Arka Gdynia – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025)

Arka Gdynia - Lech Poznań: typy i kursy na mecz kończący 15. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Sebastian Kerk
PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Kerk

Arka – Lech, typy i przewidywania

W 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy ligowe granie zakończą Arka Gdynia i Lech Poznań. Spotkanie przyjaźni przyciągnie na trybuny mnóstwo kibiców obu drużyn. Fani gospodarzy liczą, że ci pozostaną niepokonani na własnym obiekcie. Z kolei w meczach wyjazdowych porażki wciąż nie zaznał zespół gości.

Starcie beniaminka z mistrzem Polski ma wyraźnego faworyta, chociaż trudno mieć pewność odnośnie zwycięstwa ekipy Nielsa Frederiksena. Jego drużyna ma wyraźnie gorszy czas, co postara się wykorzystać Dawid Szwarga wraz ze swoim zespołem. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Oskar Szatraj
Oskar
Arka – Lech, sytuacja kadrowa

Arka – Lech, ostatnie wyniki

Powrót Arki do Ekstraklasy wygląda na trudny, ale takiego stanu rzeczy spodziewano się w Gdyni już przed sezonem. Zespół Dawida Szwargi nie odstaje wyraźnie od reszty stawki, chociaż jest zaangażowany w walkę o utrzymanie. Arka zaliczyła ostatnio kilka trudnych meczów, jak chociażby z Górnikiem Zabrze (1:5) i Jagiellonią Białystok (0:4). Były też miłe chwile w postaci wygranych 2:1 z Cracovią i Piastem Gliwice.

Piłkarze Lecha nie przegrali żadnego z pięciu ostatnich meczów w Ekstraklasie. Mało kto w Poznaniu docenia jednak tę statystykę. W tym okresie drużyna Nielsa Frederiksena pokonała bowiem jedynie GKS Katowice (1:0). Cztery pozostałe potyczki wywołały w szeregach mistrza Polski spore rozczarowanie. Lech nie zdołał wygrać z będącymi w dole tabeli Legią Warszawa, Pogonią Szczecin i Motorem Lublin.

Arka – Lech, historia

Kluby te nie grały ze sobą w Ekstraklasie od sezonu 2019/2020. Neutralni kibice nie rozpaczali nad tym faktem, biorąc pod uwagę historię meczów bezpośrednich. W spotkaniach tych padało zwykle niewiele goli. Tak było też w ostatniej potyczce Arki z Lechem. W grudniu 2023 roku poznaniacy udali się do Gdyni na mecz 1/8 finału Pucharu Polski, w którym wygrali skromnie, bo 1:0.

Arka – Lech, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy typują Lecha Poznań na faworyta niedzielnej konfrontacji. Współczynnik na wygraną mistrza Polski w Trójmieście wynosi około 1.85. Kursy na wygraną Arki Gdynia wahają się na poziomie 4.05-4.45. Jeżeli uważasz, że gdynianie i poznaniacy podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie nawet 3.85.

Arka – Lech, przewidywane składy

Arka – Lech, kto wygra?

Arka – Lech, transmisja meczu

Mecz przyjaźni z udziałem Arki Gdynia i Lecha Poznań będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w niedzielę, 9 listopada o godzinie 20:15.

