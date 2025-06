Juventus zacznie zmagania w Klubowych Mistrzostwach Świata od potyczki z Al-Ain. Spotkanie odbędzie się o godzinie 3:00 czasu polskiego. Bianconeri to zdecydowany faworyt.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Al-Ain – Juventus FC, typy bukmacherskie

Juventus w trakcie trwających Klubowych Mistrzostw Świata ma zamiar zacząć proces odbudowy przed startem nowej kampanii. Już wiadomo, że nadal trenerem zespołu będzie Igor Tudor i to niezależnie od tego, jak będzie wyglądać sytuacja zespołu po turnieju w Stanach Zjednoczonych.

W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego przedstawiciel Serie A nową erę zacznie od potyczki z Al-Ain. Chociaż to dla wielu kibiców w Europie drużyna zagadkowa, to jednak ma na swoim koncie już dwa występy w klubowym mundialu, co nie było dane jeszcze turyńczykom.

Nigdy wcześniej zespoły nie miały okazji rywalizować ze sobą. Najbliższa batalia będzie pierwszą tego typu. Al-Ain poprowadzi Vladimir Ivic, który w przeszłości prowadził Watford oraz PAOK.

W ostatnich bataliach między drużynami nie brakowało goli. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w oficjalnym meczu po raz pierwszy od listopada 2024 roku. W powszechnej opinii większe szanse na zwycięstwo mają turyńczycy. Przemawiać za tym może to, że Juve nie przegrało od pięciu starć. Ciekawe jest też to, że turyńczycy brali udział w siedmiu z ostatnich 10 spotkań w roli gościa, gdy obie strony strzelały gole. To może być zatem scenariusz godny uwagi przy okazji tworzenia kuponu. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Lukasz STS 2.15 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę STS

Kurs 150 na zwycięstwo Juventusu

Juventus jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. Dlatego też warto zwrócić uwagę na specjalną ofertę Superbet. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL otrzymasz możliwość postawienia zakładu na wygraną Juventusu po kursie 150. Dzięki tej ofercie możesz zgarnąć aż 300 zł bonusu stawiając zakład za zaledwie 2 zł. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, akceptując zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie min. 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład pojedynczy na wygraną Juventusu w meczu z Al-Ain Jeśli Juventus wygra spotkanie, otrzymasz dodatkowy bonus 300 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Al-Ain – Juventus FC, ostatnie wyniki

Ekipa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest jedną z najbardziej utytułowanych w historii kraju. Al-Ain powstało w 1968 roku. Jak na razie ma na swoim koncie 14 tytułów mistrza Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ponadto ta ekipa ma też na swoim koncie sukcesy w Azjatyckiej Lidze Mistrzów.

Al-Ain do Klubowych Mistrz Świata podejdzie jako piąta ekipa w tabeli w ostatnim sezonie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Między innymi ta ekipa musiała uznać wyższość Shabab Al Ahli czy Sharjah oraz Al Wahda, czy Al Wasl Club.

Zobacz też: Klubowe Mistrzostwa Świata 2025 – terminarz, mecze

Ekipa z Włoch wywalczyła natomiast w ostatniej kampanii awans do Ligi Mistrzów, co w połowie sezonu stało się głównym celem Bianconerich. Juventus ogólnie podejdzie do potyczki, mając za sobą zwycięstwa kolejno z Venezią (3:2) czy Udinese (2:0). W każdym razie ostatnie zwycięstwo turyńczycy zaliczyli dawno temu, bo 25 maja.

Tudor przy okazji turnieju w Ameryce Północnej będzie chciał jednocześnie udowodnić, że dobrze się stało, że finalnie sterów nad zespołem nie objął ktoś z dwójki Antonio Conte – Gian Piero Gasperini. Wymieniona dwójka była uważana przez długi czas przed media jako faworycie do tej roli. Finalnie były selekcjoner reprezentacji Włoch został w SSC Napoli. Z kolei doświadczony szkoleniowiec przejął AS Romę.

Al-Ain – Juventus FC, historia

Nigdy wcześniej drużyny nie miały okazji rywalizować ze sobą w oficjalnym meczu. Tym samym potyczka na Audi Field zapowiada się niezwykle ciekawie, bo zacznie być pisana nowa historia w piłce nożnej.

Al-Ain – Juventus FC, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Juventus kształtuje się na poziomie 1.20-1.25. Remis oszacowano na 6.00-6.60. Z kolei rozwiązanie na triumf Al-Ain wyceniono na 9.60-13.00 i to najmniej prawdopodobny wariant według analityków bukmacherskich.

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Al-Ain – Juventus FC, przewidywane składy

Vladimir Ivic wszystko wskazuje na to, że będzie miał wszystkich graczy do swoich dyspozycji. W ofensywie Al-Ain może liczyć na takich graczy jak: Soufiane Rahimi czy Mateo Sanabria. Z kolei w Juventus nie będzie mógł liczyć na Mattia Perina i Manuela Locatelliego. Atak ma się natomiast opierać na takich graczach jak: Randal Kolo Muani czy Francisco Conceicao.

Al-Ain: Patricio – Autonne, Park, Cardoso, Traore, Nader, Palacios, Erik, Kaku, Laba, Rahimi

Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Gatti, Kelly, Gonzalez, Thuram, Locatelli, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, Kolo Muani.

Al-Ain – Juventus FC, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Al-Ain

wygrana Juventusu

remisem wygraną Al-Ain

wygrana Juventusu

remisem 0 Votes

Al-Ain – Juventus FC, transmisja meczu

Czwartkowej batalii nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. W każdym razie mecz będzie dostępny online. Taka możliwość zapewni między innymi usługa Superbet TV, z której można korzystać za darmo. Wystarczy zarejestrować się z kodem GOAL. Ponadto dostęp do potyczki zapewni platforma DAZN.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.