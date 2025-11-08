Arka Gdynia – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Kerk

Arka – Lech, typy i przewidywania

W 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy ligowe granie zakończą Arka Gdynia i Lech Poznań. Spotkanie przyjaźni przyciągnie na trybuny mnóstwo kibiców obu drużyn. Fani gospodarzy liczą, że ci pozostaną niepokonani na własnym obiekcie. Z kolei w meczach wyjazdowych porażki wciąż nie zaznał zespół gości.

Starcie beniaminka z mistrzem Polski ma wyraźnego faworyta, chociaż trudno mieć pewność odnośnie zwycięstwa ekipy Nielsa Frederiksena. Jego drużyna ma wyraźnie gorszy czas, co postara się wykorzystać Dawid Szwarga wraz ze swoim zespołem. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Arka – Lech, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Arka Gdynia Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Kontuzje i zawieszenia Lech Poznań Zawodnik Powrót Radosław Murawski Uraz nogi Niepewny Daniel Håkans Uraz kostki Nieznany Patrik Walemark Uraz więzadła Niepewny Ali Gholizadeh Uraz uda Nieznany

Arka – Lech, ostatnie wyniki

Powrót Arki do Ekstraklasy wygląda na trudny, ale takiego stanu rzeczy spodziewano się w Gdyni już przed sezonem. Zespół Dawida Szwargi nie odstaje wyraźnie od reszty stawki, chociaż jest zaangażowany w walkę o utrzymanie. Arka zaliczyła ostatnio kilka trudnych meczów, jak chociażby z Górnikiem Zabrze (1:5) i Jagiellonią Białystok (0:4). Były też miłe chwile w postaci wygranych 2:1 z Cracovią i Piastem Gliwice.

Piłkarze Lecha nie przegrali żadnego z pięciu ostatnich meczów w Ekstraklasie. Mało kto w Poznaniu docenia jednak tę statystykę. W tym okresie drużyna Nielsa Frederiksena pokonała bowiem jedynie GKS Katowice (1:0). Cztery pozostałe potyczki wywołały w szeregach mistrza Polski spore rozczarowanie. Lech nie zdołał wygrać z będącymi w dole tabeli Legią Warszawa, Pogonią Szczecin i Motorem Lublin.

Arka – Lech, historia

Kluby te nie grały ze sobą w Ekstraklasie od sezonu 2019/2020. Neutralni kibice nie rozpaczali nad tym faktem, biorąc pod uwagę historię meczów bezpośrednich. W spotkaniach tych padało zwykle niewiele goli. Tak było też w ostatniej potyczce Arki z Lechem. W grudniu 2023 roku poznaniacy udali się do Gdyni na mecz 1/8 finału Pucharu Polski, w którym wygrali skromnie, bo 1:0.

Arka – Lech, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy typują Lecha Poznań na faworyta niedzielnej konfrontacji. Współczynnik na wygraną mistrza Polski w Trójmieście wynosi około 1.85. Kursy na wygraną Arki Gdynia wahają się na poziomie 4.05-4.45. Jeżeli uważasz, że gdynianie i poznaniacy podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie nawet 3.85.

Arka – Lech, przewidywane składy

Arka Gdynia Dawid Szwarga Lech Poznań Niels Frederiksen Arka Gdynia Dawid Szwarga 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 77 Weglarz 4 Zator 23 Hermoso 29 Marcjanik 2 Navarro 10 Nguiamba 35 Jakubczyk 11 Kocyla 31 Rusyn 37 Kerk 99 Espiau 99 Rodriguez 9 Ishak 77 Palma 24 Jagiełło 6 Ouma 88 Ismaheel 15 Gurgul 16 Milic 3 Douglas 2 Pereira 41 Mrożek 77 Weglarz 4 Zator 23 Hermoso 29 Marcjanik 2 Navarro 10 Nguiamba 35 Jakubczyk 11 Kocyla 31 Rusyn 37 Kerk 99 Espiau 99 Rodriguez 9 Ishak 77 Palma 24 Jagiełło 6 Ouma 88 Ismaheel 15 Gurgul 16 Milic 3 Douglas 2 Pereira 41 Mrożek 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Lech Poznań Niels Frederiksen Rezerwowi 1 Jedrzej Grobelny 6 Luis Perea 7 Szymon Sobczak 8 Alassane Sidibe 9 Tornike Gaprindashvili 14 Hide Vitalucci 17 Marcel Predenkiewicz 18 Julien Celestine 21 Patryk Szysz 22 Diego Percan 27 João Oliveira 33 Dawid Abramowicz 94 Gojny Dawid 4 João Moutinho 7 Yannick Agnero 14 Leo Bengtsson 19 Bryan Fiabema 20 Robert Gumny 23 Gísli Thórdarson 27 Wojciech Mońka 31 Krzysztof Bakowski 43 Antoni Kozubal 56 Kornel Lisman 72 Mateusz Skrzypczak

Arka – Lech, kto wygra?

Arka – Lech, transmisja meczu

Mecz przyjaźni z udziałem Arki Gdynia i Lecha Poznań będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w niedzielę, 9 listopada o godzinie 20:15.

