrik Walemark
Uraz więzadła
Niepewny
Ali Gholizadeh
Uraz uda
Nieznany
Arka – Lech, ostatnie wyniki
Powrót Arki do Ekstraklasy wygląda na trudny, ale takiego stanu rzeczy spodziewano się w Gdyni już przed sezonem. Zespół Dawida Szwargi nie odstaje wyraźnie od reszty stawki, chociaż jest zaangażowany w walkę o utrzymanie. Arka zaliczyła ostatnio kilka trudnych meczów, jak chociażby z Górnikiem Zabrze (1:5) i Jagiellonią Białystok (0:4). Były też miłe chwile w postaci wygranych 2:1 z Cracovią i Piastem Gliwice.
Piłkarze Lecha nie przegrali żadnego z pięciu ostatnich meczów w Ekstraklasie. Mało kto w Poznaniu docenia jednak tę statystykę. W tym okresie drużyna Nielsa Frederiksena pokonała bowiem jedynie GKS Katowice (1:0). Cztery pozostałe potyczki wywołały w szeregach mistrza Polski spore rozczarowanie. Lech nie zdołał wygrać z będącymi w dole tabeli Legią Warszawa, Pogonią Szczecin i Motorem Lublin.
Arka – Lech, historia
Kluby te nie grały ze sobą w Ekstraklasie od sezonu 2019/2020. Neutralni kibice nie rozpaczali nad tym faktem, biorąc pod uwagę historię meczów bezpośrednich. W spotkaniach tych padało zwykle niewiele goli. Tak było też w ostatniej potyczce Arki z Lechem. W grudniu 2023 roku poznaniacy udali się do Gdyni na mecz 1/8 finału Pucharu Polski, w którym wygrali skromnie, bo 1:0.
Arka – Lech, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy typują Lecha Poznań na faworyta niedzielnej konfrontacji. Współczynnik na wygraną mistrza Polski w Trójmieście wynosi około 1.85. Kursy na wygraną Arki Gdynia wahają się na poziomie 4.05-4.45. Jeżeli uważasz, że gdynianie i poznaniacy podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie nawet 3.85.
Arka – Lech, przewidywane składy
|1Jedrzej Grobelny
|6Luis Perea
|7Szymon Sobczak
|8Alassane Sidibe
|9Tornike Gaprindashvili
|14Hide Vitalucci
|17Marcel Predenkiewicz
|18Julien Celestine
|21Patryk Szysz
|22Diego Percan
|27João Oliveira
|33Dawid Abramowicz
|94Gojny Dawid
|4João Moutinho
|7Yannick Agnero
|14Leo Bengtsson
|19Bryan Fiabema
|20Robert Gumny
|23Gísli Thórdarson
|27Wojciech Mońka
|31Krzysztof Bakowski
|43Antoni Kozubal
|56Kornel Lisman
|72Mateusz Skrzypczak
Arka – Lech, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Arki 50%
- Remis 50%
- Wygrana Lecha 0%
2+ Votes
Arka – Lech, transmisja meczu
Mecz przyjaźni z udziałem Arki Gdynia i Lecha Poznań będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w niedzielę, 9 listopada o godzinie 20:15.
