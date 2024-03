Ajax – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (07.03.2024)

IMAGO / Pro Shots Na zdjęciu: Piłkarze Ajaksu Amsterdam

Ajax – Aston Villa: przewidywania

Uważamy, że Ajax nie przegra tego meczu. Johan Cruijff Arena jest twierdzą tego zespołu. Ostatnim rywalem, który tam wygrał było Brighton and Howe na początku listopada 2023 roku. Spodziewamy się zaciętego pojedynku. Losy awansu rozstrzygną się w Anglii. Nasz typ: remis.

Ajax – Aston Villa: niedostępni piłkarze

Ajax Amsterdam Zawodnik Powrót Amourricho van Axel Dongen Nieznany Niepewny Mika Godts Uraz biodra Niepewny Gaston Avila Kontuzja kolana Niepewny Steven Bergwijn Uraz mięśnia Niepewny Josip Sutalo Nieznany Koniec marca 2024 Devyne Rensch Suspended (direct red card) Po 1 meczu

Aston Villa Zawodnik Powrót Emiliano Buendia Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Tyrone Mings Kontuzja kolana Do końca sezonu Kortney Hause Kontuzja kolana Nieznany Jhon Durán Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2024 Boubacar Kamara Kontuzja kolana Koniec października 2024 Diego Carlos Nieznany Połowa marca 2024 Jacob Ramsey Uraz stopy Początek kwietnia 2024

Ajax – Aston Villa: ostatnie mecze

Ajax rozgrywa rozczarowujący sezon i jest dopiero na piątej lokacie w tabeli Eredivisie. Jesienią ekipa dowodzona przez Johna van ‘t Schipa rywalizowała z fazie grupowej Ligi Europy z Marsylią, Brighton i AEK-eim Ateny. Joden zajęli ostatecznie z pięcioma punktami trzecią lokatę w tabeli, wypadając dość blado (jedna wygrana w 6 meczach). Dlatego też spadli do rozgrywek Ligi Konferencji.

W poprzedniej rundzie, w drugiej połowie lutego, Ajax zaprezentował się solidnie na tle norweskiego Bodo/Glimt. W Amsterdamie padł remis 2:2, a w rewanżu o losach awansu zadecydowała dogrywka. Zwycięskiego gola zdobył w niej Kenneth Taylor.

Aston Villa z kolei rozgrywa najlepszy sezon od wielu lat. The Villans są na czwartym miejscu w Premier League i mają realną szansę na awans do Ligi Mistrzów. Zespół z Birmingham grał w Lidze Konferencji już jesienią, w grupie rywalizując między innymi z warszawską Legią. W pamiętnym meczu w stolicy Polski Aston Villa przegrała 2:3 i jak się potem okazało, była to jedyna wpadka w tych rozgrywkach. Później Anglicy zanotowali cztery wygrane i jeden remis.

Ajax – Aston Villa: historia

Zespoły te spotkają się po raz pierwszy od 2008 roku. Wówczas, w rozgrywkach Europa League, Aston Villa wygrała na własnym boisku 2:1.

Ajax – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Ajax – Aston Villa: kto wygra

Ajax – Aston Villa: przewidywane składy

Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Kaplan, Hato, Sosa; Hlynsson, Henderson, Mannsverk, Taylor; Brobbey

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lenglet, Moreno; Bailey, McGinn, Luiz, Tielemans; Diaby; Watkins

Ajax – Aston Villa: transmisja

